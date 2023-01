Fahr, l'attesa è finita

Sarah Fahr è tornata. La giovane centrale dell’Imoco, e della Nazionale, è tornata in campo sabato sera per la prima volta, in una partita di campionato, dopo due anni di stop per infortuni al ginocchio destro. A Bergamo ha giocato solo qualche minuto, il tempo necessario a riassaporare il clima della competizione. «Sono super felice ­- ha raccontato Fahr il giorno dopo in un’intervista rilasciata al Gazzettino Treviso -­ è un altro piccolo tassello nel percorso. Non mi sembra vero, ma adesso il traguardo è a pochi passi. È stata lunga, un percorso di alti e bassi che mi ha insegnato tantissimo come persona e come giocatrice». La strada è ancora lunga ma a sostenere la giovane giocatrice è il talento che le aveva permesso di imporsi già come titolare in azzurro ai tempi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, a 20 anni da compiere. E quella sua esperienza resta tra i ricordi più vivi di chi segue il volley italiano. Il suo pianto, al termine del sciagurato quarto di finale contro la Serbia, è una delle immagini più vere di quella spedizione, partita con tante ambizioni e naufragata lontana dal podio.