Brescia si prende i tre punti contro il Club Italia

Coach Michele Fanni per l’avvio del match contro Brescia si affida al sestetto composto dalla diagonale Passaro-Adriano, dalle schiacciatrici Giuliani e Viscioni, dalle centrali Modesti e Acciarri e il libero Ribechi.

Mister Beltrami recupera il libero Scognamillo. Nel sestetto titolare spazio a capitan Boldini al paleggio e Obossa come opposto, la diagonale delle bande è composta da Cvetnic e Orlandi, mentre al centro ci sono Consoli e Torcolacci.

Avvio di gara in cui il Club Italia guadagna due lunghezze di vantaggio e dopo il muro punto di Viscioni Beltrami chiama time-out. Dopo l'interruzione le giallonere ristabiliscono la parità a quota 11 con il primo tempo di Torcolacci e l’attacco di Cvetnic. Botta e risposta tra Viscioni e Cvetnic, poi il mani-out di Obossa fissa il punteggio sul 16 pari. Poi è Brescia a portarsi a +2 e Fanni ferma il gioco. Torcolacci va a segno con un primo tempo e poi con un monster block che vale il 17-21. Cvetnic e Obossa trascinano Millenium a set point e a chiudere il parziale 21-25 ci pensa Orlandi.

Riparte il match con le medesime formazioni. Grande avvio di secondo set da parte della Valsabbina che ferma l’attacco della squadra di casa realizzando tre muri punto e portandosi sul 1-5. Giuliani guida la rimonta del Club Italia e il risultato torna in equilibrio (6 pari). Altro allungo giallonero firmato Obossa, con due super attacchi, e Torcolacci, autrice di tre punti con due muri e un rigore, e il punteggio sale 10-16. Viscioni e Modesti provano a fermare la fuga delle Leonesse. L’ace di Consoli e il punto di Boldini con il secondo tocco valgono la palla set. Questa volta è Cvetnic a portare le compagne sul 2-0.

Mencarelli cambia all’inizio del terzo parziale mandando in campo Micheletti ed Esposito per Modesti ed Adriano. Altra buona partenza per Millenium che va subito sopra 1-5 e il tecnico di casa si gioca subito uno dei due tempi a sua disposizione. Ancora Viscioni prova a dare la scossa per Club Italia, ma due volte Orlandi e poi Cvetnic dalla linea dei 9 metri fissano il punteggio sul 5-10. Obossa è on fire, realizza tre punti e porta Brescia al 9-15. Munarini e Zorzetto subentrano a Consoli e Cvetnic per Millenium, mentre tra le fila di Club Italia Amoruso, Batte e Monaco sostituiscono Viscioni, Passaro e Acciarri. Brescia arriva a match point grazie a capitan Boldini e Orlandi, mentre il punto finale viene messo a segno dal gioco sul muro di Zorzetto.

I PROTAGONISTI-

Michele Fanni (Allenatore Club Italia)- « Il giudizio di questa sera è fortemente influenzato dalla formazione che c’era dall’altra parte della rete. Brescia è la squadra prima in classifica e ha un gioco molto diverso rispetto alle squadre che abbiamo incontrato fino a questo momento. Non siamo abituati ad avversari che giocano una palla così veloce ed eravamo abbastanza certi che saremmo andati in difficoltà contro una formazione che ha questo modo di giocare. Da non dimenticare poi che Brescia è una squadra di valore e ha l’obiettivo di vincere e provare a salire in A1. Guardando l’andamento dei nostri numeri verrebbe da dire che abbiamo avuto un andamento altalenante, ma va però valutato che ci hanno preso le misure e noi abbiamo fatto fatica a fare bene le nostre cose. Siamo partiti bene e ci siamo un po’ spenti durante la partita, dall’altra parte invece, forse sono rimaste un po’ sorprese dal nostro approccio, poi invece sono venute fuori esprimendo al meglio il loro gioco e mettendoci in difficoltà ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Valsabbina Brescia)- «L'inizio di questa partita è stato simile a quello della scorsa settimana, il Club Italia ha battuto e attaccato molto. Rispetto alla volta scorsa siamo stati più bravi ad essere pazienti e a sfruttare le debolezze avversarie per portare a casa il primo set. Da lì abbiamo acquistato confidenza, portando il nostro gioco, facendo un ottimo lavoro a muro e salvando tanti palloni in difesa. Siamo riusciti a metterle sotto grossa pressione con la battuta e da lì la partita è stata un po' in discesa per noi. Sono contento perché sono state due settimane davvero complicate, non è facile trovare una vittoria fuori casa per 3-0 dopo una sconfitta dura come quella della scorsa giornata. Adesso abbiamo una settimana intera per lavorare e tornare a pieno ai nostri ritmi».

IL TABELLINO-

CLUB ITALIA - BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (21-25; 17-25; 18-25)

CLUB ITALIA: Acciarri 0; Modesti 0; Adriano 3; Amoruso 1; Batte 1; Micheletti 0; Viscioni 8; Despaigne n.e.; Ribechi (L); Passaro 1; Esposito 5; Giuliani 12; Peroni (L) n.e.; Monaco 0. All. Fanni

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Blasi (L) n.e.; Orlandi 10; Boldini 8; Consoli 3; Torcolacci 11; Cvetnic 8; Pamio n.e.; Obossa 16; Munarini 0; Scognamillo (L); Zorzetto 1; Foresi n.e.; Ratti n.e. All.: Beltrami

Arbitri: Nava-Galletti

NOTE- Durata Set: 23’, 22’, 22’. Tot: 67'