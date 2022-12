Manu Benelli si racconterà il 6 dicembre ad Aprilia

APRILIA (LATINA)- Sarà l'occasione per conoscere uno dei miti del volley italiano e mondiale. Martedì 6 dicembre alle 17.30, presso il Palagiovolley di via Pergolesi di Aprilia incontro con Manu Benelli che si racconterà ad appassionati e pallavolisti prraticanti attraverso il libro “Fuori Dal Corpo” la sua storia di sport e di vita. La più titolata giocatrice della storia della pallavolo femminile italiana è recentemente entrata nella Hall of Fame del volley italiano e rappresenta l’emblema di chi si fa strada nonostante i giudizi di inizio carriera non fossero confortanti, quando invece il suo modo atipico di palleggiare, è diventato un segno distintivo della sua magica carriera. Nell’occasione Manù Benelli, svolgerà anche un allenamento dimostrativo con tutti i palleggiatori partecipanti.