Montecchio-Mondovì si giocano l'ingresso ai quarti di Coppa Italia

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)- Ipag S.lle Ramonda Montecchio e la LPM BAM Mondovì saranno di fronte stasera per l'anticipo degli ottavi di finale di Coppa Italia di A2 Femminile. La sfida andrà in scena alle 19.30, a ospitare il match sarà il Palaferrolidi San Bonifacio. Chi vincerà la sfida in gara secca sfiderà la Valsabbina Millenium Brescia, capolista del girone A.

La squadra di coach Sinibaldi guarda all’incontro con fiducia, forte della bella vittoria ottenuta sul campo di Anthea Vicenza e del quarto posto in classifica nel girone B. Diversa la situazione delle pumine guidate da Matteo Solforati, reduci invece da due k.o. consecutivi per 3-0 contro Offanengo e Busto Arsizio. Un incontro che vedrà affrontarsi due tra le migliori realizzatrici della Serie A2: Giulia Angelina da un lato, terza in classifica tra le top scorer con 230 punti, e Clara Decortes, ottava con 195.

« Quella di venerdì sarà una gara secca, ma giocare in casa è sempre un fattore molto positivo e credo che questa sarà la nostra arma in più – sottolinea Annalisa Zanellati, dg di Montecchio -. Mondovì è una squadra ben costruita. Sono quattro anni che lavora per essere sempre tra le società che puntano a salire di categoria, scegliendo atlete di spessore come Decortes, lo scorso anno a Roma in A1, o giocatrici che in A2 hanno spesso raggiunto i playoff come Pizzolato, Grigolo e Bisconti. LPM BAM arriva da due gare dove non è riuscita ad esprimersi al meglio. Per cui mi aspetto una gara diversa, anche perché è una partita secca: chi vince passa ».

A prendere la parola per Mondovì è invece il capitano e libero Veronica Bisconti:

« La voglia di riscatto c’è ed è anche tanta. C’era anche lunedì, poi la partita non è andata bene. Siamo evidentemente in un periodo di difficoltà, che va accettato, e dobbiamo venirne fuori insieme. Sappiamo che la Coppa Italia è una cosa a sè dal campionato e quindi potrebbe essere il momento giusto per fare quello switch mentale che spero ci dia la spinta per affrontare in maniera più consapevole il resto della stagione ».

GLI OTTAVI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 FRECCIAROSSA-



Venerdì 30 Dicembre 2022, ore 19:30

lpag S.lle Ramonda Montecchio – LPM BAM Mondovì Arbitri: Polenta-Guarneri

Mercoledì 11 Gennaio 2023, ore 17:00

BSC Materials Sassuolo – ltas Ceccarelli Martignacco

Mercoledì 11 Gennaio 2023, ore 20:30

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

Giovedì 12 Gennaio 2023, ore 20:30

CDA Talmassons -Volley Hermaea Olbia