Haak, la più bella del reame

TORINO - Isabelle Haak è la ragazza copertina del trionfo di Conegliano nel Mondiale per club. Ieri l’Imoco ha dominato il match contro il VakifBank, che era anche una sfida con il tecnico Giovanni Guidetti e con l’opposta Paola Egonu, un ex dal peso specifico non indifferente. La squadra veneta ha conquistato il suo secondo successo in questa manifestazione con una prova corale, in cui però spicca la forza della giovane opposta svedese che ha fatto suo il confronto con l’Egonu chiudendo il match con un bottino di 34 punti. Soprattutto ha saputo trascinare il gruppo ed esaltarne la prova di squadra, risultando decisiva nell’unico frangete in cui le turche hanno provato, con la brasiliana Gabi, a cambiare verso al match. La risposta della svedese è stata tale da spegnere ogni velleità. È anche per questo che alla fine le è valso il premio come Mvp del torneo e quello di miglior opposta. Non che Paola Egonu abbia sfigurato, anzi è stata la migliore delle turche con 27 punti, ma ancora una volta non ha potuto cambiare verso alla partita.