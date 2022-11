Brescia in vetta nel Girone A, Roma a punteggio pieno nel B

ROMA- La 4a giornata di A2 Femminile ha decretato il cambio in vetta alla classifica del Girone A. Asesso comanda la Banca Valsabbina Brescia che vince sul campo dell' Oro Cash Lecco ed approfitta dello scivolone dell'Hermaea Olbia in casa dell'Esperia Cremona. Solo due punti perl a Futura Giovani Busto Arsizio contro la BSC Materials Sassuolo. L' Chromavis Eco Db Offanengo centara il secondo successo consecutivo in casa della Tecnoteam Albese. L'Emilbronzo 2000 Montale centra la prima vittoria contro Club Italia così come l’Itas Trentino, che batte con relativa facilità la LPM Mondovì.

Nel Girone B continua a volare la Roma Volley che fa bottino pieno contro la CDA Talmassons, mentre l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio batte l’ Omag San Giovanni in Marignano e si mantiene a due punti dalla vetta. Primo punto per la 3M Perugia, battuta in casa al tie break Desi Shipping Akademia Messina, mentre nel pomeriggio Soverato ha superato la Sigel Marsala. Ancora un ko al tie break, i terzo di fila, per l'Assitec Sant’Elia che cede al quinto all' Anthea Vicenza.

GIRONE A-

Risorge l’Itas Trentino, dopo tre sconfitte nelle prime tre partite: al Sanbàpolis, contro un’avversaria ostica come la LPM BAM Mondovì, le ragazze di coach Saja portano finalmente a casa i primi tre punti stagionali. Una giornata perfetta, con un 3-0 netto senza mai il dubbio che la partita potesse sfuggire di mano. Dehoog è devastante con 20 punti, ma gran parte del merito è anche del libero Parlangeli, MVP della partita, precisa in ricezione e fondamentale in difesa. In doppia cifra anche Mason (11) e Michieletto (10), mentre Grigolo (11) e Decortes (10) non riescono a migliorare la serata delle pumine, da dimenticare già a partire dal prossimo weekend in un Girone A equilibratissimo.

« Sono particolarmente felice per questa vittoria, non tanto per la classifica quanto soprattutto per il morale – ha spiegato a fine gara l’allenatore Stefano Saja – C’era davvero bisogno di una serata così per ritrovare entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi dopo una periodo non semplice. Mi è piaciuto l’approccio alla gara, la determinazione che abbiamo mostrato nella correlazione muro-difesa, togliendo molte sicurezze alle loro attaccanti, ma anche la capacità di reagire quando Mondovì aveva saputo recuperare da alcune situazioni di svantaggio ».

La Futura Giovani Busto Arsizio risponde subito alla sconfitta contro Brescia dello scorso weekend avendo la meglio in un incontro infinito nel big match contro la BSC Materials Sassuolo, imbattuta fino a questa partita. Un incontro vinto soprattutto con la testa dalle cocche, avanti di 2-0 e poi rimontate dalle ospiti, che hanno dimostrato tutte le loro qualità. Il quarto parziale priva però le ospiti di Pistolesi, fin lì devastante con 32 punti, una perdita che si fa sentire eccome nel tie-break che consegna i due punti e l’aggancio in classifica alle ragazze di coach Amadio. MVP dell’incontro Balboni, precisa e concreta nel gestire le sue attaccanti: Zanette chiude con 24 punti, segue Botezat con 19 (5 muri), poi Member-Meneh (17) e Tonello (16).

Così il coach delle bustocche:

« Innanzitutto complimenti a Sassuolo per come ha giocato questa gara e come ha resistito con la formazione rimaneggiata anche nel quinto set. Peccato per essere state avanti e poi poco lucide nei momenti di maggiore confusione. Abbiamo secondo me regalato troppi punti a loro nei momenti in cui non serviva, oggi comunque devo fare i complimenti a queste ragazze perché uscire con una vittoria è tanta roba. Oggi abbiamo fatto gran parte delle cose che ci eravamo prefissate e sono soddisfatto di questo gruppo ».

Così coach Venco:

« È stata una gara molto complicata e confusa, abbiamo iniziato con un po di timore dovuto probabilmente dalla stanchezza dopo la gara nel weekend. In fase iniziale soprattutto ho avvertito molto l’emozione di trovarmi di fronte Clara ed è scesa una lacrima porò la gara ha preso poi il sopravvento. Mi sento di tranquillizzare sulle condizioni di Pistolesi in quanto credo che la botta le abbia creato un debito di ossigeno e poi l’ansia abbia fatto il resto ».

Match a senso unico al PalaFrancescucci, dove la Tecnoteam Albese Volley Como viene sconfitta in tre set dalla Chromavis Eco DB Offanengo. Le neopromosse infilano così il secondo successo consecutivo, trascinate dall’MVP Trevisan (14 punti con 2 ace) e dalle buone prestazioni della top scorer Anello (16) e da Martinelli. Efficienza offensiva quasi doppia per le ospiti, che chiudono al 30% contro il 16% delle padrone di casa, senza giocatrici in doppia cifra.

Queste le parole dell’allenatore di Offanengo Bolzoni: « Nelle prime due partite abbiamo un po’ faticato perché con metà organico dell’anno scorso in B1 dovevamo un po’ adattarci alla nuova categoria. Sia domenica contro Montale sia oggi abbiamo dimostrato di iniziare a ingranare e stiamo giocando una bella pallavolo, sia dal punto di vista agonistico sia da quello tecnico. Era difficile vincere su questo campo, soprattutto perché Albese aveva bisogno di punti, e questo 3-0 è un bel risultato. Il nostro gioco? Siamo molto bravi nel muro-difesa, è la nostra caratteristica principale e a volte riusciamo a rigiocare anche 2-3 palloni per azione ».

Trova la prima gioia della stagione l’Emilbronzo 2000 Montale che dopo tre sconfitte di fila supera 3-1 il Club Italia. Dopo essere partite male, subendo l’1-0, le nerofucsia hanno rialzato la testa lottando punto a punto con le avversarie per andarsi a prendere tre punti pesantissimi. La top scorer del match è stata, ancora una volta, Giulia Visintini (17 punti), seguita dall’azzurrina Giulia Viscioni (16). L’MVP della serata è stata, però, Alma Frangipane (14 con 3 ace), che con una super prestazione ha contribuito a trascinare la squadra verso il successo. Le parole dell’MVP a fine partita:

« Avevamo bisogno di questa vittoria, eravamo molto arrabbiate per il risultato di domenica. Questo è solo un piccolo verso il nostro obiettivo. La forza di questa squadra è la squadra, perché tutte lottiamo insieme per raggiungere quello che ci siamo prefissato. Sono onorata di giocare per questa maglia. In questo campionato tutti hanno fame, e noi dobbiamo averne più degli altri. Il nostro palazzetto? Giocare qui ci dà una grande carica ». I

l commento di coach Mencarelli del Club Italia:

« Ci è mancata la continuità. I nostri picchi ci sono stati in ogni partita che abbiamo giocato fino ad oggi. Va risolto questo problema con la discontinuità. La rimonta nel secondo e nel quarto set? Non abbiamo mai vinto una partita con pochi errori, ed è qui che dobbiamo lavorare. I due errori nel finale di quarto set sono pesati tanto. La sfida di domenica con Trentino? Sarà una gara dove con i nostri picchi creeremo dei problemi anche loro, dovranno spingere molto per provare a metterci sotto ».

Serve la miglior versione della Valsabbina Millenium Brescia e soprattutto di Obossa (MVP con 24 punti con 2 ace e 5 muri) per indirizzare nel primo set la partita in casa dell’Oro Cash Lecco. In vantaggio sin dai primi minuti, le padrone di casa impongono un gioco bello, veloce ed efficace. Brescia dal canto suo reagisce subito e riporta in parità la partita. Il set è punto a punto fino alla conclusione, quando la spuntano le leonesse 25-27. Il parziale porta l’inerzia della gara dal lato della squadra di coach Beltrami, che con più facilità conquista anche le restanti frazioni agguantando, complice la sconfitta di Olbia, il primo posto in classifica. Cvetnic con 16 punti contribuisce al successo delle ospiti, mentre per Lecco si distingue Albano (9 punti con 2 muri).

Queste le parole di coach Milano:

« Non mi ero illuso della prima partita contro l’Albese, ma le altre sono state diverse. Il ritmo gara e la pazienza sono elementi centrali. Sapevamo che stasera sarebbe stata dura con una corrazzata davvero aggressiva in attacco. Affrontiamo con fiducia i prossimi impegni ».

Risponde Beltrami:

« Abbiamo sudato nel primo e secondo set, partita davvero impegnativa. Il risultato è un punteggio bugiardo, siamo stati bravi finalmente a superare i momenti difficili e giocare al meglio. Siamo sulla buona strada che valorizza le nostre caratteristiche di squadra d’attacco e punteremo molto su questo ».

Un’arrembante U.S. Esperia Cremona infligge all’ex capolista Volley Hermaea Olbia, superata dalla stessa Esperia, la prima sconfitta stagionale. Prive della regista Bridi, le sarde non entrano mai in partita e subiscono il gioco delle padrone di casa, che conducono praticamente dall’inizio alla fine. Ancora un premio MVP per Kadi Kullerkann, sempre più protagonista di questa Serie A2 con 16 punti, mentre la compagna Rossini si ferma a 14. Molto fallosa Olbia, con Bulaich Simian che si ferma a 14 punti (25% di efficienza).

La dichiarazione della schiacciatrice delle tigri Simona Buffo:

« Siamo state molto brave a non demoralizzarci dopo la sconfitta contro Sassuolo. Siamo tornate in palestra cancellando completamente quella partita, iniziando la settimana con un nuovo obiettivo. Il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni è servito a recuperare, anche mentalmente, quindi complimenti a noi, siamo state molto brave”. Così coach Guadalupi: “È vero che ci mancava Ulrike Bridi ma questo non credo abbia inciso sulla partita, Bresciani ha giocato una buona gara. Credo che Cremona oggi sulla fase break ci abbia dato una bella lezione, che prenderemo come spunto per lavorare ancora tanto. Cremona è stata più brava a muro, molto reattiva in difesa. Noi siamo riusciti con la battuta a mettere un pochino in difficoltà l’avversario, senza però capitalizzarlo con il muro difesa ».

GIRONE B-

Sorprendentemente breve la partita del PalaBellina tra la Seap-Sigel Marsala e la Volley Soverato. La squadra di coach Chiappini ha la meglio in tre set, rimanendo imbattuta in campionato e mostrando un dominio nel gioco che ha lasciato indifesa la squadra di coach Bracci. Le calabresi si dimostrano migliori praticamente in ogni fondamentale: 6-3 gli aces, 3-0 i muri, 50% contro 31% in attacco. MVP dell’incontro l’opposta finlandese Korhonen, autrice di 16 punti con 3 servizi vincenti, mentre chiude a 12 Schwan. Solo Salkute (13) in doppia cifra per Marsala.

Deluso coach Bracci:

« Sappiamo bene che abbiamo davanti a noi molto lavoro da fare. La partita di oggi ce lo ricorda, ma nessun campanellino d’allarme. Non abbiamo sfruttato questa occasione casalinga che ci si è presentata davanti. C’è del rammarico ma dobbiamo tornare in palestra giovedì più carichi e agonisticamente più presenti nei ritagli di set. Il nostro torneo va avanti ».

Contento Chiappini:

« È un successo di carattere per la mia giovane squadra. Oggi sono riconoscente verso le atlete che alleno. Siamo stati superiori all’avversario in tutto e per non disperdere ulteriori energie è stato un bene che la partita non sia andata oltre i tre set. Ciò ripaga della tanta strada fatta per venire a giocare in Sicilia e del viaggio di ritorno che ci attende svolto pieno della settimana ».

Ormai è da considerarsi una vera e propria maledizione: l’Assitec Volleyball Sant’Elia perde il terzo tie-break consecutivo in campionato, questa volta in casa contro l’Anthea Vicenza Volley, dopo essere caduta a Martignacco e Messina. Proprio come contro le siciliane, è il quarto set a risultare decisivo, in negativo, per le ciociare, avanti sull’1-2 e colpevolmente assenti nella frazione che poteva essere l’ultima. Vicenza combatte, non esce dalla partita e in un quinto parziale molto combattuto porta a casa i due punti. Soprattutto in battuta scavano il solco le ospiti (11 ace contro 3), trascinate dall’MVP Panucci (18 con 2 ace) e dalla solita Kavalenka (18 anche per lei), mentre capitan Cheli si distingue con 3 muri (13 punti). Con Dzakovic ancora out, Costagli (16), Ghezzi (12) e Botarelli (12) provano a cambiare le sorti del match ma senza successo.

« C’è rammarico perché perdere il terzo tie break consecutivo non è una cosa buona, – ha detto Gino Russo, secondo allenatore dell’Assitec – sia in termini punti che di morale. Dobbiamo essere più incisivi nei momenti nevralgici del match. Lavoreremo ancora su questo aspetto per preparare al meglio la prossima trasferta contro San Marignano”. “Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Il campo ha certificato queste impressioni. Abbiamo incontrato una squadra ardua e caparbia – ha spiegato invece Ivan Iosi coach dell’Anthea Vicenza – che ci ha messo in difficoltà. Ne è venuto fuori un match avvincente. Nel primo set abbiamo fatto bene, nel secondo e nel terzo abbiamo commesso qualche errore o di troppo consentendo ad Assitec di portarsi in vantaggio 2-1. Poi ci siamo concentrati di più sulle nostre peculiarità e siamo riusciti a portare a casa il match ».

Il ruolino di marcia della Roma Volley Club rimane immacolato: contro la Cda Talmassons arriva il quarto successo consecutivo. Dopo un primo set senza storia con un netto dominio delle padrone di casa, le friulane sfoderano tutte le carte in campo nel secondo e nel terzo, non trovando tuttavia la forza di reagire e le soluzioni per contenere la solida prestazione delle ragazze di coach Cuccarini, che vanno a prendersi anche le restanti frazioni consolidando il primato in classifica. Un successo di squadra, quello ottenuto sul campo del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, con l’importante contributo di Marika Bianchini, eletta MVP della gara con 8 punti messi a referto, assistita dalle compagne Bici (16) Rivero (10) e Rucli (9). Per le ragazze di coach Barbieri non basta la buona prestazione al servizio (7 ace conto i 4 di Roma) e i 12 punti di Milano.

Le parole dell’MVP: « È stata una bellissima partita. Fin dall’inizio siamo state brave a condurre il nostro gioco, con qualche calo di concentrazione nel secondo e terzo set, riuscendo però a riprendere subito il passo. Questi sono tre punti importantissimi che ci portiamo a casa, complice anche un pubblico fenomenale che ci assiste in ogni singolo momento della gara ».

Si congratula coach Barbieri: « Dobbiamo fare i complimenti a Roma che ha fatto un’ottima partita, soprattutto in battuta ci hanno sempre messo una grossa pressione. Noi abbiamo cercato di restare agganciate, facendo delle ottime cose, sia in attacco che al servizio, ma la grossa diversità è che non siamo riuscite ad avere la loro continuità. Loro hanno mantenuto un rendimento costante in tutti i fondamentali mentre noi non siamo riusciti a fare lo stesso. Sapevamo che sarebbe stata dura, perciò siamo tranquilli e pensiamo dunque alla prossima ».

Bel successo in una sfida complicata per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che al PalaFerroli ha la meglio in quattro set sull’Omag-Mt San Giovanni in M.no. Le padrone di casa partono male, cedendo la prima frazione, ma dal secondo parziale in poi è un monologo per le ragazze di coach Sinibaldi, ancora una volta condotte al successo dall’inossidabile duo formato da Angelina (22) e Mazzon (21), con la palma di MVP che va però ad un’ottima Tanase. Per le ospiti non basta la solita Perovic, che si ferma a 21 punti, mentre Bolzonetti non supera i 9.

La dichiarazione di coach Sinibaldi:

« Nel primo set ci siamo portati dietro gli strascichi della precedente partita. Ci abbiamo messo un po’ a sbloccarci, ma poi abbiamo trovato continuità in attacco, trovando svariate soluzioni. Siamo stati molto bravi a contenere la battuta delle romagnole, che fino ad ora è una delle migliori del campionato. Sono contento della reazione delle ragazze dopo la sconfitta con Martignacco e vincere contro una squadra che ha dichiarato di essere la squadra più forte del campionato, dopo Roma, è doppiamente motivo d’orgoglio”. Parla Caforio per le ospiti: “È stata a tratti una bella partita. Noi sicuramente potevamo fare meglio su alcuni fondamentali. Siamo partite un po’ contratte, ma poi siamo riuscite a portare a casa il primo set. Nel secondo set stavamo giocando di nuovo bene, ma ci siamo inceppate, compiendo alcuni errori di troppo. Dobbiamo cercare di lavorare ancora su determinate cose e di ragionare di più nei momenti di difficoltà. Torniamo a casa con la consapevolezza che quando giochiamo come sappiamo siamo una squadra insidiosa, ma che non possiamo avere cali di tensione perché dall’altra parte ci sono le avversarie e bisogna restare in partita fino in fondo ».

Magra consolazione per la 3M Pallavolo Perugia che incappa nel quarto k.o. stagionale ma trova comunque il primo storico punto in Serie A2. La Desi Shipping Akademia Messina espugna infatti il PalaPellini al quinto set dopo una battaglia di oltre due ore. A far pendere l’ago della bilancia a favore delle siciliane anche l’impossibilità da parte di coach Marangi di far rifiatare le sue interpreti. Senza le infortunate Dalla Rosa e Agbortabi e con una Traballi ancora a mezzo servizio, il tecnico biancorosso è praticamente costretto a tenere in campo sempre lo stesso sestetto e Perugia paga in termini di stanchezza nel finale di gara, con una Messina più in palla e con più energie. Decisive le prestazioni di Ebatombo (15), di Martillotti (13) e dell’MVP Mearini, devastante con 8 muri (12 punti) per spegnere le perugine Salinas (23) e Giudici (17).

Queste le parole di Marangi:

« Al di là della sconfitta faccio i complimenti alla squadra per la prestazione e per come ha gestito a lunghi tratti la gara. Nel quarto e nel quinto set siamo calati vistosamente, complice l’impossibilità di compiere dei cambi. Prendiamo questo punto con fiducia, sperando di recuperare presto alcune infortunate”.

Contento coach Breviglieri:

« Nei primi tre set abbiamo disputato una gara al di sotto delle aspettative, concedendo troppo spazio a Perugia, soprattutto a Candela. Nel quarto e quinto set abbiano avuto una bella reazione, apportando i giusti accorgimenti tattici e trovando le motivazioni necessari. Due punti importanti contro un avversario diretto per la salvezza ».

Girone A-

ITAS TRENTINO – LPM BAM MONDOVI’ 3-0 (25-21 25-21 25-17)

ITAS TRENTINO: Mason 11, Moretto 3, Dehoog 20, Michieletto 10, Fondriest 6, Bonelli 2, Parlangeli (L), Meli. Non entrate: Bisio, Joly, Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 11, Riparbelli 4, Decortes 10, Longobardi 7, Pizzolato 6, Takagui, Bisconti (L), Colzi 2, Giubilato (L) 1, Giroldi, Zech. Non entrate: Populini. All. Solforati.

ARBITRI: Nava, Lorenzin.

NOTE –, Durata set: 26′, 27′, 24′; Tot: 77′.

MVP: Francesca Parlangeli (Itas Trentino)

Spettatori: 79

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – BSC MATERIALS SASSUOLO 3-2 (25-18 28-26 27-29 21-25 15-11)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 17, Botezat 19, Zanette 24, Arciprete 9, Tonello 16, Balboni 3, Mistretta (L). Non entrate: Badalamenti, Fiorio, Pandolfi, Milani, Morandi (L), Venco. All. Amadio.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 32, Manfredini 13, Scacchetti 2, Pomili 12, Civitico 2, Busolini 9, Pelloni (L), Dapic 5, Bondavalli, Masciullo. Non entrate: Fornari, Vittorini, Rosculet, Dhimitriadhi (L). All. Venco.

ARBITRI: Giglio, Sabia.

NOTE – Durata set: 24′, 31′, 34′, 35′, 16′; Tot: 140′.

MVP: Balboni (Futura Giovani Busto Arsizio)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 0-3 (19-25 23-25 17-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Nardo 2, Veneriano 8, Stroppa 9, Cassemiro 4, Gallizioli 5, Nicolini 3, Rolando (L), Pinto 6, Cantaluppi 2, Conti 1, Bernasconi, Nicoli. Non entrate: Badini, Radice (L). All. Chiappafreddo.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Trevisan 14, Anello 16, Martinelli 12, Bartesaghi 10, Cattaneo 7, Galletti 2, Porzio (L), Anello 2, Pinali, Casarotti. Non entrate: Marchesi, Menegaldo, Tommasini (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Kronaj, Marigliano.

NOTE – Durata set: 30′, 29′, 26′; Tot: 85′.

MVP: Francesco Trevisan (Chromavis Eco Db Offanengo)

EMILBRONZO 2000 MONTALE – CLUB ITALIA 3-1 (18-25 26-24 25-20 27-25)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 6, Lancellotti 1, Frangipane 14, Fronza 11, Visintini 17, Zojzi 7, Bici (L), Mescoli 6, Bozzoli, Aguero. Non entrate: Mammini, Angelini, Montagnani (L), Bonato. All. Ghibaudi.

CLUB ITALIA: Giuliani 14, Modesti 8, Esposito 11, Viscioni 16, Acciarri 11, Passaro 4, Ribechi (L), Adriano 9, Gambini, Batte. Non entrate: Micheletti, Monaco, Peroni (L), Amoruso. All. Mencarelli.

ARBITRI: Galteri, Proietti.

NOTE – Durata set: 24′, 29′, 26′, 30′; Tot: 109′.

MVP: Alma Frangipane (Emilbronzo 2000 Montale)

OROCASH LECCO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (25-27 19-25 14-25)

OROCASH LECCO: Lancini 7, Piacentini 7, Bassi 7, Zingaro 8, Albano 9, Rimoldi, Bonvicini (L), Bracchi 8, Tresoldi, Rocca. Non entrate: Citterio, Belloni. All. Milano.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Torcolacci 6, Obossa 24, Pamio 8, Consoli 3, Boldini 1, Cvetnic 16, Scognamillo (L), Ratti, Munarini, Orlandi. Non entrate: Zorzetto, Foresi, Blasi (L). All. Beltrami.

ARBITRI: De Sensi, Scarfo’.

NOTE – Durata set: 30′, 25′, 24′; Tot: 79′.

MVP: Josephine Obossa (Valsabbina Millenium Brescia)

U.S. ESPERIA CREMONA – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-0 (25-16 25-23 25-22)

U.S. ESPERIA CREMONA: Kullerkann 7, Pasquino 2, Buffo 10, Ferrarini 6, Kullerkann 16, Rossini 14, Zampedri (L). Non entrate: Piovesan, Giacomello, Landucci, Balconati, Coppi. All. Magri.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Bulaich Simian 14, Gannar 7, Schiro’ 10, Miilen 10, Taje’ 9, Bresciani, Barbagallo (L), Messaggi 1, Fontemaggi, Diagne. Non entrate: Farina. All. Guadalupi.

ARBITRI: Pasin, Russo.

NOTE –Durata set: 23′, 27′, 27′; Tot: 77′.

MVP: Kadi Kullerkann (Esperia Cremona)

Spettatori: 200

Girone B-

ROMA VOLLEY CLUB – CDA TALMASSONS 3-0 (25-16 25-22 25-20)

ROMA VOLLEY CLUB: Rivero 10, Rucli 9, Bici 16, Melli 2, Rebora 5, Bechis 2, Ferrara (L), Bianchini 8, Ciarrocchi. Non entrate: De Luca Bossa, Valoppi (L), Valerio. All. Cuccarini.

CDA TALMASSONS: Rossetto 5, Caneva 6, Eze Blessing 1, Milana 12, Costantini 5, Taborelli 8, De Nardi (L), Trampus 2, Crisafulli, Michelini. Non entrate: Campagnolo, Monaco (L), Tognini. All. Barbieri.

ARBITRI: Morgillo, Capolongo.

NOTE –Durata set: 23′, 27′, 27′; Tot: 77′.

MVP: Marika Bianchini (Roma Volley Club)

Spettatori: 406

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (22-25 25-21 25-21 25-20)

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Tanase 12, Marconato 9, Bartolucci 6, Angelina 22, Barbazeni 6, Mazzon 21, Maggipinto (L), Nardelli, Muraro, Malvicini, Cometti. Non entrate: Esposito, Biolo (L), Brandi. All. Sinibaldi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Parini 9, Turco 3, Bolzonetti 9, Salvatori 5, Perovic 21, Rachkovska 4, Caforio (L) 1, Babatunde 3, Covino 1, Aluigi 1, Saguatti, Biagini (L), Cangini. All. Barbolini.

ARBITRI: Pernpruner, Cecconato.

NOTE – Durata set: 28′, 32′, 30′, 29′; Tot: 119′.

MVP: Alice Tanase (Ipag Sorelle Ramonda Montecchio)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – ANTHEA VICENZA VOLLEY 2-3 (20-25 25-18 25-21 13-25 13-15)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello 3, Costagli 16, Hollas 10, Botarelli 12, Ghezzi 12, Cogliandro 10, Vittorio (L), Moschettini 1, Di Mario, Giorgetta. Non entrate: Polesello, Dzakovic. All. Giandomenico.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 6, Legros 10, Farina 14, Kavalenka 18, Panucci 18, Cheli 13, Formaggio (L), Ottino 5, Groff, Martinez Volskis, Munaron, Digonzelli. All. Iosi.

ARBITRI: Candeloro, Dell’Orso.

NOTE – Durata set: 26′, 25′, 27′, 23′, 20′; Tot: 121′.

MVP: Jessica Panucci (Anthea Vicenza)

SEAP-SIGEL MARSALA – VOLLEY SOVERATO 0-3 (20-25 18-25 12-25)

SEAP-SIGEL MARSALA: Bulovic 7, Deste 1, Orlandi, Salkute 13, Frigerio 5, Baasdam 4, Norgini (L), Ghibaudo 2, Moneta 2, Guarena. Non entrate: Garofalo, Spano. All. Bracci.

VOLLEY SOVERATO: Malinov, Schwan 12, Cecchi 7, Korhonen 16, Giugovaz 9, Pomili 8, Ferrario (L), Zuliani. Non entrate: Cherepova, Barbaro, Giambanco, Salviato (L). All. Chiappini.

ARBITRI: Giorgianni, Guarneri.

NOTE – Durata set: 25′, 24′, 20′; Tot: 69′.

MVP: Piia Korhonen (Volley Soverato)

3M PALLAVOLO PERUGIA – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 2-3 (23-25 25-17 25-17 20-25 7-15)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 23, Negri 9, Giudici 17, Patasce 14, Pero 6, Manig 3, Rota (L), Traballi. Non entrate: Agbortabi, Dalla Rosa, Bosi. All. Marangi.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martilotti 13, Mearini 12, Ebatombo 15, Pertens 9, Composto 11, Muzi 2, Faraone (L), Varaldo 5, Silotto 2, Brandi 1. Non entrate: Ciancio (L), Catania. All. Breviglieri. ARBITRI: Angelucci, Polenta.

NOTE – Durata set: 26′, 24′, 28′, 28′, 15′; Tot: 121′.

MVP: Valentina Mearini (Desi Shoppinh Akademia Messina)

I RISULTATI-



GIRONE A



Mercoledì 9 novembre ore 20.30-

Itas Trentino – Lpm Bam Mondovì 3-0 (25-21 25-21 25-17)

Futura Giovani Busto Arsizio – Bsc Materials Sassuolo 3-2 (25-18 28-26 27-29 21-25 15-11)

Tecnoteam Albese Volley Como – Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (19-25 23-25 17-25)

Emilbronzo 2000 Montale – Club Italia 3-1 (18-25 26-24 25-20 27-25)

Oro Cash Lecco – Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (25-27 19-25 14-25)

U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-16 25-23 25-22)

GIRONE B-



Mercoledì 9 novembre ore 18.00

Seap-Sigel Marsala – Volley Soverato 0-3 (20-25 18-25 12-25)



Mercoledì 9 novembre ore 18.30

Assitec Volleyball Sant’Elia – Anthea Vicenza Volley 2-3 (20-25 25-18 25-21 13-25 13-15)



Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Roma Volley Club – Cda Talmassons 3-0 (25-16 25-22 25-20)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (22-25 25-21 25-21 25-20)

3m Pallavolo Perugia – Desi Shipping Akademia Messina 2-3 (23-25 25-17 25-17 20-25 7-15)



Riposa: Itas Ceccarelli Martignacco

LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

Valsabbina Millenium Brescia 10 (3 – 1); U.S. Esperia Cremona 9 (3 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 8 (3 – 1); Bsc Materials Sassuolo 8 (3 – 1); Volley Hermaea Olbia 8 (3 – 1); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 2); Lpm Bam Mondovi’ 6 (2 – 2); Itas Trentino 5 (1 – 3); Emilbronzo 2000 Montale 4 (1 – 3); Club Italia 3 (1 – 3); Orocash Lecco 3 (1 – 3); Tecnoteam Albese Volley Como 2 (1 – 3);

GIRONE B-

Roma Volley Club 12 (4 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 10 (3 – 1); Volley Soverato 8 (3 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 6 (2 – 2); Desi Shipping Akademia Messina 5 (2 – 2); Anthea Vicenza Volley 5 (2 – 2); Itas Ceccarelli Martignacco 4 (2 – 1); Cda Talmassons 3 (1 – 2); Seap-Sigel Marsala 3 (1 – 2); Assitec Volleyball Sant’Elia 3 (0 – 4); 3m Pallavolo Perugia 1 (0 – 4).

IL PROSSIMO TURNO-



GIRONE A



Sabato 12 novembre ore 16.00

Club Italia – Itas Trentino



Domenica 13 novembre ore 17.00

Valsabbina Millenium Brescia – Lpm Bam Mondovi’

Tecnoteam Albese Volley Como – U.S. Esperia Cremona

Emilbronzo 2000 Montale – Oro Cash Lecco

Chromavis Eco Db Offanengo – Futura Giovani Busto Arsizio



Domenica 13 novembre ore 18.00

Bsc Materials Sassuolo – Volley Hermaea Olbia

GIRONE B-



Domenica 13 novembre ore 15.30

Desi Shipping Akademia Messina – Itas Ceccarelli Martignacco



Domenica 13 novembre ore 17.00

Volley Soverato – Roma Volley Club

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Assitec Volleyball Sant’Elia

Anthea Vicenza Volley – 3m Pallavolo Perugia

Cda Talmassons – Seap-Sigel Marsala



Riposa: Ipag S.Lle Ramonda Montecchio