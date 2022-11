Mondiale di sitting: l'Italia domani contro la Finlandia

SARAJEVO (BOSNIA ED ERZEGOVINA)- La nazionale di Amauri Ribeiro è pronta all'esordio nel Mondiale Femminile di sitting volley. Bosio e compagne saranno in campo domani alle ore 11.45 contro la Finlandia nella prima partita della Pool C. Le azzurre affronteranno la formazione nord europea sul campo 4 dell’Hotel Hills Sarajevo, struttura che ospiterà l’intera manifestazione.

Mentre nella serata di ieri è andata in scena la cerimonia d’apertura di questa 8a edizione della rassegna iridata di sitting volley femminile, quest’oggi invece si disputeranno i primi due match: Ruanda-Polonia (ore 18.15) e Stati Uniti-Iran (ore 19).

L’Italia del commissario tecnico Amauri Ribeiro è dunque pronta a disputare il suo secondo Mondiale; dopo l’esordio di domani contro la Finlandia, capitan Bosio e compagne domenica 6 novembre saranno impegnate nei due match di giornata contro Brasile e Germania, rispettivamente alle ore 9.15 e 19.45. Il gruppo azzurro quest’oggi ha svolto l’ultima seduta di allenamento, di fondamentale importanza per limare gli ultimi dettagli prima del debutto mondiale. La parola ora passa al campo.

LA FORMULA-



Le 13 squadre sono state divise in 3 pools (la Pool A con 5 nazionali, le Pool B e C con 4). I gironi si disputeranno con la formula del round robin. Le vincitrici di ogni raggruppamento si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le restanti 10 squadre (dal 2° al 4° posto delle Pool B e C, dal 2° al 5° posto della Pool A) si affronteranno in 5 spareggi che metteranno in palio gli ultimi posti disponibili per i quarti di finale. Seguiranno semifinali e finali.

NAZIONALI PARTECIPANTI-



Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Canada, Finlandia, Germania, Ungheria, Iran, Italia, Polonia, Ruanda, Slovenia, Ucraina, Stati Uniti.

LE POOL



Pool A-



Bosnia ed Erzegovina

Ruanda

Ucraina

Ungheria

Polonia

Pool B-



Stati Uniti

Canada

Slovenia

Iran

Pool C-

Brasile

Italia

Finlandia

Germania

IL CALENDARIO DEL GIRONE DELLE AZZURRE-



5/11: Brasile-Germania (ore 9)



5/11: Italia-Finlandia (ore 11.45)



5/11: Germania-Finlandia (ore 19.30)



6/11: Brasile-Italia (ore 9.15)



6/11: Italia-Germania (ore 19.45)



7/11: Finlandia-Brasile (ore 11.45)

LA SQUADRA AZZURRA-



Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia); Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Giocoparma ASD); Alessandra Vitale (Nola Città dei Gigli).

LO STAFF AZZURRO.



Amauri Ribeiro (allenatore), Emanuele Fracascia (secondo allenatore), Fabio Ormindelli (assistente allenatore), Emanuela Longa (medico), Mattia Pastorelli (fisioterapista), Matteo Gabiano (psicologo), Guido Pasciari (capo delegazione), Elva De Sanctis (team manager).