Nella 1a di A2 Femminile protagoniste Brescia, Busto e Roma

ROMA- Scoppiettante inizio dell' A2 Femminile con momenti di bel gioco sia nel Girone A che nel Girone B. Nel primo raggruppamento riflettori per Brescia che supera nettamente la quotata Trentino e su Busto Arsizio che va a sbancare il difficile campo di Mondovi. Sassuolo e Lecco partono forte superando i derby contro Montale e Albese. Olbia rende amaro l'esordio della squadra federale del Club Italia. Nel Girone B Roma brinda per la vittoria nel derby contro Sant'Elia, mentre nelle altre sfide di campanile Montecchio ha superato Vicenza e Talmassons ha domato le resistenze di un ottimo Martignacco. San Giovanni in Marignano regola in quattro set Perugia. Soverato deve lottare cinque set per superare un'indomabile Messina.

GIRONE A-

Una delle sfide più attese di questa prima giornata termina con il successo della Valsabbina Millenium Brescia ai danni della nuova Itas Trentino. Finisce 3-0 al PalaGeorge con una grande Cvetnic, MVP con 19 punti di cui 3 ace, che uniti anche ai 10 di Obossa e ai 9 di Consoli sono utili per placare la verve delle trentine, che porta il secondo set fino al 29-27 ma poi si ferma ai 20 negli altri due. Non bastano i 12 punti di Michieletto e i 18 combinati delle centrali Moretto-Fondriest. Queste le parole dell’MVP al termine della gara:

« Quanto visto oggi è il risultato del lavoro che abbiamo fatto in questi due mesi. I risultati non arrivano per caso, ma solo con il duro lavoro. Abbiamo lavorato per fare qualche errore di meno e la soluzione è questa, sbagliare meno e fidarci del lavoro che facciamo in allenamento ».

Proprio l’ex Fondriest, che l’anno scorso ha alzato la Coppa Italia di A2 con le leonesse, dichiara:

« Ci aspettavamo di giocare contro una squadra complicata, ci hanno messe in difficoltà al servizio e siamo state poco incisive nei finali di set, soprattutto nei primi due parziali. Questa è la prima gara e anche se non è bello partire con una sconfitta per 3 a 0, ho molta fiducia in questa squadra ».

Grande prova di forza della Futura Giovani Busto Arsizio, che nell’altro big match del Girone A, supera in trasferta per 1-3 la LPM BAM Mondovì. A fare la differenza soprattutto il grande lavoro di squadra delle cocche, che ha permesso alla squadra di coach Amadio di portare quattro giocatrici in doppia cifra, Member-Meneh (16), Botezat (14), Zanette (13) e Arciprete (12). A nulla sono serviti i 17 punti dell’MVP Longobardi per le pumine, a cui si sono aggiunti i 13 di Decortes e gli 11 di Grigolo. Queste le parole dell’opposto ex Roma:

« L’esordio non è andato come speravamo. C’è da lavorare, Busto è una squadra molto competitiva. C’è un po’ di rammarico, ma il campionato è lungo. Siamo un bel gruppo, si lavora bene in palestra, ci rifaremo”. Molto contenta l’ex Zanette: “Giocare qui è molto emozionante per me, visto che ho giocato con questa maglia. Non è stato facile mantenere la lucidità per tutta la gara, anche visto il numeroso pubblico monregalese. Abbiamo commesso tanti errori, ma poi abbiamo ritrovato concentrazione ».

Colpo esterno della Picco Lecco nel sentitissimo derby contro la Tecnoteam Albese Volley Como. Finisce 1-3: il primo set, il più combattuto, va alle biancorosse, poi il pareggio delle padrone di casa prima della risposta, definitiva, delle ospiti, che vincono così la prima partita in Serie A2. Grande protagonista l’MVP Bracchi con 22 punti e la compagna Zingaro con 17, mentre per Albese in doppia cifra Nardo (18) e Stroppa (12). Così ha parlato nel post partita il secondo allenatore della Picco, Marongiu:

« Bellissima prestazione coronata da una vittoria. Le ragazze sono state stupende e hanno affrontato la partita in modo impeccabile. Tensione nel primo set per l’esordio, poi un set in calo e terzo e quarto ragazze perfette ».

Comincia alla grande il nono anno della Volley Hermaea Olbia in Serie A2: 3-0 netto e di personalità al Club Italia, apparso ancora un po’ arrugginito, complice il poco tempo a disposizione dopo la lunga estate per le azzurrine. Dominato il primo set, un po’ più indeciso il secondo prima della chiusura nel terzo. Top scorer e MVP Bulaich Simian, 13 punti come Schirò, mentre si fermano a 10 Miilen e Tajé. Per le ragazze di coach Mencarelli in doppia cifra Esposito (13) e Acciarri (11).

« Sono veramente soddisfatto della partita di oggi – commenta coach Dino Guadalupi – abbiamo mostrato un atteggiamento molto attento, competitivo e focalizzato. In alcuni aspetti siamo andato anche meglio rispetto ai livelli di allenamento. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tantissimo: i margini di crescita sono ancora importanti, ma è così un po’ per tutti. Questo risultato ci dà la spinta per cercare di aumentare ancora la nostra qualità ».

Incredibile rimonta nel derby per la nuova BSC Materials Sassuolo, che va sotto 0-2 contro le cugine dell’Emilbronzo 2000 Montale e poi ribalta l’inerzia del match grazie all’MVP PIstolesi e alla collega Pomili, che in coppia realizzano 40 punti e vengono egregiamente accompagnate da Manfredini (15), Bussolini (11) e Civitico (10). Rammarico ma non delusione per le padrone di casa, che bagnano comunque il ritorno in Serie A2 con un punto prezioso grazie anche ai 20 punti di Visintini e i 18 di Zojzi.

GIRONE B-

Finisce con un 3-0 quasi bugiardo, visto l’andamento dei set, il derby friulano tra la CDA Talmassons e l’Itas Ceccarelli Martignacco, con le ragazze di coach Barbieri brave a non mollare nei vantaggi che hanno caratterizzato la seconda e la terza frazione. Una partita divertente e combattuta, che le padrone di casa conquistano grazie alla super Taborelli, una certezza di questa categoria: 20 punti con 3 ace e 5 muri e premio MVP di giornata. Per le ospiti non bastano Sironi e Wiblin, che chiudono con 10 punti a testa.

Buona la prima per l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, che supera in quattro set una 3M Pallavolo Perugia che aveva spaventato le padrone di casa vincendo la prima frazione. Ma dal secondo parziale in poi, le zie prendono in mano l’incontro e non lo lasciano più andare: ottima l’MVP Perovic con 22 punti, solidissima Bolzonetti (19) e buon esordio per Rachkovska (13). Per le perugine, 12 punti per Giudici, chiudono a 8 Dalla Rosa, Negri e Patasce. Enrico Barbolini parla così a fine partita:

« Dobbiamo imparare a non preoccuparci di come arrivano i 3 punti, ma di come vogliamo andarceli a prendere. Ci può stare un calo quando inizi in maniera così decisa, poi dopo ci siamo ripresi e abbiamo fatto bene il resto del match”. Queste le parole di Guido Marangi, tecnico di Perugia: “Innanzitutto devo fare i complimenti alle mie ragazze perché hanno disputato una bella partita, perché si sono comportate egregiamente con un’avversaria di altissimo valore che nel corso degli anni ha sempre disputato campionati di vertice. Abbiamo fatto comunque delle belle cose. Il ritmo che la Omag-Mt riesce ad imprimere alla partita ci ha messi un po’ in difficoltà considerando che le tante assenze non ci hanno consentito di allenarci con questi ritmi ».

Superiorità netta per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio nel derby contro l’Anthea Vicenza Volley. Grande partenza di Angelina, MVP con 16 punti, ben sostenuta da Mazzon (9) e Marconato (8), mentre per le ospiti solo Kavalenka va in doppia cifra (12). Buona quindi la prima per il coach Marco Sinibaldi:

« Abbiamo fatto una partenza troppo veloce, perché il 10-0 iniziale mascherava il fatto che non si fosse stato ancora rotto il ghiaccio. Poi Vicenza è salita in cattedra e con le sue individualità ci ha messo un po’ in difficoltà. Siamo stati bravi a tenere botta e a reagire, perché ci eravamo contratti. Abbiamo dimostrato gioco, spingendo sui servizi e lavorando bene sulle palle alte. In questo modo siamo riusciti a gestire in sicurezza la gara ».

Così invece Iosi: « Peccato per l’impatto iniziale sul match, probabilmente dettato dall’emotività e dal desiderio di fare bene. Però, in quella situazione, si è vista la risposta della squadra e questo deve darci più consapevolezza. Nella terza frazione abbiamo avuto un po’ di foga nel riaprire l’incontro e questo ci ha fatto commettere alcuni errori in battuta. Dobbiamo ripartire dal muro-difesa e migliorare il dato di positività in attacco ».

Combattuto come ci si aspettava il confronto laziale tra l’Assitec Volleyball Sant’Elia e una delle big del girone B, la Roma Volley Club che conferma qualità e personalità vincendo 0-3 a domicilio. Subito in palla le bocche di fuoco giallorosse, dalla top scorer Melli (16 punti), all’MVP Rivero (12), fino a Bici (15), giostrate alla perfezione da Bechis. Risultato pesante, ma non tutto da buttare per le ciociare, che alla lunga potranno dire la loro grazie a buoni interpreti come Botarelli (12), Hollas (9) e Dzakovic (9).

« Per due set è stata partita vera, con una buona pallavolo espressa da entrambe le squadre. Purtroppo – ha dichiarato coach Emiliano Giandomenico dell’Assitec – abbiamo commesso qualche errore di troppo nei momenti cruciali dei set. E questa è la differenza tra una grande squadra come Roma e un team che ha delle potenzialità importanti come il nostro. Dobbiamo crescere ancora tanto, ma sono contento della bella prestazione delle ragazze”. «

Dobbiamo fare i complimenti a Sant’Elia, la partita è quella che ci aspettavamo: per vincere dovevamo combattere e non soltanto giocare a pallavolo. Faccio i complimenti alla mia squadra, – ha detto invece Giuseppe Cuccarini – abbiamo avuto alcuni momenti difficili nei primi due set, ma li abbiamo superati brillantemente grazie all’esperienza individuale. Per noi è molto importante perché queste situazioni le ritroveremo durante la stagione e sapere che siamo in grado di superarle è sicuramente un punto a favore ».

Altro tie-break giornaliero, questa volta dal sud: Volley Soverato ha la meglio in cinque set contro l’esordiente Desi Shipping Akademia Messina, autrice di un ottimo esordio e in vantaggio per 1-2 prima di subire la mini rimonta delle calabresi. Straripante la prima di Korhonen con 27 punti, mentre Giugovaz chiude con 16 di cui ben cinque ace. Per le messinesi ottima prova per Pertens, 18 punti con 2 muri, e Martillotti (15). Queste le parole di coach Chiappini:

« Dopo due ore e mezza di battaglia e bella partita abbiamo vinto conquistando due punti importanti. Complimenti al Messina per averci messo in difficoltà soprattutto in battuta. Vincere in un ambiente così caldo ci fa bene e il Pala Scoppa ci ha dato una grossa mano. Brave tutte ». Risponde Giorgia Faraone:

« Peccato per la sconfitta ma abbiamo dimostrato di esserci disputando una buona gara su un campo non facile e contro una squadra che, come noi, non mola mai. Sono fiduciosa per il futuro ».

I TABELLINI-

GIRONE A

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – ITAS TRENTINO 3-0 (25-20 29-27 25-20)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 2, Torcolacci 2, Obossa 10, Cvetnic 19, Consoli 9, Boldini 3, Scognamillo (L), Orlandi 9, Munarini 2, Ratti 1. Non entrate: Blasi (L), Foresi, Zorzetto. All. Beltrami.

ITAS TRENTINO: Bonelli 2, Mason 7, Moretto 10, Dehoog 9, Michieletto 12, Fondriest 8, Parlangeli (L), Serafini, Bisio. Non entrate: Meli, Michieletto, Libardi (L). All. Saja. ARBITRI: Di Lorenzo, Somansino.

NOTE – Durata set: 25′, 37′, 29′; Tot: 91′.

MVP: Lea Cvetnic (Valsabbina Brescia)

LPM BAM MONDOVI’ – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (21-25 18-25 25-17 19-25)

LPM BAM MONDOVI’: Decortes 13, Longobardi 17, Pizzolato 6, Takagui 5, Grigolo 11, Riparbelli 6, Bisconti (L), Giubilato, Colzi, Giroldi. Non entrate: Zech, Populini. All. Solforati.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 16, Botezat 14, Zanette 13, Arciprete 12, Tonello 9, Balboni 1, Mistretta (L), Fiorio 4, Badalamenti 3. Non entrate: Milani, Pandolfi, Venco, Morandi (L). All. Amadio.

ARBITRI: Russo, Cavicchi.

NOTE – Durata set: 26′, 27′, 24′, 28′; Tot: 105′.

MVP: Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – PICCO LECCO 1-3 (24-26 25-18 21-25 17-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 9, Veneriano 9, Stroppa 12, Nardo 18, Gallizioli 2, Nicolini 7, Rolando (L), Pinto 3, Badini 2, Conti. Non entrate: Cantaluppi, Radice (L), Nicoli, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

PICCO LECCO: Lancini 11, Piacentini 9, Bracchi 22, Zingaro 17, Albano 7, Rimoldi 4, Bonvicini (L), Citterio 1, Rocca, Belloni. Non entrate: Tresoldi, Bassi. All. Milano.

ARBITRI: Lorenzin, Nava.

NOTE – Durata set: 30′, 25′, 31′, 24′; Tot: 110′.

MVP: Martina Bracchi (Picco Lecco)

VOLLEY HERMAEA OLBIA – CLUB ITALIA 3-0 (25-16 25-23 25-19)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 10, Taje’ 10, Bridi 4, Bulaich Simian 13, Gannar 7, Schiro’ 13, Barbagallo (L). Non entrate: Messaggi, Bresciani, Diagne, Farina, Fontemaggi. All. Guadalupi.

CLUB ITALIA: Viscioni 5, Modesti 1, Esposito 13, Giuliani 10, Acciarri 11, Passaro, Ribechi (L), Adriano 2, Gambini, Batte. Non entrate: Monaco (L), Amoruso, Despaigne, Micheletti. All. Mencarelli.

ARBITRI: Testa, Traversa.

NOTE –Durata set: 23′, 30′, 26′; Tot: 79′.

MVP: Daniela Bulaich Simian (Hermaea Olbia)

EMILBRONZO 2000 MONTALE – BSC MATERIALS SASSUOLO 2-3 (25-21 27-25 16-25 17-25 10-15)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 9, Lancellotti 3, Frangipane 8, Fronza 10, Visintini 20, Zojzi 18, Bici (L), Mescoli 1, Aguero 1, Angelini. Non entrate: Bonato, Montagnani (L), Bozzoli, Mammini. All. Ghibaudi.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 20, Manfredini 15, Scacchetti 1, Pomili 20, Civitico 10, Busolini 11, Pelloni (L), Bondavalli, Dhimitriadhi (L), Dapic. Non entrate: Masciullo, Fornari, Vittorini. All. Venco.

ARBITRI: Angelucci, Papapietro.

NOTE – Durata set: 26′, 38′, 29′, 25′, 20′; Tot: 138′.

MVP: Aurora Pistolesi (Bsc Materials Sassuolo)

GIRONE B-

CDA TALMASSONS – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 3-0 (25-20 28-26 27-25)

CDA TALMASSONS: Eze Blessing 2, Milana 14, Costantini 7, Taborelli 20, Rossetto 12, Caneva 5, De Nardi (L), Crisafulli, Campagnolo, Michelini, Monaco (L). Non entrate: Tognini, Trampus. All. Barbieri.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Sironi 10, Cortella 6, Eckl 6, Allasia 2, Wiblin 10, Modestino 7, Tellone (L), Cabassa 4, Lazzarin 1, Guzin, Granieri. Non entrate: Bole. All. Gazzotti. ARBITRI: Jacobacci, Cecconato.

NOTE – Durata set: 25′, 37′, 34′; Tot: 96′.

MVP: Veronica Taborelli (CDA Talmassons)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-1 (23-25 25-17 25-15 25-17)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Babatunde 6, Turco 1, Bolzonetti 19, Parini 11, Perovic 22, Rachkovska 13, Caforio (L), Salvatori 2, Cangini, Aluigi, Biagini. Non entrate: Saguatti (L), Covino. All. Barbolini.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Dalla Rosa 8, Negri 8, Giudici 12, Patasce 8, Pero 5, Manig 4, Rota (L), Bosi. Non entrate: Traballi. All. Marangi.

ARBITRI: Candeloro, Laghi.

NOTE – Durata set: 29′, 23′, 25′, 27′; Tot: 104′.

MVP: Nikoleta Perovic (Omag San Giovanni in Marignano)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0 (25-19 25-16 25-13)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Angelina 16, Barbazeni 1, Mazzon 9, Tanase 6, Marconato 8, Bartolucci 1, Maggipinto (L), Nardelli 1, Muraro. Non entrate: Cometti, Brandi (L), Esposito, Malvicini. All. Sinibaldi.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Panucci 2, Cheli 5, Ferraro, Legros 1, Farina 4, Kavalenka 12, Formaggio (L), Ottino 1, Digonzelli, Galazzo, Munaron, Groff, Martinez Volskis. All. Iosi.

ARBITRI: Serafin, Sabia.

NOTE – Durata set: 25′, 27′, 23′; Tot: 75′.

MVP: Giulia Angelina (Ipag Sorelle Ramonda Montecchio)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (22-25 24-26 16-25)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello 2, Dzakovic 9, Hollas 9, Botarelli 12, Ghezzi 7, Cogliandro 5, Vittorio (L), Costagli 3, Moschettini, Giorgetta. Non entrate: Di Mario (L), Polesello. All. Giandomenico.

ROMA VOLLEY CLUB: Rivero 12, Rucli 5, Bici 15, Melli 16, Rebora 6, Bechis 3, Ferrara (L), Ciarrocchi 1, Bianchini. Non entrate: Valerio, De Luca Bossa, Valoppi (L). All. Cuccarini. ARBITRI: Stellato, Lanza. NOTE – Durata set: 27′, 33′, 31′; Tot: 91′.

MVP: Jessica Rivero (Roma Volley Club)

VOLLEY SOVERATO – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-2 (25-19 22-25 26-28 25-12 15-10)

VOLLEY SOVERATO: Schwan 22, Cecchi 5, Korhonen 27, Giugovaz 16, Pomili 9, Malinov 1, Ferrario (L), Giambanco 1, Barbaro, Zuliani, Salviato (L). Non entrate: Cherepova, Tolotti. All. Chiappini.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Catania 8, Varaldo 9, Pertens 18, Composto 9, Muzi 2, Martilotti 15, Faraone (L), Ebatombo 4, Silotto, Brandi. Non entrate: Ciancio (L), Mearini. All. Breviglieri. ARBITRI: Mannarino, Adamo.

NOTE – Durata set: 28′, 32′, 37′, 25′, 15′; Tot: 137′.

MVP: Pila Korhonen (Volley Soverato)

GIRONE A-

I RISULTATI-

U.S. Esperia Cremona – Chromavis Eco DB Offanengo 3-0 (25-23 25-17 25-22)

Valsabbina Millenium Brescia-Itas Trentino 3-0 (25-20, 29-27, 25-20)

Lpm Bam Mondovi’-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (21-25, 18-25, 25-17, 19-25)

Tecnoteam Albese Volley Como-Picco Lecco 1-3 (24-26, 25-18, 21-25, 17-25)

Volley Hermaea Olbia-Club Italia 3-0 (25-16, 25-23, 25-19)

Emilbronzo 2000 Montale-Bsc Materials Sassuolo 2-3 (25-21, 27-25, 16-25, 17-25, 10-15)

LA CLASSIFICA-

Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 0); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 3 (1 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 3 (1 – 0); Picco Lecco 3 (1 – 0); Bsc Materials Sassuolo 2 (1 – 0); Emilbronzo 2000 Montale 1 (0 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 0 (0 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 0 (0 – 1); Itas Trentino 0 (0 – 1); Chromavis Eco Db Offanengo 0 (0 – 1); Club Italia 0 (0 – 1);

IL PROSSIMO TURNO- 30/10/2022 Ore 17.00-

Club Italia – U.S. Esperia Cremona Si gioca il 29/10 Ore 16.00

Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio – Emilbronzo 2000 Montale

Bsc Materials Sassuolo – Valsabbina Millenium Brescia

Picco Lecco – Lpm Bam Mondovi’

Chromavis Eco Db Offanengo – Volley Hermaea Olbia

GIRONE B-

I RISULTATI-

Cda Talmassons-Itas Ceccarelli Martignacco 3-0 (25-20, 28-26, 27-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-3m Pallavolo Perugia 3-1 (23-25, 25-17, 25-15, 25-17)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Anthea Vicenza Volley 3-0 (25-19, 25-16, 25-13)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Roma Volley Club 0-3 (22-25, 24-26, 16-25)

Volley Soverato-Desi Shipping Akademia Messina 3-2 (25-19, 22-25, 26-28, 25-12, 15-10)



Ha riposato: Seap-Sigel Marsala

LA CLASSIFICA-

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3 (1 – 0); Roma Volley Club 3 (1 – 0); Cda Talmassons 3 (1 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 3 (1 – 0); Volley Soverato 2 (1 – 0); Desi Shipping Akademia Messina 1 (0 – 1); 3m Pallavolo Perugia 0 (0 – 1); Itas Ceccarelli Martignacco 0 (0 – 1); Assitec Volleyball Sant’Elia 0 (0 – 1); Anthea Vicenza Volley 0 (0 – 1); Seap-Sigel Marsala (0 – 0).

IL PROSSIMO TURNO 30/10/2022 Ore 17.00-

Roma Volley Club – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Itas Ceccarelli Martignacco – Assitec Volleyball Sant’Elia

Anthea Vicenza Volley – Cda Talmassons

Desi Shipping Akademia Messina – Seap-Sigel Marsala

3m Pallavolo Perugia – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Riposa: Volley Soverato