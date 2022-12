Mondovì corsara a Cremona

CREMONA- Successo da tre punti, nell'anticipo della 10a giornata, che fa morale e classifica per la Lpm Bam Mondovì. Una vittoria fondamentale per le pumine in vista della qualificazione per la Coppa Italia. Netto lo 0-3 (19-25 18-25 19-25) finale per la squadra di Solforati.