SASSUOLO (MODENA)- Per Valentina Pomili, posto 4, della Bsc Materials Sassuolo, l'infortunio riportato domenica scorsa nel match che ha opposto la squadra di Venco all'Albese, si è rivelato più grave del previsto. La forte schiacciatrice ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Per la sfortunata atleta marchigiana l'appuntamento sui campi di gioco sarà per la prossima stagione agonistica.