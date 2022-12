La capolista Brescia cade sul campo di Trento

A spingere Trento al successo una Chiara Mason superlativa in ogni fondamentale: 73% in ricezione, 61% a rete, 3 muri e 2 ace sono i numeri eccezionali della sua partita, coronata dallo scontato e meritatissimo premio di mpv. Ma sul taraflex rosa del Sanbàpolis molto bene si è mosso l’intero collettivo dell’Itas Trentino, ottimamente guidato in cabina di regia da Bonelli: efficaci nei momenti clou del match le altre attaccanti di palla alta Francesca Michieletto e DeHoog, sempre presenti le centrali Fondriest (53% in attacco) e Moretto (3 muri), brillante in difesa Parlangeli.

Saja, orfano delle lungodegenti Joly e Stocco, si affida a Bonelli in regia, DeHoog opposto, Mason e Francesca Michieletto laterali, Moretto e Fondriest al centro e Parlangeli libero. Alessandro Beltrami, tecnico di Brescia, risponde con Boldini al palleggio, Obossa opposto, Cvetnic e Pamio in posto 4, Consoli e Torcolacci al centro e Scognamillo libero.

Cambio palla regolare in avvio di gara, con DeHoog e Michieletto che replicano agli spunti di Obossa e Pamio (6-6). Il primo set si sblocca nella fase centrale sul turno al servizio di Fondriest: l’Itas cresce nella correlazione muro-difesa, trova il primo break grazie ai due errori consecutivi di Pamio e allunga ulteriormente quando è Torcolacci a non trovare il campo da posto 3 (15-12). Bonelli sfrutta la verve al centro di Fondriest e Moretto per mantenere inalterato il vantaggio (20-17), il finale è tutto a tinte gialloblù: Michieletto va a segno prima a muro (su Obossa) e poi con uno splendido pallonetto spinto in posto 1 (23-18), Mason non è da meno e firma in rapida successione i due punti (attacco e muro) che valgono il 25-20.

C’è ancora lo zampino di Silvia Fondriest nel primo break del secondo set (7-5), approcciato benissimo dal sestetto di Saja. Due attacchi di Mason e un muro della stessa laterale di Trento spingono l’Itas sul 10-6, con Beltrami costretto ad interrompere il gioco, senza ottenere però i risultati sperati perché l’Itas si spinge fino al 13-7 con un altro stampo di Mason e l’ace di Bonelli. Le gialloblù rimangono padrone del campo fino al 18-12, quando la Valsabbina rientra prepotentemente in partita, grazie anche all’ingresso di Orlandi. L’ace della neo entrata Ratti vale il 19-16 con la Valsabbina che giunge fino al -2 con l’ace di Obossa (21-19). Trento fiuta il pericolo e torna a premere sull’acceleratore, aggrappandosi ai centimetri di Moretto (muro su Orlandi del 23-19) e alla classe di Mason per mettere in cassaforte la frazione (25-21).

Orlandi e Obossa provano a scuotere le lombarde in avvio di terzo set (3-6), ma l’Itas non si scompone e ricuce immediatamente lo strappo con gli spunti di Fondriest, Mason, Moretto e Michieletto (11-11), operando il sorpasso grazie all’attacco out di Orlandi (12-11). In fiducia Trento scappa via con il gran muro di Moretto su Obossa (17-14), Brescia sparisce dal campo in anticipo, sotto i colpi di una ritrovata DeHoog (20-16) e gli spunti delle ispiratissime Mason e Moretto (25-17).

I PROTAGONISTI-

Stefano Saja (Itas Trentino)- «Mi sono piaciuto molte cose di questa partita, su tutte l’intensità che abbiamo messo in difesa, l’aggressività del nostro servizio e la lucidità nei colpi di attacco. La squadra ha giocato “insieme” come ormai fa da parecchio tempo, commettendo pochissimi errori e pochissime sbavature, mettendo inoltre una grande pressione alla prima in classifica e obbligandola a stare sulla difensiva per l’intera gara. Questa vittoria è la conferma che il lavoro in palestra paga: piano piano stiamo costruendo qualcosa di davvero importante».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

ITAS TRENTINO: Mason 16, Moretto 7, DeHoog 9, Michieletto F. 11, Fondriest 8, Bonelli 2, Parlangeli (L); Meli 0, Michieletto A. 0. N.e. Bisio, Serafini, Libardi. All. Saja.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Boldini 2, Obossa 13, Pamio 5, Cvetnic 5, Consoli 6, Torcolacci 4, Scognamillo (L); Orlandi 3, Ratti 1, Munarini 0. N.e. Blasi (L), Zorzetto, Foresi. All. Beltrami.

ARBITRI: Lentini di Milano e Pristerà di Torino.

NOTE- Durata Set: 23’, 26’, 23’; tot. 79’.

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 3); Itas Trentino 27 (8 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 25 (9 – 3); Bsc Materials Sassuolo 23 (8 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 6); Volley Hermaea Olbia 16 (6 – 6); Orocash Lecco 15 (5 – 7); D&a Esperia Cremona 15 (4 – 8); Chromavis Eco Db Offanengo 14 (5 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 7); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 8); Club Italia 9 (3 – 9)