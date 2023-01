Cremona è super, il Club Italia non entra in partita

CREMONA- Inizia alla grande il 2023 perla D&A Esperia Cremona che nell'anticipo della 2a di ritorno del Girone A supera con un nettissimo 3-0 (25-19, 25-10, 25-16) il Club Italia. Una partita senza storia, con le ragazze di Magri che, dopo un avvio equilibrato, ha spazzato via le resistenze delle azzurrine apparse stasera slegate e molto fallose. Molto più concrete Buffo e compagne che hanno giocato una pallavolo concreta dimostrando di aver raggiunto ottimi equilibri in tutti i fonamdentali.

Prima dell’avvio della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del calciatore cremonese Gianluca Vialli recentemente scomparso.

Per questa prima gara del 2023 Cremona scende in campo il sestetto con Rossini, Ferrarini, Mennecozzi, Buffo, L. Kullerkann, K. Kullerkann, e il libero Zampedri.

Il tecnico federale Michele Fanni sceglie lo starting six con la diagonale Passaro-Despaigne, le schiacciatrici Esposito e Giuliani, le centrali Acciarri e Modesti e il libero Ribechi.

Buona partenza del Club Italia (0-3) che, respinto il tentativo di recupero di Cremona (4-4), si riporta in vantaggio spingendosi sul +3 (4-7). Le azzurrine mantengono un buon ritmo e tengono le avversarie a distanza (7-11). Cremona si ricompatta e ristabilisce la parità (11-11) e il match imbocca i binari dell’equilibrio (14-14). La formazione di casa trova quindi il primo allungo di giornata (17-14) e coach Fanni decide che è il momento di fermare il gioco. Il time out non ha l’effetto sperato e Cremona incrementa il proprio vantaggio (20-14). Le azzurrine faticano a uscire dal momento di difficoltà (23-16) e l’Esperia conquista il primo set (25-19).

Al rientro in campo sono ancora le cremonesi, protagoniste di una partenza lanciata, a imporre il proprio gioco (8-0). Il Club Italia fatica a trovare un buon assetto e Cremona si spinge sul +10 (12-2). Perdura il momento di difficoltà delle azzurrine che non riescono a entrare in partita e l’Esperia conquista agevolmente il secondo set (25-10) portandosi sul 2-0.

Decisamente più equilibrato l’avvio della terza frazione con le due formazioni che procedono sostanzialmente appaiate (6-6). E’ Cremona a girare l’inerzia a proprio favore con il break che vale il +5 (11-6). Il time out chiamato dalla panchina delle azzurrine non riesce a rimettere in marcia Giuliani e compagne e la formazione di casa incrementa il proprio vantaggio (15-8). Coach Fanni decide che è il momento di fermare il gioco. Le azzurrine non riescono però a ritrovare efficacia e continuità, di contro Zampedri e socie mantengono alto il ritmo (19-12, 20-14) e conquistano set e partita (25-16).

I PROTAGONISTI-

Simona Buffo (D&a Esperia Cremona)- « “Abbiamo voluto tanto questa vittoria, ci voleva sia per l’umore che per sgomberare un po’ la testa. Siamo state brave a restare attaccate nel punteggio, soprattutto guardando noi stesse e sviluppando un gioco migliore rispetto alle precedenti partite. Dopo questa vittoria affronteremo la settimana con un clima ed un umore diversi, in vista della gara contro Sassuolo. Complimenti a noi! »

Michele Fanni (Allenatore Club Italia)- « Per noi sono tutte gare difficili, la nostra esperienza non è minimamente paragonabile a quella delle altre squadre. Oggi sono mancati l’atteggiamento e la voglia di attaccare le avversarie, anche se siamo partiti con sostanziale equilibrio. Quando Cremona ha cominciato a fare le cose per bene, non abbiamo reagito e ci siamo fatti colpire. Noi dobbiamo attaccare l’avversario, non possiamo pensare di competere con l’esperienza, sfruttando i fondamentali che caratterizzano le nostre ragazze ».

IL TABELLINO-

D&A ESPERIA CREMONA – CLUB ITALIA 3-0 (25-19, 25-10, 25-16)

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 10, Ferrarini 5, Mennecozzi 1, Buffo 17, Kullerkann 7, Kullerkann 13, Zampedri (L), Landucci 1. Non entrate: Balconati, Coppi, Piovesan, Giacomello. All. Magri.

CLUB ITALIA: Esposito 7, Acciarri 5, Passaro 2, Giuliani 3, Modesti 1, Despaigne 3, Ribechi (L), Viscioni 6, Adriano 2, Amoruso 2, Batte 1, Micheletti 1, Gambini. Ne: Monaco (L). All. Fanni.

ARBITRI: Candeloro, Polenta

NOTE-Durata set: 25’, 19’, 23’ Tot: 67’

MVP: Simona Buffo (D&a Esperia Cremona)-