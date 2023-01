Alessia Pomili da Soverato a Offanengo

OFFANENGO (CREMONA)- Rinforzo importante per la Chromavis Eco DB Offanengo che ha ingaggiato la ventiduenne centrale marchigiana Alessia Pomili che nella prima parte della stagione ha difeso i colori di Soverato. Pomili, alta 192 costituirà una pedina importante per Giorgio Bolzoni che da oggi potrà disporre di un elemento di grande efficacia a muro. Nella Chromavis Eco DB, Alessia Pomili ha scelto la maglia numero15.

LA CARRIERA-

Nata il 21 ottobre 2000 a Recanati (Macerata), Alessia Pomili è originaria di Porto Potenza Picena, dove si è avvicinata al volley. Nella stagione 2017-2018 da giovanissima ha fatto parte del roster della Lardini Filottrano in A1 prima di maturare nel triennio a Jesi, con un’annata in B2 e due stagioni in B1, categoria che ha disputato anche nell’annata 2021-2022 con la maglia marchigiana della Clementina Volley.

LE PAROLE DI ALESSIA POMILI-

« Desideravo intraprendere una nuova strada non mi aspettavo la chiamata di Offanengo ma quando si è materializzata è diventata la mia prima opzione. Mia sorella Valentina conosce Giulia Galletti (palleggiatrice della Chromavis Eco DB, ndc) e mi han parlato molto bene di questa realtà. La società è seria e attenta, per me adesso è un aspetto molto importante e sotto questo punto di vista Offanengo è una garanzia. Ho deciso di mettermi in gioco e ho voglia di dimostrare il mio valore in questa categoria. In campo a Soverato è andata bene, spero di continuare così e di fare ancora meglio. Ho anche la curiosità di confrontarmi con il girone A, sicuramente di alta qualità, e mi aspetta un’avventura impegnativa. Il mio punto forte è l’attacco con il primo tempo, mentre il fisico mi aiuta a muro. In campo ho un po’ una “sana ignoranza”, mentre fuori mi piace ridere, scherzare e aiutare le mie compagne di squadra. Tra i miei hobby, il beach volley e lo scrivere ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO STEFANO CONDINA-

« Abbiamo colto una possibilità che si è creata durante il mercato e ora inseriamo Alessia ampliando così il nostro organico. Ha fatto una buona prima parte di campionato a Soverato, trovando continuità di prestazioni e di risultati, e adesso ha la giusta voglia di mettersi in gioco con noi ».