Dopo tre giornate Olbia e Roma sole in vetta

Nel Girone A, la squadra di Guadalupi si dopo la vittoria di ieri invola dopo il successo di ieri contro Trento. Oggi, a favorire la fuga della formazione sarda da registrare le sconfitte dell’Esperia Cremona e della Futura Giovani Busto Arsizio per mano rispettivamente di BSC Materials Sassuolo e Banca Valsabbina Brescia, che scavalcano proprio le rivali in classifica. Bene anche la LPM Bam Mondovì contro la Tecnoteam Albese, mentre la Chomavis Offanengo vince la prima partita della sua storia in Serie A superando Montale.

Nel Girone B le giallorosse di Cuccarini sbancano Marsala e staccano l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio che si fa battere al tie break in casa dall' Itas Ceccarelli Martignacco, dopo essere stata in vantaggio 2-0. Vittorie anche per l’Omag San Giovanni e Soverato contro l’Anthea Vicenza e la 3M Perugia, mentre la Desi Shipping Messina fa festa con il primo successo casalingo dopo un soffertissimo tie-break contro l’Assitec Sant’Elia.

GIRONE A-

Splendida partita come da pronostici al PalaGeorge, dove la Valsabbina Millenium Brescia e la Futura Giovani Busto Arsizio hanno dato vita ad uno scontro vivace e dall’alto tasso tecnico, tra due formazioni che lotteranno fino alla fine per la promozione. Ad avere la meglio sono le leonesse, che la spuntano in quattro set dopo aver perso il secondo parziale, anche grazie ad una maggiore pericolosità in battuta (8-2 gli ace). Una gara combattuta fino all’ultimo pallone dalle cocche, che pagano soprattutto qualche momento di blackout di troppo che ha permesso alla squadra di casa di capitalizzare alcuni break lunghi, risultati poi condanna nel computo finale. Successo di squadra per le ragazze di coach Beltrami, con quattro giocatrici in doppia cifra, Obossa (17 con 3 muri), Pamio (MVP con 15 punti e 2 ace), Cvetnic (14 con addirittura 4 servizi vincenti) e Consoli (13).

« Abbiamo fatto una buona partita – ha commentato coach Alessandro Beltrami al termine dell’incontro – Avevamo un po’ di cose da sistemare dopo la scorsa giornata. Quanto fatto questa sera è possibile solo collaborando e ringrazio le ragazze perché questa prestazione è frutto del loro importante lavoro. Abbiamo avuto tante giocatrici in doppia cifra, Jennifer è stata brava a servire tutte. Stiamo facendo esperienza, e fare esperienza riuscendo anche a portare a casa il risultato è davvero bello ».

Ancora super, ma purtroppo per Busto non sufficiente per la vittoria, Zanette che chiude con 20 punti, mentre si ferma a 17 Member-Meneh.

Da segnalare i 6 muri dell’ex Botezat, che dichiara:

« Speravamo in un risultato diverso, migliore per noi. Ora dobbiamo tornare a lavorare in palestra e mercoledì potremo provare a riscattarci in casa contro Sassuolo. Questa sera non siamo mai riuscite a metterle in difficoltà e ci siamo trovate a rincorrere tutta partita. Potevamo essere più aggressive al servizio, dato che loro avevano sempre palla in mano e con un gioco così veloce era difficile contrastare i loro attacchi. Ora testa a Sassuolo ».

Partita vivace quella tra la LPM BAM Mondovì e la Tecnoteam Albese Volley Como, che finisce 3-1 in favore delle padrone di casa. Al primo set gestito nel finale dalle pumine, risponde Albese che pareggia sull’1-1. Il terzo parziale è quello che decide l’incontro, con uno sviluppo punto a punto che sul finale fa sorridere le padrone di casa, che poi non calano d’intensità e conquistano i tre punti. Devastante Decortes per Mondovì, top scorer con 23 punti, bene anche le bande Grigolo-Longobardi (25 punti in combinata) mentre l’MVP va all’ottima a Pizzolato. Stroppa e Nardo in doppia cifra per Albese (13 e 12 punti).

Queste le parole di Longobardi:

« Abbiamo giocato una grande partita, loro ci hanno studiato molto bene, difendendo molto, ci hanno messo in difficoltà. Poi è uscito il valore della nostra squadra. Siamo state brave nel terzo set, ognuna di noi ha dato qualcosa in più e questa è stato fondamentale per conquistare i tre punti ».

Cade un’altra capolista del Girone A: l’U.S. Esperia Cremona non può nulla al PalaPaganelli contro un incalzante BSC Materials Sassuolo, che vince 3-0 e scavalca proprio le tigri in classifica. Le ragazze di coach Magri rendono la vita dura alle padrone di casa solo nel secondo parziale, mentre il primo e il terzo set si chiudono agevolmente per la squadra di coach Venco. MVP dell’incontro Pistolesi, che realizza 12 punti come Pomili, mentre è molto importante il contributo di Civitico che chiude con 4 muri (11). Per le ospiti sempre in palla Kadi Kullerkann, 16 punti per lei.

Al termine del match, questo il commento di Pistolesi:

« Volevamo questo risultato ed in settimana abbiamo lavorato tanto per ottenere quello che poi alla fine è arrivato stasera: la partita di stasera è frutto del lavoro in palestra, dove fatichiamo tanto. Stasera siamo riuscite a portare a casa i tre punti pieni. Cremona è una neopromossa, ma con tante sicurezze e sicuramente in questo campionato potrà dar fastidio a molti ».

Dall’altra parte della rete, il commento è di coach Magri:

« Per prima cosa voglio fare i complimenti a Sassuolo: sono una squadra ordinata, hanno battuto bene ed hanno fatto un’ottima partita. Venendo a noi, non abbiamo espresso il gioco che potevamo: abbiamo fatto molti errori, forse all’inizio io ho chiesto di rischiare troppo e gli errori dopo ci hanno dato poca fiducia. Ci siamo poi riprese a sprazzi nel corso della partita, siamo state anche alcuni punti sopra ma il cambio palla avversario era abbastanza naturale ed abbiamo sofferto ».

Prima vittoria della storia in serie A per la Chromavis Eco DB Offanengo, che festeggia al PalaCoim grazie al 3-1 casalingo contro l’Emilbronzo 2000 Montale. Nel complesso, Offanengo ha saputo imbrigliare bene l’attacco modenese dominando i primi due parziali, cedendo poi nettamente nel terzo prima di vincere il testa a testa con le avversarie nella decisiva quarta frazione. Bello il duello tra opposte: nelle fila locali, Martina Martinelli ha conquistato il premio MVP chiudendo con 23 punti (9 nel primo set), mentre l’ex Giulia Visintini ha messo a terra 20 palloni (la metà nel terzo set, vinto da Montale). Nel supporting cast da segnalare i 15 punti di Trevisan per le padrone di casa e i 13 per le ospiti di Frangipane, due atlete viste anche in campo nel Lega Volley Summer Tour.

« Siamo stati più ordinati nel gioco – ha dichiarato coach Bolzoni – nel primo set abbiamo commesso un solo errore e anche nel secondo siamo ripartiti bene. La terza frazione ci ha visto pagare l’approccio di chi aveva un po’ paura, ma siamo stati bravi a tornare nel quarto. Nel complesso, è stato bello l’atteggiamento della squadra, con voglia di vincere, anche si può fare ancora meglio con l’aiuto di alcune individualità per dare più equilibrio. Era necessario smuovere la classifica ed è importante sia arrivata questa prima vittoria ».

Queste invece le parole di Visintini:

« È una sconfitta pesante, nei primi due set di fatto non abbiamo giocato e ci siamo svegliate solamente nel terzo, abbiamo commesso troppi errori banali. Il quarto set è stato in bilico fino al 17-17 poi Offanengo ha messo la freccia. Cosa ci è mancato? Dovevamo giocare un po’ più unite in certi frangenti e sbagliare qualcosa di meno in termini di cose semplici. Partita da ex? Sensazione strana, anche perché avevo giocato a Offanengo nell’anno post-Covid e il PalaCoim era vuoto, mentre qui l’ho trovato con tanto tifo ».

GIRONE B-

L’esordio al PalaBellina della Seap-Sigel Marsala parte bene ma poi sbatte sul muro della Roma Volley Club, che rimane imbattuta in campionato infilando la terza vittoria consecutiva e confermando la testa della classifica. Il primo set è il più combattuto e le marsalesi lo portano a casa grazie al buon inizio della schiacciatrice Salkute (18 punti con 4 muri) e dell’opposta Baasdam (14 punti). Ma al ritorno sul taraflex, la gara è a senso unico: le giallorosse spingono sull’acceleratore in battuta (6-1 ace a fine partita) e a muro (11-7) e questo permette alle attaccanti di colpire con più precisione. Top scorer ed MVP Bici con 21 punti, ottima anche Rivero con 19 (2 ace) e preziose con i loro 10 punti la centrale Ciarrocchi (2 muri) e Melli (3 muri).

« Oggi era oggettivamente complesso per tutte – dichiara coach Bracci – Devo dare merito al mio team di aver giocato un primo set sfrontato e approcciato bene. Poi però non abbiamo mantenuto alte le punte di livello del gioco e abbiamo dato spazio a Roma di riaprire la partita e poi a vincere. Roma ha trovato il bandolo della matassa già al secondo gioco e con la sua battuta e con i suoi attacchi precisi ha creato crepe al nostro gioco, facendoci risultare manchevoli ».

Così invece il tecnico Cuccarini:

« Non è mai facile approcciare match in campi come questi. Un inizio contratto, siamo usciti con autorità da una situazione di fatica. Non siamo perfette in questa fase come ho già detto in altre circostanze. Sono tre punti pesanti, in considerazione del fatto che il campionato riparte mercoledì con il turno infrasettimanale ».

La Omag-MT San Giovanni in M.No torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi superando in quattro set l’Anthea Vicenza Volley. Prestazione senza sbavature per la squadra marignanese, che perde il primo set ma poi gestisce bene una gara giocata con attenzione e precisione. Le padrone di casa hanno la meglio sia a muro (9-3) che in battuta (8-4 gli ace), per poi scatenarsi in attacco: sugli scudi Bolzonetti, eletta MVP con 26 punti e il 56% in attacco, e la solita Perovic anche oggi con 22 punti all’attivo. Per Vicenza non bastano i 21 punti di Kavalenka. Così l’MVP:

« Abbiamo dimenticato Roma perché fondamentalmente bisognava dimenticarla, nel senso che era una squadra forte, noi ci abbiamo provato, è andata male, ma si va avanti. Quindi siamo tornate qua per prenderci questi tre punti. Inizialmente abbiamo fatto fatica a ingranare, però poi penso che si sia visto il nostro gioco, ci siamo sciolte e quindi siamo riuscite a imporlo. È andata bene ».

Il commento di Ivan Iosi:

« Le ragazze hanno dimostrato che intensità e volitività sono sempre determinazioni che possono riempire alcuni spazi con squadre così attrezzate come quella di San Giovanni in Marignano. Abbiamo cercato di giocare sulle nostre peculiarità, spingendo nei nostri fondamentali migliori, in difesa e cercando di essere abili nel contrattacco. Diamo merito a questa squadra che è riuscita ad uscire dal primo set di difficoltà e macinare una gran pallavolo ».

Sembrava che l‘Ipag S.lle Ramonda Montecchio fosse lanciata verso la terza vittoria consecutiva dopo i primi due set al PalaFerroli. Ma a ribaltare l’inerzia del match e il risultato della partita ci ha pensato l’Itas Ceccarelli Martignacco, che come settimana scorsa, lotta per cinque set e vince al tie-break una partita molto combattuta. Angelina e Mazzon dimostrano anche in questo turno di essere in forma superlativa, realizzando rispettivamente 24 e 20 punti, ma la reazione delle ospiti consente ad un’ottima Sironi di brillare (20 punti con 4 muri) insieme alle compagne Wiblin (17) e Cortella (15).

« È stato un peccato perché eravamo su 2-0 e potevamo portarci a casa la partita – dice Marianna Maggipinto, capitana di Ipag Ramonda -, ma loro ci hanno dato filo da torcere con una reazione che ci ha messo in difficoltà. Noi non siamo state in grado di tenere botta ed essere incisive, anche se ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora dobbiamo resettare tutto e concentrarci sul match di mercoledì prossimo, che sarà un’altra battaglia perché San Giovanni in Marignano è un’altra squadra tosta. Ma dobbiamo reagire e trasformare il dispiacere in rabbia ».

« Oggi abbiamo tirato fuori il nostro carattere, che forse nelle ultime partite era venuto un po’ a mancare – sottolinea Sara Cortella, schiacciatrice di Libertas Martignacco -. Sapevamo che questa sarebbe stata una partita molto difficile e che avremmo dovuto spingere in tutti i fondamentali, perché l’avversario era primo in classifica e molto tosto. La chiave è crederci sempre fino in fondo e fare bene le cose semplici, con la voglia di mettere la palla a terra ».

Secondo successo in altrettante partite per la Volley Soverato, questa volta per 3-0 contro la 3M Pallavolo Perugia. Ridotte all’osso le rotazioni per le ospiti, con Traballi ancora out e Dalla Rosa che resterà fuori tutta la stagione dopo l’infortunio al ginocchio. Le calabresi fanno la voce grossa al PalaScoppa, con una super Korhonen da 19 punti e un’ottima Schwan, MVP con 16 punti e addirittura il 68% in attacco. Tra le migliori per le ospiti la solita Solinas (9 punti con 2 muri). Il commento di Giugovaz per Soverato:

« Siamo contente per questi tre punti. Sapevamo che non era una partita facile ma noi dall’inizio abbiamo giocato bene e guadagnato un buon margine di vantaggio. Adesso ci aspetta una settimana di duro lavoro e altre due partite ravvicinate. Cercheremo di fare del nostro meglio ».

Così invece Guido Marangi:

« Fatichiamo a tenere il ritmo partita, perché gli infortuni oltre a penalizzarci durante il gioco ci creano problemi a livello di allenamento settimanale. Poi non abbiamo avuto il giusto approccio, sia nel primo, che nel secondo set. Così non è facile conquistare dei punti ».

Festa completa nel Palazzetto di casa per la Desi Shipping Akademia Messina, che dopo aver perso la scorsa settimana contro Marsala, regala al suo pubblico una partita incredibile, che viene decisa al tie-break grazie alla tenacia della squadra di coach Breviglieri. Seconda sconfitta di fila al quinto set per l’Assitec Volleyball Sant’Elia, che dopo il 3-2 contro Martignacco subisce lo stesso risultato contro la formazione siciliana, dopo essersi portata sul 2-1. Sfida fantastica tra le top scorer delle rispettive squadre, con Ebatombo che regala 23 punti alle messinesi e capitan Botarelli che risponde realizzandone 26. Ottime indicazioni anche dall’MVP Mearini e da Composto e Martillotti per le padrone di casa, mentre non bastano alle ospiti i contributi di Costagli (17) e Ghezzi (16).

Contento coach Breviglieri:

« A parte il primo set credo che il pubblico si sia divertito. Abbiamo giocato 2 ore e mezzo ed abbiamo dato grandissima battaglia. Guardando i dati, oggi abbiamo fatto meno errori della scorsa volta ma ancora continuiamo a farli. Nel terzo set abbiamo fallito per due volte le palle del contrattacco. Penso che il titolo di migliore in campo, sia meritato per la Mearini. Martilotti la conosco benissimo, ne vorrei tante di atlete come lei, è un prendere o lasciare con giocatrici così di personalità, ma io preferisco sempre prendere ».

« Una partita intensa e spettacolare, ci siamo alternate e siamo stati bravi entrambi a spingere – cosi coach Giandomenico – Forse abbiamo sbagliato di più nei momenti importanti, il risultato di un 17-15 al quinto è specchio di questo equilibrio. Siamo in una fase di inizio campionato difficile, lottiamo sempre ma non riusciamo a portare a casa il risultato. Partiamo spesso veloci, anche oggi si è visto ma poi alla distanza caliamo e manca attenzione. L’aspetto che mi interessava era vedere una reazione ai momenti di difficoltà e l’ho visto. Ci proveremo alla prossima ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-21 21-25 25-15 25-21)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Torcolacci 6, Obossa 17, Pamio 15, Consoli 13, Boldini 6, Cvetnic 14, Scognamillo (L), Orlandi 1, Munarini, Ratti. Non entrate: Foresi, Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 17, Botezat 10, Zanette 20, Arciprete, Tonello 6, Balboni, Mistretta (L), Fiorio 9, Badalamenti. Non entrate: Morandi (L), Venco, Pandolfi, Milani. All. Amadio.

ARBITRI: Guarneri, Usai.

NOTE – Durata set: 25′, 26′, 22′, 27′; Tot: 100′.

MVP: Alice Pamio (Valsabbina Millenium Brescia)

LPM BAM MONDOVI’ – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1 (25-22 17-25 25-23 25-16)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 13, Riparbelli 7, Decortes 23, Longobardi 11, Pizzolato 12, Takagui 2, Bisconti (L), Giubilato 1, Colzi, Giroldi. Non entrate: Populini, Zech. All. Solforati.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 9, Gallizioli 9, Nicolini 4, Nardo 12, Veneriano 6, Stroppa 13, Rolando (L), Conti, Nicoli, Pinto, Bernasconi, Badini. Non entrate: Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Testa, Traversa.

NOTE – Durata set: 27′, 24′, 30′, 26′; Tot: 107′.

MVP: Valerio Pizzolato (LPM Bam Mondovì)

BSC MATERIALS SASSUOLO – U.S. ESPERIA CREMONA 3-0 (25-15 25-22 25-21)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 12, Manfredini 9, Scacchetti 1, Pomili 12, Civitico 11, Busolini 7, Pelloni (L), Fornari, Bondavalli. Non entrate: Masciullo, Luna, Vittorini, Dapic, Dhimitriadhi (L). All. Venco.

U.S. ESPERIA CREMONA: Kullerkann 4, Pasquino 2, Coppi 2, Ferrarini 4, Kullerkann 16, Rossini 6, Zampedri (L), Piovesan 3, Buffo 2, Landucci, Balconati. Non entrate: Giacomello. All. Magri.

ARBITRI: Cecconato, Serafin.

NOTE – Spettatori: 500, Durata set: 23′, 27′, 29′; Tot: 79′.

MVP: Aurora Pistolesi (BSC Sassuolo)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-1 (25-16 25-22 12-25 25-21)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Trevisan 15, Anello 8, Martinelli 23, Bartesaghi 7, Cattaneo 6, Galletti 3, Porzio (L), Pinali 2, Casarotti, Menegaldo. Non entrate: Tommasini (L), Marchesi, Anello. All. Bolzoni.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 13, Fronza, Visintini 20, Zojzi 5, Rossi 6, Bici (L), Aguero 5, Angelini 2, Mescoli 1, Bozzoli, Mammini. Non entrate: Montagnani (L), Bonato. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Polenta, Cavicchi.

NOTE – Durata set: 26′, 32′, 23′, 28′; Tot: 109′.

MVP: Martina Martinelli (Chromavis Eco Db Offanengo)

GIRONE B-

SEAP-SIGEL MARSALA – ROMA VOLLEY CLUB 1-3 (26-24 11-25 19-25 14-25)

SEAP-SIGEL MARSALA: Bulovic 10, Deste 5, Orlandi 2, Salkute 18, Guarena 1, Baasdam 14, Norgini (L), Moneta, Ghibaudo, Garofalo, Spano. Non entrate: Frigerio. All. Bracci.

ROMA VOLLEY CLUB: Rivero 19, Rucli 6, Bici 21, Melli 10, Ciarrocchi 10, Bechis 4, Ferrara (L), Bianchini 6. Non entrate: Rebora, De Luca Bossa, Valerio, Valoppi (L). All. Cuccarini.

ARBITRI: Manzoni, Kronaj.

NOTE – Durata set: 28′, 20′, 26′, 21′; Tot: 95′.

MVP: Erblira Bici (Roma Volley Club)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-1 (23-25 25-16 25-17 25-18)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Parini 5, Turco 2, Bolzonetti 26, Salvatori 5, Perovic 24, Rachkovska 1, Caforio (L), Covino 9, Biagini, Aluigi, Cangini. Non entrate: Saguatti (L), Babatunde. All. Barbolini.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Panucci 7, Cheli 9, Galazzo 1, Legros 3, Farina 10, Kavalenka 21, Formaggio (L), Ottino, Digonzelli, Del Federico, Groff. Non entrate: Munaron (L), Martinez Volskis. All. Iosi.

ARBITRI: Oranelli, Adamo.

NOTE – Durata set: 30′, 27′, 24′, 26′; Tot: 107′.

MVP: Alessia Bolzonetti (Omag San Giovanni Marignano)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 2-3 (25-21 25-21 21-25 21-25 11-15)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Tanase 10, Marconato 10, Bartolucci 4, Angelina 24, Barbazeni 8, Mazzon 20, Maggipinto (L), Esposito 2, Malvicini 1, Nardelli, Muraro, Cometti. Non entrate: Biolo, Brandi. All. Sinibaldi.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Sironi 20, Cortella 15, Eckl 12, Allasia 1, Wiblin 17, Modestino 8, Tellone (L), Lazzarin, Cabassa. Non entrate: Bole, Granieri, Guzin. All. Gazzotti.

ARBITRI: Di Lorenzo, Marigliano.

NOTE – Durata set: 26′, 26′, 29′, 29′, 19′; Tot: 129′.

MVP: Giorgia Sironi (Itas Ceccarelli Martignacco)

VOLLEY SOVERATO – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-0 (25-21 25-12 25-19)

VOLLEY SOVERATO: Schwan 16, Cecchi 7, Korhonen 19, Giugovaz 5, Pomili 8, Malinov 2, Ferrario (L), Zuliani 1. Non entrate: Tolotti, Giambanco, Salviato (L), Barbaro, Cherepova. All. Chiappini.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 9, Negri 4, Giudici 9, Patasce 5, Pero 6, Manig 4, Rota (L). Non entrate: Traballi, Bosi. All. Marangi.

ARBITRI: Palumbo, Scarfo’.

NOTE – Durata set: 23′, 21′, 25′; Tot: 69′.

MVP: Courtney Schwan (Volley Soverato)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-2 (15-25 25-18 26-28 25-20 17-15)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martilotti 14, Mearini 13, Ebatombo 23, Pertens 8, Composto 16, Muzi 1, Faraone (L), Ciancio, Varaldo, Catania, Silotto. Non entrate: Brandi. All. Breviglieri.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello 1, Costagli 17, Hollas 6, Botarelli 26, Ghezzi 16, Cogliandro 10, Vittorio (L), Di Mario, Giorgetta, Moschettini. Non entrate: Polesello, Dzakovic. All. Giandomenico.

ARBITRI: Gaetano, Stancati.

NOTE – Durata set: 22′, 24′, 35′, 29′, 22′; Tot: 132′.

MVP: Valentina Mearini (Deap Shipping Akademia Messina)-

GIRONE A-

I RISULTATI-

Volley Hermaea Olbia – Itas Trentino 3-2 (11-25 17-25 29-27 30-28 15-12) Giocata ieri

Club Italia – Oro Cash Lecco 3-1 (20-25 25-19 25-18 25-20) Giocata ieri



Valsabbina Millenium Brescia – Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-21 21-25 25-15 25-21)

Lpm Bam Mondovi’ – Tecnoteam Albese Volley Como 3-1 (25-22 17-25 25-23 25-16)

Bsc Materials Sassuolo – U.S. Esperia Cremona 3-0 (25-15 25-22 25-21)

Chromavis Eco Db Offanengo – Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-16 25-22 12-25 25-21)

LA CLASSIFICA-

GIRONE A

Volley Hermaea Olbia 8 (3 – 0); Bsc Materials Sassuolo 7 (3 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 7 (2 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 6 (2 – 1); U.S. Esperia Cremona 6 (2 – 1); Lpm Bam Mondovi’ 6 (2 – 1); Oro Cash Lecco 3 (1 – 2); Club Italia 3 (1 – 2); Chromavis Eco Db Offanengo 3 (1 – 2); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 2); Itas Trentino 2 (0 – 3); Emilbronzo 2000 Montale 1 (0 – 3);

IL PROSSIMO TURNO- 9/11/2022 Ore 20.30-

Oro Cash Lecco – Valsabbina Millenium Brescia

U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia

Emilbronzo 2000 Montale – Club Italia

Tecnoteam Albese Volley Como – Chromavis Eco Db Offanengo

Futura Giovani Busto Arsizio – Bsc Materials Sassuolo

Itas Trentino – Lpm Bam Mondovi’

GIRONE B-

I RISULTATI-

Seap-Sigel Marsala – Roma Volley Club 1-3 (26-24 11-25 19-25 14-25)



Omag-Mt San Giovanni In M.No – Anthea Vicenza Volley 3-1 (23-25 25-16 25-17 25-18)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Itas Ceccarelli Martignacco 2-3 (25-21 25-21 21-25 21-25 11-15)

Volley Soverato – 3M Pallavolo Perugia 3-0 (25-21 25-12 25-19)

Desi Shipping Akademia Messina – Assitec Volleyball Sant’Elia 3-2 (15-25 25-18 26-28 25-20 17-15)



Ha riposato: Cda Talmassons



LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 9 (3 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 7 (2 – 1); Omag-Mt San Giovanni In M.No 6 (2 – 1); Volley Soverato 5 (2 – 0); Itas Ceccarelli Martignacco 4 (2 – 1); Cda Talmassons 3 (1 – 1); Seap-Sigel Marsala 3 (1 – 1); Desi Shipping Akademia Messina 3 (1 – 2); Anthea Vicenza Volley 3 (1 – 2); Assitec Volleyball Sant’Elia 2 (0 – 3); 3m Pallavolo Perugia 0 (0 – 3).

IL PROSSIMO TURNO- 9/11/ 2022 Ore 20.30-

Seap-Sigel Marsala – Volley Soverato Ore 18.00



Assitec Volleyball Sant’Elia – Anthea Vicenza Volley Ore 18.30



Roma Volley Club – Cda Talmassons

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Omag-Mt San Giovanni In M.No

3m Pallavolo Perugia – Desi Shipping Akademia Messina



Riposa: Itas Ceccarelli Martignacco