La 1a di ritorno nel giorno di Santo Stefano

ROMA- L'A2 Femminile, archiviata l'andata con la definizione dei Quarti di Coppa Italia, nel giorno di Santo Stefano tornerà in campo per dare il via alla fase discendente della stagione, che porterà alla composizione delle Pool Promozione e Salvezza. Nel giorno di Santo Stefano tutti in campo alle 17.00 tranne Club Italia e Olbia che si sfideranno alle 18.00 mentre Trento-Brescia andrà in scena martedì 27 alle 17.00.

Nel girone B, scontro friulano tra Martignacco e Talmassons, mentre in Veneto, Vicenza ospita Montecchio. Scendendo lo stivale, San Giovanni viaggia sul campo di Perugia, la capolista imbattuta Roma accoglie Sant’Elia mentre in Sicilia, con Marsala a riposo, si fronteggiano Messina e Soverato.

GIRONE A-

Pronte a darsi battaglia al PalaBorsani la Futura Giovani Busto Arsizio e la LPM BAM Mondovì, dopo il netto successo delle cocche nella partita d’andata. Un match che vedrà scendere in campo due tra le migliori formazioni del Girone A, con le padrone di casa terze con 22 punti e le pumine distanti tre lunghezze al quinto posto. L’ultima giornata è stata vissuta in maniera opposta, con le bustocche che hanno dominato la sfida con il Club Italia mentre Mondovì è uscita con le ossa rotte dalla partita casalinga contro l’ottima Offanengo. Un precedente stuzzica i ricordi delle due formazioni nel giorno di Santo Stefano: il 26 dicembre 2019, lo scontro diretto finì al tie-break in favore delle pumine, con una martellante Zanette, ora a Busto, regina indiscussa dell’incontro con 34 punti. Daris Amadio presenta l’incontro:

« Mondovì penso sia una squadra di primissima fascia con valori alti e ottime giocatrici. Stanno recuperando Populini e hanno una palleggiatrice di livello che sa fare girare la squadra. Sono convinto che non si debba assolutamente guardare alla gara di andata, che è capitata in un momento particolare, e tanto meno all’uscita di Mondovì contro Offanengo, perché quello senza dubbio non è il loro reale valore. Preferisco giudicare le ragazze dal lavoro in settimana piuttosto che dalla prestazione di domenica in cui sì abbiamo vinto ma ci abbiamo messo un po’ a carburare. Cercheremo di recuperare anche Zanette ai box per l’infortunio, ma nel complesso arriveremo pronte e con tanta voglia di fare bene e fare risultato ».

Lato Mondovì c’è Alessandra Colzi:

« La partita che ci aspetta è molto importante, contro un avversario molto tosto. Fare punti vorrebbe dire muovere la classifica ed avvicinarci a loro. Inoltre sarebbe una doppia rivalsa, sia per la sconfitta subita all’andata, sia per l’ultima gara contro Offanengo, i cui punti non presi sono stati pesanti e hanno cambiato la classifica, anche per la griglia della Coppa Italia. Abbiamo affrontato questa settimana consapevoli di tutto ciò ».

Si gioca sulle rive del lago di Como il derby tra l’Orocash Lecco e la Tecnoteam Albese Volley Como. Le due squadre sono separate in classifica da un punto, con le padrone di casa al momento in svantaggio. Entrambe vengono da una sconfitta, rispettivamente contro Olbia e Sassuolo, che le ha costrette a rinunciare al sogno Coppa Italia, ma già da questa prima giornata di ritorno l’obiettivo sarà quello di correre per cercare di entrare nella Pool Promozione ed evitare la lotta per la salvezza.

« Partita di Santo Stefano è un must della tradizione della Serie A, immediatamente dopo le feste di Natale. Si riapre il girone e ripartiamo col derby, ovviamente a campi invertiti. Albese è una squadra in crescita e si è ripresa molto bene dopo un inizio difficile. Hanno battuto sia Busto che Brescia nelle ultime tre gare, sicuramente troveremo una squadra ben diversa da quella vista nell’andata – precisa Gianfranco Milano -. Dal canto nostro, abbiamo sicuramente qualche rammarico, ma vogliamo fare bene e cominciare col piede giusto ».

Derby modenese al PalaPaganelli tra la BSC Materials Sassuolo e l’Emilbronzo 2000 Montale, una sfida che all’andata aveva regalato non poche emozioni per battezzare il ritorno in Serie A della formazione di Castelnuovo Rangone, con cinque set che hanno visto festeggiare la più esperta, almeno nelle giocatrici visto il cambio societario estivo, formazione sassolese. Il girone d’andata ha regalato poi parecchie soddisfazioni alle biancoazzurre, che hanno chiuso la prima fase con 20 punti e la qualificazione in Coppa Italia. Sentimenti contrastanti per le nerofucsia, con quattro successi all’attivo e 12 punti, ma al momento penultime in classifica.

A presentare il derby con Montale è Federica Pelloni, modenese e già protagonista delle scorse stagioni di tanti derby con la maglia di Sassuolo:

« I derby sono sempre partite particolari, molto sentite a livello mentale: non dovremo sottovalutare le nostre avversarie nonostante la loro posizione in classifica, ma al contrario giocare sempre al massimo come abbiamo fatto nelle scorse giornate di campionato. Io poi sono modenese, quindi per me il derby è ancora più sentito come partita: punterò a dare il 100% sperando che arrivi una bella vittoria ».

L’intervista prepartita in casa Montale è con Viola Montagnani:

« Si è chiuso un girone d’andata impegnativo con qualche sconfitta di troppo ma anche con tante soddisfazioni, perciò il bilancio è positivo. Siamo una squadra giovane, neopromossa, in un campionato di A2 difficile e a tratti imprevedibile, sapevamo che sarebbe stata dura. Sassuolo? Sfida che mi emoziona, di fronte alla società dove ho iniziato a giocare a pallavolo. Vogliamo giocare bene e lotteremo con il coltello fra i denti per portare a casa un buon risultato pur sapendo che Sassuolo è un avversario tenace, un’ottima squadra che non farà sconti. Ci stiamo allenando bene e stiamo crescendo. Confido che i risultati di questo lavoro si possano vedere in questo girone di ritorno portandoci magari anche qualche soddisfazione in più ».

Un derby sotto l’albero, che ha anche il sapore di una sfida importante per la classifica. Al PalaCoim, sarà un Santo Stefano di schiacciate con la sfida tra Chromavis Eco DB Offanengo e D&A Esperia Cremona, due neopromosse che sicuramente hanno stupito in questa prima stagione di Serie A2, conquistando anche successi importanti contro squadre esperte come Mondovì e Olbia. Il successo contro le pumine per le neroverdi è stato inaspettato ma sicuramente meritato, con il libero e capitano Noemi Porzio tra le protagoniste.

Queste le sue parole per il derby, dopo la netta sconfitta dell’andata:

« Quella di domenica scorsa era una partita che volevamo assolutamente vincere. Sapevamo di scendere su un campo difficile, contro una squadra molto forte e con obiettivi più importanti del nostro, ma volevamo giocare bene e riscattare la sconfitta casalinga contro Sassuolo dove abbiamo perso al tie break dopo esser state avanti 2-0. Cremona? E’ una buona squadra, ha dimostrato di essere abbastanza quadrata e recentemente ha avuto qualche cambiamento. All’andata aveva trovato un certo ordine prima di noi, ma ora è una sfida diversa. Abbiamo sempre avuto un grande pubblico e lunedì speriamo ancora di più ».

Il commento di Jasmine Rossini per Esperia:

« A Trento, non siamo riuscite a prendere punti soprattutto perché l’Itas è una squadra strutturata e che in casa ha un servizio molto efficace. Dobbiamo ripartire da questo e lavorare ancora di più su certi fondamentali, per finalizzare al meglio in alcuni momenti. La prossima partita sarà con Offanengo, che arriva da una vittoria e sicuramente con più certezze. Per noi inizia un nuovo percorso, dove non si deve guardare dietro ma avanti, dove si deve e si vuole fare bene per esprimersi ed esprimere al meglio il nostro gioco ».

Un solo successo nelle ultime otto partite per il Club Italia, bloccato con 6 punti e solo due vittorie all’attivo, all’ultimo posto del Girone A. Ospite del Centro Pavesi sarà nella prima giornata di ritorno la Volley Hermaea Olbia, che la scorsa settimana ha ottenuto l’accesso in Coppa Italia grazie ai tre punti conquistati contro la diretta rivale Lecco.

« Mi aspetto una partita tosta – spiega l’opposto delle azzurrine, Virginia Adriano -. Avremo però l’opportunità di cogliere una importante rivincita di squadra. Sarebbe anche una rivalsa personale: nella prima giornata in Sardegna non ho disputato una buona partita e ho voglia di rifarmi e di portare a casa un buon risultato. Penso che la voglia di riscatto sia la stessa anche per le mie compagne. Olbia è una squadra che ha un gioco veloce e che per questo può metterci in difficoltà. Noi, dal canto nostro, siamo pronte a fare del nostro meglio provando a sfruttare nel modo più efficace la battuta e l’attacco. Abbiamo constatato che se serviamo bene siamo in grado di mettere in difficoltà le squadre avversarie e questo è sicuramente un buon punto di partenza per provare a fare bene ».

Coach Dino Guadalupi presenta così i temi del match:

« Arriviamo all’impegno con un buon bilancio in termini di risultati e una convincente gara disputata. Mi aspetto che la squadra prosegua sul percorso intrapreso dopo la prova di Montale, in cui ci siamo focalizzati sulla qualità del lavoro in palestra e sulla prestazione più che sul risultato. Serve assumersi delle responsabilità individuali, metterle a servizio della squadra e prepararsi da un punto di vista mentale a restare nella partita per esaltare le nostre qualità. L’avversario di turno, oltre ad aver modificato qualcosa nell’assetto, è cresciuto soprattutto sulla performance in attacco, quindi sarà fondamentale concentrarsi sugli adattamenti necessari della fase break. La nostra priorità resta comunque quella di presentarci all’appuntamento in buone condizioni mentali e tecniche dopo una ulteriore settimana di lavoro intenso ».

Sarà lo scontro al vertice tra Valsabbina Millenium Brescia e Itas Trentino il match che chiuderà il 2022 dei campionati di Serie A. Difficilmente si poteva chiedere di meglio: per la prima giorna di ritorno, il calendario mette di fronte due tra le migliori formazioni della serie cadetta, sicuramente destinate a lottare per la promozione fino all’ultimo pallone. Fondriest e compagne andranno alla ricerca di un successo prestigioso che permetterebbe loro di riscattare la sconfitta in tre set rimediata nel match d’andata e di avvicinarsi alla testa alla classifica, distante oggi quattro lunghezze. Lo scontro di fine ottobre aveva trovato impreparata la formazione di coach Saja, che col passare delle settimane ha tuttavia dimostrato di essere un’avversaria molto temibile. Per le leonesse, un’occasione importante per allungare in classifica e prepararsi al meglio per un gennaio di fuoco, che le vedrà impegnate contro Sassuolo e Busto Arsizio e nei quarti di Coppa Italia.

« La nostra rincorsa per arrivare alla Pool Promozione con il migliore piazzamento possibile si aprirà con una partita molto impegnativa – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Brescia ha praticamente mantenuto il primato fin dalla prima giornata, mostrando grande solidità nel suo percorso, lasciando per strada pochi punti e vincendo gli scontri diretti con le altre pretendenti alla vetta. Hanno modificato spesso il loro assetto di gioco, alternando le schiacciatrici di posto 4, ma mantenendo al contempo una grande continuità di risultati. Sarà una partita stimolante e da giocare a viso aperto, in cui trasportare in campo tutto ciò che abbiamo per divertirci e far divertire il pubblico del Sanbàpolis ».

Richiede massima concentrazione coach Beltrami:

« Con l’inizio del girone di ritorno si riparte da zero e partita per partita dovremo dare il meglio. Con Trento, sarà un match importante e vogliamo arrivare pronti. Non sarà facile, loro hanno preso ritmo e sono molto vicine a noi in classifica, sarà sicuramente una bella sfida. Adesso abbiamo tempo per prepararci alle partite, sempre intensamente ma con più calma e spazio per il riposo. Poi, dopo una breve pausa, ci attende un gennaio di fuoco tra scontri diretti e quarti di Coppa Italia, continueremo a concentrarci con pazienza e determinazione una gara alla volta ».

GIRONE B-

Un grande palcoscenico per la gara più attesa: cala il taraflex sul PalaCarnera in occasione del derby tutto friulano tra Itas Ceccarelli Martignacco e Cda Talmassons. Lunedì 26 dicembre, alle ore 17, il palazzetto udinese ospiterà il sentito incontro valido per la prima giornata del girone di ritorno del torneo cadetto. All’andata, a imporsi fu Talmassons per 3-0; pochi giorni prima, era stata invece la compagine di coach Gazzotti a prevalere aggiudicandosi la prima edizione della Supercoppa Fvg, in quel di San Giorgio di Nogaro. Ora il terzo incontro fra le due squadre, sfida chiave per entrambe le formazioni al fine di approcciarsi al meglio alla seconda parte di campionato oramai alle porte.

Reduce dal netto ko contro la capolista Roma, l’Itas si affaccia al derby tramite le parole del suo capitano Dalila Modestino:

« Tra noi c’è una grandissima voglia di rivalsa. Sapevamo che in quella partita avremmo affrontato una squadra davvero molto forte: ciononostante, ci sono stati dei momenti importanti in cui non siamo riuscite ad essere incisive. Anche riguardo Talmassons, abbiamo una grande voglia di riscattare il risultato maturato all’andata. Non siamo riuscite a confermare quello che era il nostro volere, anche alla luce dell’ottimo risultato ottenuto in Supercoppa. Ci è dispiaciuto aver dovuto iniziare il campionato con quella battuta d’arresto: lunedì, quindi, vogliamo confermare di essere una squadra che può dare fastidio a molte delle nostre avversarie ».

La 3M Pallavolo Perugia, reduce dal pesante k.o. casalingo con Talmassons, torna immediatamente al PalaPellini nella giornata di lunedì 26 dicembre per la prima sfida del girone di ritorno della regular season. L’avversario di turno è la OMAG-MT San Giovanni in Marignano, seconda forza del torneo con 22 punti in classifica. All’andata il match terminò 3-1 in favore delle romagnole, con Perugia che però, per larghi tratti del match, riuscì ad impensierire le padrone di casa. La speranza è quella di ripetere tale prestazione.

Coach Marangi analizza così San Giovanni in Marignano:

« Sono una società che conosce molto bene l’A2 e partecipa a questo campionato ottenendo sempre piazzamenti più che onorevoli. Possiedono un attacco molto forte con le due straniere Rachkovska e Perovic. In vista di questo girone di ritorno speriamo di risolvere gli acciacchi fisici che fino ad ora alcune ragazze hanno accusato. Mi viene da pensare a Gaia Traballi su tutte che, in questa prima parte di stagione, ha fatto solo qualche comparsa in seconda linea. Poi ci sarà il mercato e confido nelle capacità della società, compatibilmente alle possibilità, di poter rafforzare il roster ».

Questo il commento di coach Barbolini:

« In casa Omag il morale non può che essere buono. Arriviamo da una serie di buone partite. L’ultima, quella di Soverato, era molto insidiosa ma l’abbiamo affrontata con grande concentrazione, abbiamo espresso un buon gioco, riuscendo così a tornare in terra di Romagna con un importante successo. La 3M Pallavolo Perugia è al suo primo anno in A2 e ora ha accumulato l’esperienza del girone di andata. Noi, però, sia sotto l’aspetto tattico sia tecnico ci prepariamo come se l’avversario non lo avessimo mai incontrato. E’ chiaro che conosciamo le giocatrici perché ci abbiamo già giocato contro ma ciò non cambia nulla nella nostra preparazione. Andiamo a Perugia per imporre il nostro gioco e continuare nella serie positiva che ci ha contraddistinto negli ultimi mesi ».

Il fascino del palazzetto dello sport di Vicenza, una data – quella di Santo Stefano – suggestiva e l’adrenalina del derby. Lunedì alle 17 la sfida provinciale tra Anthea Vicenza Volley e Ipag S.lle Ramonda Montecchio chiuderà il 2022 e aprirà il girone di ritorno del raggruppamento B di A2 femminile. All’andata, a San Bonifacio vinse Montecchio in tre set, ma ora la squadra di Ivan Iosi promette battaglia sul campo amico dove finora ha perso una sola volta (contro Soverato).

« Montecchio – commenta coach Iosi – è una squadra che ha un sistema di gioco chiaro e ha costruito via via sempre più bilanciatura. Angelina e Mazzon sono molto coinvolte nel gioco, insieme a Marconato in alcune situazioni, inoltre l’Ipag ha un sistema di muro-difesa molto dinamico e centrato sulle sue qualità fisiche. Marco Sinibaldi ha fatto uno splendido lavoro, la squadra mi piace anche se forse ha raccolto qualcosa meno di quanto si aspettasse. Mi attendo che Montecchio arrivi qui con il coltello tra i denti e molto preparata per riportare il loro percorso su binari più fluidi; il recupero di Tanase dà equilibrio e facilità di soluzioni importanti. Per quanto ci riguarda, l’Anthea deve cercare di sciogliere quella patina di timore nello sviluppo del gioco: non dobbiamo incepparci in ripetizioni di imprecisioni, aspetto che rende le nostre prestazioni meno lucide. Da sempre dico che avere consapevolezza e spingere sulle nostre qualità fa la differenza; possiamo fare risultato ed è importante l’approccio ».

A fare il punto per Montecchio è la presidente Carla Burato:

« È un bilancio positivo per la prima fase di campionato di Unione Volley Montecchio Maggiore, che ci vede chiudere il girone di andata al quarto posto. Per il secondo anno consecutivo ci avviamo a disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia, in un calendario fitto che ci vedrà impegnati contemporaneamente anche nel girone di ritorno di Serie A2. Ora servono concentrazione e lucidità in tutti i reparti per affrontare al meglio le prossime sfide. Il 26 dicembre si riparte con il derby casalingo, sempre sentito ovviamente per entrambe le formazioni. Contiamo di fare il nostro e di farlo bene, poi il risultato si vedrà ».

Dopo un girone d’andata perfetto, con 30 punti frutto di dieci vittorie in dieci partite e solamente due set persi, la Roma Volley Club non vuole smettere di stupire, cercando di ottenere più punti possibili in regular season in vista di una Pool Promozione in cui tutte le squadre manterranno i propri punteggi. L’avversaria di giornata è l’Assitec Volleyball Sant’Elia, formazione laziale attualmente penultima forza del girone con 6 punti. Per la squadra di coach Nino Gagliardi, la sfida sarà affrontata con un doppio fine: ben figurare con la squadra della Capitale e provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, provando a vincere la prima partita della stagione dopo sei tie-break maledetti.

Il pensiero di Giuseppe Cuccarini:

« Abbiamo fatto solo una parte del percorso: l’abbiamo fatta molto bene, ma a questo punto c’è da proseguire la strada sapendo che ogni gara sarà un’insidia. Dovremo fare grande attenzione contro ogni avversaria. Sant’Elia ha avuto un inizio un po’ burrascoso, però è una squadra che nonostante tutto è arrivata sei volte al tie-break, tuttavia senza vincerlo. Al di là dei risultati, è quindi una squadra combattiva, che non molla e che ci prova sempre. Dovremo fare grande attenzione, le partite natalizie sono sempre strane e dobbiamo essere brave noi a mettere in campo la stessa capacità di giocare ad alto livello che abbiamo messo nelle altre partite ».

« Roma è di certo una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Non ha mai perso una partita – ha detto Chiara Costagli schiacciatrice dell’Assitec Volleyball – e ha un roster competitivo sotto tutti i punti di vista. Questa cosa non ci deve spaventare perché noi, ora più che mai, abbiamo bisogno di punti e buone prestazioni. Motivo per cui non ci deve interessare chi abbiamo di là dalla rete ma bisogna stringersi e rimanere unite per l’obiettivo comune. Quindi andremo a Roma con l’intento di strappargli i primi punti stagionali ».

Primo match di Santo Stefano in Serie A per la Desi Shipping Akademia Messina, che ospita in Sicilia le vicine calabresi della Volley Soverato. La partita dell’andata fu l’esordio nel campionato cadetto per la squadra di coach Breviglieri, che dopo un’ottima partita cedette alle avversarie soltanto al tie-break. Ma da quel giorno, le distanze sembrano essersi amplificate, con Messina ferma a 7 punti e Soverato, trascinata invece dalle sue bomber Korhonen e Schwan (357 punti in coppia, circa un centinaio in meno di tutta la rosa avversaria, ferma a 472), a quota 17 e qualificata in Coppa Italia. Nel girone di ritorno, le padrone di casa saranno obbligate a fare punti per risalire la classifica ed evitare la Pool Salvezza.

« Questa settimana di pausa ci è servita per riprendere fiato e poter lavorare con calma e serenità – questo il commento prepartita di Peppe Venuto, Direttore Sportivo di Akademia Messina – sul campo le ragazze si sono compattate ancora di più perchè sanno che possono fare meglio e vogliono fortemente tornare a fare punti. Inoltre ci stiamo muovendo con grande attenzione sul mercato, come dimostra il primo colpo che abbiamo piazzato portando in riva allo Stretto Melissa Martinelli. Il match contro Soverato sarà sicuramente molto complicato ma le ragazze sono molto determinate e questo ci fa ben sperare. Siamo certi, infine, che anche in quest’occasione il pubblico di Messina non ci farà mancare il proprio supporto e speriamo di poter fare loro un bel regalo di Natale ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a DI RITORNO-

GIRONE A-



Lunedì 26 dicembre ore 17.00-

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Selmi-Manzoni

Orocash Lecco – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Marigliano-Jacobacci

Bsc Materials Sassuolo – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Proietti-Bolici

Chromavis Eco Db Offanengo – D&a Esperia Cremona Arbitri: Di Lorenzo-Angelucci

Lunedì 26 dicembre ore 18.00-

Club Italia – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Russo-Viterbo

Martedì 27 dicembre ore 17.00-

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Pasin-Pristerà

GIRONE B-



Lunedì 26 dicembre ore 17.00-

Itas Ceccarelli Martignacco – Cda Talmassons Arbitri: Mesiano-Traversa

3m Pallavolo Perugia – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Mannarino-Merli

Anthea Vicenza Volley – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Kronaj-Santoro

Roma Volley Club – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Giulietti-Galteri

Desi Shipping Akademia Messina – Volley Soverato Arbitri: Pecoraro-Ciaccio

Riposa: Seap-Sigel Marsala

LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 2); Itas Trentino 24 (7 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 22 (8 – 3); Bsc Materials Sassuolo 20 (7 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 5); Volley Hermaea Olbia 16 (6 – 5); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 12 (4 – 7); Orocash Lecco 12 (4 – 7); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 7); Club Italia 6 (2 – 9);

GIRONE B-

Roma Volley Club 30 (10 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 22 (8 – 2); Cda Talmassons 21 (7 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 19 (7 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 18 (6 – 4); Volley Soverato 17 (6 – 4); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 5); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 7); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 8); Assitec Volleyball Sant’Elia 6 (0 – 10); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 9).