Trento puntella la cabina di regia con Ester Serafini

TRENTO - L'Itas Trentino, proprio alla vigilia dell'esordio nel campionato di A2 Femminile, per far fronte all'assenza di Martina Stocco , infortunatasi gravemente al ginocchio durante la preparazione, ha ingaggiato la ventunnenne Ester Serafini che sarà l'alternativa ad Asia Bonelli in cabina di Regia. Ester sarà a disposizione di coach Saja già dalla trasferta di domenica 23 sul campo della Banca Valsabbina Brescia.

LA CARRIERA-

Nata a Massa Carrara il 7 gennaio del 2001, la giovane e promettente regista toscana ha già vissuto una stagione in Serie A2, in forza alla LPM Mondovì, e ha conosciuto il Trentino sei anni fa nell’esperienza all’Ata nel campionato di B1. Ester Serafini indosserà maglia numero 4 e sarà già a disposizione per la sfida di domenica tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Itas Trentino.

LE PAROLE DI ESTER SERAFINI-

« Sono davvero felice per questa nuova opportunità e cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra; ho trovato un gruppo molto affiatato e le ragazze mi hanno accolto benissimo fin dal primo giorno. Per me si tratta di un ritorno a Trento dopo l’esperienza all’Ata e devo dire che mi fa particolarmente piacere poter ritornare in questa città, un ambiente sereno dove potersi esprimere al meglio ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-

« Ester è una ragazza molto giovane che, fortunatamente, ha incrociato il cammino di Trentino Volley nel momento in cui c’è stata la necessità di ritornare sul mercato; è stata a Trento per allenarsi una settimana assieme alla squadra e si è integrata rapidamente, dal punto di vista caratteriale e tecnico, dimostrando di poter garantire un’ottima qualità durante l’allenamento. Chiaramente siamo molto dispiaciuti per l’infortunio occorso a Martina Stocco, ma credo che Ester possa inserirsi al meglio e possa compiere un importante percorso di crescita, trattandosi tra l’altro di una ragazza particolarmente motivata ».