Erblira Bici out per l'infortunio alla caviglia

ROMA- Erblira Bici, una delle punte di diamante della Roma Volley imbattuta capolista del Girone B di A2 Femminile, è al momento ai box per la distorsione alla caviglia subita nella partita del giorno di Santo Stefano contro l’Assitec Sant’Elia. Gli esami clinici effettuati hanno per il momento escluso lesioni importanti ma la giocatrice albanese sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti la prossima settimana. L'opposto giallorosso nel frattempo sta lavorando sotto osservazione dei fisioterapisti per tornare a disposizione nel più breve tempo possibile.