La Lega Femminile lancia un messaggio per Fahimeh Karimi

Su tutti i campi di pallavolo femminile verrà letto un messaggio a favore delle donne iraniane in questo periodo di forte repressione ed in particolare per insegnante di pallavolo condannata a morte per aver preso parte alle proteste

04 . 12 . 2022 19:11 1 min Fahimeh KarimiIranLegavolley Femminile

ROMA- Simbolica ma significativa iniziativa della Lega Volley Femminile a sostegno di tutte le donne vittime del regime oppressivo iraniano e in particolare di Fahimeh Karimi, l’insegnante di pallavolo condannata a morte per aver preso parte alle proteste contro il governo. Su tutti i campi, già da ieri sera in occasione di Busto Arsizio-Cremona e Perugia-Novara di ieri sera, e da oggi, domenica 4 dicembre, e oggi in occasione nelle altre partite di Serie A1 e A2, la sua immagine verrà proiettata all’interno dei palazzetti e un messaggio fonico ribadirà la posizione di tutto il Consorzio: « La Lega Volley Femminile è a fianco di Fahimeh Karimi e di tutte le donne costrette a subire la violenza del regime in Iran. Chiediamo con forza che Fahimeh sia liberata e che la sua condanna venga annullata ». . Da non perdere Tutte le news di Femminile

