Mondovì corsara, Roma travolge anche Marsala

ROMA - La domenica della terza giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 fa registrare alcuni risultati importanti in chiave salvezza. Nel Girone A, importante successo del Emilbronzo 2000 Montale contro una diretta rivale come la Chromavis Eco Db Offanengo, mentre l’Orocash Lecco accorcia sul sesto posto grazie al 3-0 inflitto al Club Italia. La LPM Bam Mondovì regola agilmente la Tecnoteam Albese Volley Como.

Nel Girone B, primo successo stagionale dell’Assitec Sant’Elia, che vince contro la Desi Shipping Akademia Messina. Successo anche per il fanalino di coda 3m Pallavolo Perugia che non fallisce a l’appuntamento casalingo contro Soverato. Agile 0-3 di Ipag S.Lle Ramonda Montecchio in casa dell’ Itas Ceccarelli Martignacco. Festeggia fuori casa, sul campo dell’Anthea Vicenza, anche l’ Omag-Mt San Giovanni In M.No. La Roma firma la tredicesima vittoria contro la Seap Sigel Marsala.

GIRONE A-

Ci ha provato la Tecnoteam Albese Volley Como, nonostante la mancanza di alcune pedine importanti nello scacchiere: la banda Nardo, l’opposta Stroppa, con una Mari Cassemiro in recupero ma non ancora al top della condizione fisica. Ci ha provato con l’esuberanza e il cuore di Nicolini in regia e le giovani mandate in campo da coach Chiappafreddo. Ma contro una LPM BAM Mondovì pressochè perfetta – nel secondo set in particolare – non c’è stato nulla da fare. Albese incassa la terza sconfitta di fila in questo girone di ritorno (quattro con quella di Sassuolo all’ultima di andata) e resta a quota 13 in classifica. Le ragazze di Solforati oggi hanno sbagliato quasi niente. Hanno avuto punti e qualità da Decortes, ex di turno ed MVP del match con 17 punti, e da una Populini a tratti incontenibile (15 punti). Ma bene anche Grigolo (10) e Pizzolato (12 con 5 muri) con un libero come Bisconti che è una garanzia. Bene Giroldi al palleggio al posto di Ana Tiemi Takagui: tre set di spessore e qualità per lei. La gara è sempre stata controllata dalle piemontesi: Albese ha inseguito quasi sempre, pur rimanendo spesso attaccata, ma senza mettere in discussione l’incontro.

Coach Chiappafreddo a fine gara:

« E’ stata una gara difficile, abbiamo lottato con le armi che avevamo. Loro in campo con una partita aggressiva. Abbiamo fatto fatica a contenere i loro attaccanti, merito loro per una partita perfetta. Hanno sbagliato praticamente nulla nel primo e secondo set ».

Ritrova il sorriso l’Emilbronzo 2000 Montale, che supera in una sfida da montagne russe la Chromavis Eco Db Offanengo. Ci sono volute più di due ore di gioco per decretare un vincitore tra emiliane e lombarde. Le padrone di casa si portano subito sull’1-0 con un buon primo set, ma la reazione delle ospiti regala prima il pareggio e poi l’1-2 alle ragazze di coach Bolzoni. Ma era troppa la voglia delle nerofucsia di tornare al successo, a più di un mese di distanza, con in mezzo tre sconfitte consecutive: il quarto set viene vinto d’autorità, il tie-break è infine una lotta di nervi che si conclude sul 16-14. Un successo contro una diretta concorrente per la permanenza in A2, molto importante anche se non sono arrivati i tre punti pieni. C’era la necessità, per le nerofucsia, di tornare alla vittoria anche per il morale oltre che per la classifica. Non a caso la top scorer del match è risultata essere Elena Fronza (20 punti), capitano di Montale, mentre l’MVP la regista Lancellotti. La centrale ligure ha fatto meglio anche di Visintini e Martinelli, entrambe con 18 punti messi a terra, con Trevisan ferma a 15. Vittoria che consente alle ragazze allenate da Ghibaudi di scalare una posizione in classifica, grazie alla conseguente sconfitta casalinga di Como contro Mondovì.

Le parole della nerofucsia Alessandra Rossi:

« Brave e lucide nel giocare punto a punto soprattutto quando il match si stava innervosendo. Purtroppo, come in tutte le partite, anche oggi ci siamo ritrovate a perdere il gioco che conosciamo. Dopo i due cartellini e l’espulsione di Tai siamo state brave a ricompattarci. Tenevano tantissimo a questa vittoria. La mia prestazione? Penso di potermi ritenere abbastanza soddisfatta come prima esperienza in Serie A2. Abbiamo trascorso una settimana intensa dal momento che in allenamento ci siamo ritrovate solamente io e Fronza, ma sono contenta per come abbiamo portato a casa questa partita ».

Le parole del coach di Offanengo Giorgio Bolzoni:

« Brave loro a rientrare subito in partita dopo essere andate sotto 2-1, di certo giocare in casa ha aiutato. Noi avevamo trovato il giusto equilibrio, le giuste misure, ma dopo il terzo set ci siamo complicate la vita senza togliere nulla a Montale. Noi personalmente abbiamo alcune difficoltà sulle prestazioni individuali, troppi alti e bassi e poca continuità nel gioco. Montale brava perché dove può trovare occasioni per raccogliere punti lo fa molto bene ».

L’Orocash Lecco batte il Club Italia e conquista tre punti davvero preziosi, che le permettono di agganciare il settimo posto di Cremona e accorciare a -1 dal sesto posto di Olbia, l’ultimo valido per l’accesso alla Pool Promozione. Un 3 a 0 netto che arriva davanti ad un pubblico delle grandi occasioni con super ospiti: Antonio Rossi, sottosegretario di Regione Lombardia ai grandi Eventi e Franco Bertoli, ex capitano della nazionale con 400 presenze, vincitore ad Atlanta con la nazionale e ora mental coach e formatore di societa’ di pallavolo di serie A e aziende.Inizio equilibrato, punto a punto, poi Picco Lecco prende il via (18-12) siglando ottimi punti e chiude 25-17. Il secondo parziale e’ una copia del precedente (12-10), con Picco piu’ precisa ed efficace nelle chiusure. Complice qualche errore di troppo del Club Italia, Orocash conquista anche il secondo set col punteggio 25-22. Parte con qualche imprecisione il terzo set, la Biancorosse faticano a riprendere il ritmo dei due set precedenti (8-10). Poi qualcosa cambia, Orocash torna a essere pericolosa (19-17). Set tiratissimo che si chiude a favore di Picco Lecco a 25-21. MVP e top scorer dell’incontro Martina Bracchi con 14 punti, mentre si ferma a 12 per le azzurrine Adriano.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Lecco:

« Non è stata una partita bellissima di pallavolo, bensì farcita di errori. Spesso le due formazioni si sono equiparate, ma abbiamo chiuso bene. In questo periodo sarà fondamentale fare bene e portare a casa punti. Ovvio che se il bel gioco ci sarà non potremo che essere contenti. Ora ci dedichiamo al prossimo match di domenica, fondamentale muovere la classifica ancora ».

Il pensiero di Michele Fanni:

« Non abbiamo partite facili e la mancanza di esperienza delle nostre ragazze dobbiamo colmarlo. A noi e’ mancato l’attacco e cosi’ la competizione e’ stata dura. Dobbiamo far valere la nostra fisicita’. Possiamo e dobbiamo fare meglio. La Federazione crede nel nostro progetto sia a livello economico che agonistico ».

GIRONE B-

Riparte subito il cammino dell’Omag-Mt San Giovanni in M.no, che dopo il k.o. contro la capolista Roma ritrova i tre punti espugnando in quattro set il campo dell’Anthea Vicenza, al terzo stop nel girone di ritorno. Come domenica scorsa a Latisana contro Talmassons, la squadra di Ivan Iosi se l’è giocata a viso aperto, ma non è riuscita a smuovere la propria classifica. Come all’andata, Cheli e compagne hanno strappato il primo set alle romagnole prima di subire il ritorno di fiamma della squadra di Barbolini, trascinata dall’MVP Alessia Bolzonetti (20 punti). Bene anche Aluigi in regia, Rachkowska (15) e Parini (12). Per l’Anthea, in evidenza soprattutto l’opposta Julia Kavalenka (18 punti, di cui 13 al termine del secondo set) e la centrale Alice Farina (14 con il 66% in attacco).

Queste le parole di Ivan Iosi:

« Siamo partiti bene poi loro hanno trovato soluzioni importanti attingendo dalla panchina. Eravamo riusciti a bloccare una delle migliori attaccanti dell’A2 come Perovic, ma Aluigi ha giocato una partita strepitosa. Il nostro rammarico sta nel non aver concretizzato qualcosa in più nel secondo e nel terzo set dopo aver vinto il primo. Abbiamo giocato alla pari contro la seconda e la terza del campionato, raccogliamo ancora poco: dobbiamo ridurre un po’ gli errori, ma ci sono tante cose ottime e dobbiamo spingere su quelle ».

Enrico Barbolini è soddisfatto:

« Non nego che negli ultimi giorni abbiamo accusato qualche problema fisico e considerando anche il match all’orizzonte di mercoledì non ho voluto insistere su alcune situazioni individuali. Ho optato per qualche cambio, sapevo potesse essere in grado di contribuire a svoltare la partita e in effetti è stato così. Siamo stati bravi a non mollare, a partire dal secondo set. Vicenza è senza dubbio una buona squadra, difende molto, forse ha un po’ mollato involontariamente e alzato il numero di errori quando noi abbiamo trovato un po’ di continuità nell’incontro ».

Meno equilibrato del previsto lo scontro tra l’Itas Ceccarelli Martignacco e l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, che termina 0-3 in favore delle venete. Il primo set è quello più equilibrato, con la formazione di casa che parte bene ma verso la metà della frazione viene recuperata dalle ospiti, che poi chiudono 22-25. Il secondo set inizia sulla falsa riga del precedente con le due formazioni che mantengono con i vari scambi il punteggio sulla parità. Nella parte centrale Montecchio prova a mettere saldamente le mani sul set e si porta sullo 0-2. Il terzo parziale vede Montecchio imporsi sin dalle prime battute, contenendo le reazioni dell’Itas che esce sconfitta da questa sfida sul punteggio di 19-25. Ennesima grande serata di Giulia Angelina, MVP e top scorer con 19 punti e un mostruoso 83% di efficienza offensiva, con 16 palloni a terra su 18 attacchi (2 muri e 1 ace). Bene anche Mazzon (14) e Tanase (10), tra le padrone di casa si salva solo Sironi (13).

Commenta la schiacciatrice Alice Tanase:

« Ci voleva questa bella prestazione. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni e adesso ci aspettano due settimane di riposo. Sapevamo che qui avremmo dovuto fare una partita molto buona, per portare a casa punti. Siamo state molto brave perché abbiamo sempre tenuto sotto Martignacco, anche nel primo set, in cui siamo andate avanti punto a punto. Forse nel secondo set abbiamo sbagliato qualche servizio di troppo, ma va bene così. Oggi, soprattutto nel terzo set, era importante essere concentrate e costanti, al contrario di quanto era avvenuto all’andata ».

Giornata storica quella di domenica 15 gennaio per la 3M Pallavolo Perugia: le ragazze di coach Marangi trovano il primo successo in Serie A di fronte al pubblico del PalaPellini. A capitolare in tre set su 1 ora e 15 di gioco è la formazione di Soverato, sorpresa dallo spirito battagliero delle biancorosse che hanno sfoderato la più bella prova di questa stagione per distacco. A parziale giustificazione della prestazione sottotono delle calabresi c’è il match di Coppa Italia giocato a metà settimana, ma i meriti sono tutti delle perugine che hanno difeso una quantità industriale di palloni ricostruendo con pazienza e grande precisione. Bravissima la schiacciatrice classe 2004 Patasce (12 punti a terra) al pari di Giudici (10 punti) e Salinas (16). Ottima la verve delle centrali Agbortabi e Negri e la grinta del libero Rota, ma la scena è tutta per la palleggiatrice Miriana Manig, MVP del match con difese al limite dell’impossibile ed un’efficace distribuzione del gioco. Impalpabile Soverato, con Korhonen e Schwan che realizzano 13 punti ma con un’efficienza complessiva di squadra del 10%.

Felicissimo Guido Marangi:

« Non è il frutto del lavoro di una settimana, ma di un percorso più lungo che ha portato la squadra a una crescita collettiva. Oggi ci abbiamo messo tutto, ma soprattutto cuore e grinta. E poi abbiamo messo in campo pallavolo di alto livello. Abbiamo difeso tantissimo e sbagliato poco in attacco. Anche il muro-difesa è andato molto bene contro un avversario con grandi individualità. Psicologicamente questo successo può aiutarci molto, ma ora subito testa a un match delicatissimo come quello di Messina. Dedico la vittoria al nostro d.s. Salibra che tornerà presto a sostenerci. Traballi? Presto ci darà una mano, ma serve pazienza ».

Arrivano finalmente i primi tre punti per l’Assitec Volleyball Sant’Elia: le ragazze di coach Nino Gagliardi portano a casa la tanto agognata vittoria, in rimonta, contro la Desi Shipping Akademia Messina per 3-1. Il primo set è equilibratissimo, le squadre giocano a viso aperto. Sul 19-19 è là Desi Shipping a mettere il muso davanti e con due errori delle padrone di casa fissa il parziale sul 22-25. Il secondo set è tutto di marca gialloblù e viene chiuso agevolmente 25-15. Il terzo set è veramente tiratissimo con scambi molto intensi e con le due squadre che lottano su ogni pallone. A spuntarla questa volta è L’Assitec che porta a casa il parziale 28-26. Una frazione che da grande coraggio alla squadra di casa, che nel quarto set è devastante e non lascia scampo alle ospiti nel 25-14 e 3-1 finale. Top scorer ed MVP dell’incontro una ritrovata Dzakovic, 24 punti per lei, mentre Ghezzi si ferma a 17, stessi punti del nuovo acquisto messinese Robinson, migliore delle sue insieme a Ebatombo (14).

« Siamo molto contenti, – ha detto la schiacciatrice dell’Assitec Martina Ghezzi – è da tempo che stavamo aspettando questa vittoria. Finalmente è arrivata. Ci siamo allenate sempre duramente durante la settimana e siamo soddisfatte che i primi tre punti siano arrivati davanti ai nostri tifosi. Se lo meritavano anche loro, perché ci seguono sempre e ci danno molta energia ».

« Non siamo riusciti a mettere in difficoltà con il nostro servizio la ricezione fell’Assitec. Abbiamo battuto malissimo. Complimenti a loro – ha detto Marco Breviglieri coach di Messina – ma noi però oggi non abbiamo giocato bene. Dispiace non per la sconfitta di per se, ma per il nostro approccio alla partita che, doveva essere sicuramente diverso ».

Nel match valido per il terzo turno di ritorno di regular season è una splendida Roma Volley Club ad imporsi sulla Seap-Sigel Marsala con un perentorio 3-0. Vittoria e primo posto consolidato (39 punti) per le Wolves guidate da coach Cuccarini che mettono a segno il tredicesimo colpo consecutivo in appena un’ora e venti minuti di gioco: compatte e positive sin dall’inizio, bene dai nove metri (6 gli ace totali), le giallorosse sono state concrete per tutta la disputa, annullando sul nascere ogni tentativo di rimonta avversaria. La squadra di coach Bracci si è difesa bene a corrente alternata, senza trovare spazio e modo di ribaltare l’inerzia del match. I numeri delle statistiche sorridono alle romane, guidate dai 12 punti di Rucli, MVP dell’incontro grazie anche ai 5 muri, e dalle doppie cifre di Melli e Rivero (10,15) con Bechis ad orchestrare l’attacco e Ferrara ancora molto positiva in difesa. Dall’altra parte della rete, Salkute è stata la migliore realizzatrice con 10 punti.

Questo il commento dell’MVP Rucli:

« In questo periodo c’è un ottimo ambiente, con la squadra e la società intera e per questo sono contenta riusciamo a bene tutte. Ora ci prepariamo per l’impegno di Coppa Italia. Per noi è una parentesi che ci teniamo ad affrontare al meglio delle nostre possibilità. Saremmo molto cariche ».

Marco Bracci trova comunque dei buoni spunti dal match:

« Ho visto una partita dove dall’altra parte della rete Roma sta cercando di conquistare ogni punto. Da parte nostra, abbiamo subito molto, soprattutto la loro battuta. Per questo motivo, abbiamo tenuto ricezioni abbastanza staccate che non ci hanno permesso di giocare un gioco molto veloce. Nelle fasi cambio palla e in attacco e fase difesa contrattacco spesso la palla era staccata. Mi ha fatto piacere vedere la squadra che ha sempre lottato. Mercoledì avremo una partita importante e quindi penseremo a quello ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (20-25 16-25 21-25) –

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Pinto 7, Veneriano 3, Conti 6, Cantaluppi 2, Gallizioli 4, Nicolini 3, Rolando (L), Badini 7, Cassemiro 3, Bernasconi 1, Nicoli, Radice. Non entrate: Nardo (L). All. Chiappafreddo.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 10, Colzi 5, Decortes 17, Populini 15, Pizzolato 12, Giroldi, Bisconti (L), Zech 1, Giubilato, Riparbelli. Non entrate: Longobardi, Takagui. All. Solforati.

ARBITRI: Scotti, Giorgianni.

NOTE – Durata set: 23′, 22′, 24′; Tot: 69′.

MVP: Clara Decortes (LPM Bam Mondovì)

EMILBRONZO 2000 MONTALE – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 3-2 (25-17 24-26 15-25 25-18 16-14)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 10, Fronza 20, Visintini 18, Zojzi 8, Rossi 15, Bici (L), Bonato, Mammini, Mescoli, Aguero. Non entrate: Montagnani, Bozzoli (L). All. Ghibaudi.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 11, Anello 13, Martinelli 18, Trevisan 15, Cattaneo 8, Galletti 8, Porzio (L), Pomili, Anello, Menegaldo, Casarotti. Non entrate: Rossi (L), Tommasini, Marchesi. All. Bolzoni.

ARBITRI: Kronaj, Pernpruner.

NOTE – Durata set: 22′, 31′, 22′, 31′, 19′; Tot: 125′.

MVP: Elisa Lancellotti (Emilbronzo 2000 Montale)

OROCASH LECCO – CLUB ITALIA 3-0 (25-17 25-22 25-21)

OROCASH LECCO: Lancini 3, Piacentini 10, Bracchi 14, Zingaro 8, Albano 7, Rimoldi 1, Bonvicini (L), Bassi 7, Tresoldi 1, Rocca. Non entrate: Belloni, Casari (L), Citterio. All. Milano.

CLUB ITALIA: Giuliani 2, Modesti 5, Adriano 12, Esposito 7, Acciarri 10, Passaro, Ribechi (L), Viscioni 4, Batte 1, Micheletti 1, Despaigne 1. Non entrate: Gambini (L), Amoruso, Peroni. All. Mencarelli.

ARBITRI: Papapietro, Mesiano.

MVP: MartinaBracchi (Orocash Lecco)

NOTE – Durata set: 23′, 25′, 27′; Tot: 75′.

GIRONE B-

ANTHEA VICENZA VOLLEY – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (26-24 22-25 19-25 16-25) –

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Panucci 10, Cheli 6, Galazzo, Legros 9, Farina 14, Kavalenka 18, Formaggio (L), Ottino 1, Munaron, Groff, Del Federico. Non entrate: Digonzelli, Ferraro (L), Martinez Volskis. All. Iosi.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Babatunde 10, Turco, Bolzonetti 20, Parini 12, Perovic 6, Rachkovska 15, Caforio (L), Covino 6, Aluigi 1, Cangini, Biagini. Non entrate: Salvatori. All. Barbolini.

ARBITRI: Lentini, Cavicchi.

NOTE – Durata set: 29′, 29′, 24′, 25′; Tot: 107′.

MVP:Alessia Bolzonetti (OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 0-3 (22-25 19-25 19-25)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Modestino 2, Allasia 2, Wiblin 9, Eckl 5, Sironi 13, Cortella 6, Tellone (L), Guzin 2, Lazzarin, Granieri. Non entrate: Bole, Cabassa. All. Gazzotti.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Bartolucci 2, Angelina 19, Barbazeni 3, Mazzon 14, Tanase 10, Marconato 6, Maggipinto (L), Nardelli, Muraro. Non entrate: Esposito, Boschetti (L), Malvicini, Brandi, Cometti. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Clemente, Nava.

NOTE – Spettatori: 170, Durata set: 29′, 26′, 27′; Tot: 82′.

MVP: Giulia Angelina (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

3M PALLAVOLO PERUGIA – VOLLEY SOVERATO 3-0 (25-21 25-14 25-18)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Agbortabi 6, Giudici 10, Patasce 12, Negri 9, Manig 3, Salinas 16, Rota (L), Bosi. Non entrate: Traballi, Pero. All. Marangi.

VOLLEY SOVERATO: Giugovaz 2, Cecchi 8, Malinov 1, Schwan 13, Giambanco 2, Korhonen 13, Ferrario (L), Zuliani 2, Barbaro, Cherepova. Non entrate: Tolotti, Salviato (L). All. Chiappini. ARBITRI: Testa, Lorenzin.

NOTE – Durata set: 25′, 22′, 23′; Tot: 70′.

MVP: Sol Salinas (3m Pallavolo Perugia)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 3-1 (22-25 25-15 28-26 25-14)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Dzakovic 24, Polesello 7, Giorgetta 7, Ghezzi 17, Cogliandro 9, Spinello 1, Vittorio (L), Hollas 6, Costagli 5, Di Mario. Non entrate: Botarelli, Moschettini. All. Gagliardi.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Martilotti 9, Catania 5, Ebatombo 14, Robinson 17, Martinelli 9, Muzi, Faraone (L), Varaldo, Brandi, Composto, Silotto. Non entrate: Mearini, Ciancio (L). All. Breviglieri.

ARBITRI: Polenta, Adamo.

NOTE – Durata set: 26′, 20′, 30′, 22′; Tot: 98′.

MVP: Danijela Dzakovic (Assitec Sant’Elia)

ROMA VOLLEY CLUB – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-17 25-10 25-16)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 5, Rivero 15, Rucli 12, Bici 9, Melli 10, Ciarrocchi 5, Ferrara (L), De Luca Bossa, Valoppi. Non entrate: Rebora, Taglione, Bianchini, Valerio. All. Cuccarini.

SEAP-SIGEL MARSALA: Ghibaudo 1, Moneta 1, Frigerio 3, Salkute 10, Szucs 5, Deste 2, Norgini (L), Garofalo 7, Guarena 2, Orlandi. Non entrate: Baasdam, Bulovic, Spano. All. Bracci.

ARBITRI: Morgillo, Stellato.

NOTE – Durata set: 25′, 23′, 26′; Tot: 74′.

MVP: Michela Rucli (Roma Volley Club)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Futura Giovani Busto Arsizio-Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-19, 26-24, 18-25, 24-26, 13-15) Giocata ieri

Tecnoteam Albese Volley Como-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (20-25, 16-25, 21-25)

D&a Esperia Cremona-Bsc Materials Sassuolo 0-3 (17-25, 23-25, 15-25) Giocata ieri

Itas Trentino-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) Giocata ieri

Emilbronzo 2000 Montale-Chromavis Eco Db Offanengo 3-2 (25-17, 24-26, 15-25, 25-18, 16-14)

Orocash Lecco-Club Italia 3-0 (25-17, 25-22, 25-21)

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 33 (10 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 4); Bsc Materials Sassuolo 29 (10 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 7); Orocash Lecco 18 (6 – 8); D&a Esperia Cremona 18 (5 – 9); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 14 (5 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 9); Club Italia 9 (3 – 11);

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

Chromavis Eco Db Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

Club Italia – Emilbronzo 2000 Montale, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

Volley Hermaea Olbia – D&a Esperia Cremona, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

D&a Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como, 21-01-2023 17:30, 5a Giornata

Orocash Lecco – Emilbronzo 2000 Montale, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Itas Trentino – Club Italia, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Futura Giovani Busto Arsizio – Chromavis Eco Db Offanengo, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Volley Hermaea Olbia – Bsc Materials Sassuolo, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Lpm Bam Mondovi’ – Valsabbina Millenium Brescia, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

GIRONE B-

I RISULTATI-

Anthea Vicenza Volley-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 16-25)

Itas Ceccarelli Martignacco-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)

3m Pallavolo Perugia-Volley Soverato 3-0 (25-21, 25-14, 25-18)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Desi Shipping Akademia Messina 3-1 (22-25, 25-15, 28-26, 25-14)

Roma Volley Club-Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-17, 25-10, 25-16)

Ha riposato: Cda Talmassons

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 39 (13 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 28 (10 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (10 – 3); Cda Talmassons 27 (9 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 21 (7 – 6); Volley Soverato 20 (7 – 5); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 8); Desi Shipping Akademia Messina 10 (3 – 10); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 9); Assitec Volleyball Sant’Elia 9 (1 – 12); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 11).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Volley Soverato – Seap-Sigel Marsala, 18-01-2023 17:30, 4a Giornata

Anthea Vicenza Volley – Assitec Volleyball Sant’Elia, 18-01-2023 18:30, 4a Giornata

Desi Shipping Akademia Messina – 3m Pallavolo Perugia, 18-01-2023 20:30, 4a Giornata

Seap-Sigel Marsala – Cda Talmassons, 22-01-2023 16:00, 5a Giornata

Roma Volley Club – Volley Soverato, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Itas Ceccarelli Martignacco – Desi Shipping Akademia Messina, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

3m Pallavolo Perugia – Anthea Vicenza Volley, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Omag-Mt San Giovanni In M.No, 22-01-2023 17:00, 5a Giornata