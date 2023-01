L'Albese corsara al Pala Radi al tie break

CREMONA- La Tecnoteam Albese Como, nella sfida salvezza unico anticipo della 5a di ritorno di A2 , espugna al tie-break il PalaRadi, la D&A Cremona torna a muovere la classifica restando ora ad un punto di distanza dalla rivale di giornata. Una sfida vibrante, con le due squadre ben consapevoli dell’importante posta in palio. La formazione di coach Chiappafreddo è stata la prima ad aprire le danze, conquistano il primo set ai vantaggi 26-28 prima del pareggio delle padrone di casa. Nuovo allungo nella terza frazione, ma Esperia non ha sfigurato davanti al pubblico amico, rispondendo colpo su colpo e portando la contesa al quinto parziale. Nonostante l’inizio folgorante delle tigri, avanti anche di 5-1, la risposta ospite non è tardata ad arrivare ed, effettuato il sorpasso, si è portata a casa i due punti con il 12-15 finale.

Le squadre si sono equivalse in attacco (35% per entrambe, 70-72 punti) ma Albese ha chiuso meglio in ricezione, registrando un 57% contro il 49% delle tigri gialloblù. La regia sapiente di Cecilia Nicolini ha mandato in doppia cifra Cassemiro (MVP con 25 punti a referto), Conti (17), Veneriano e Pinto 12. A Cremona non basta una Kadi Kullerkann da 27 punti ed una Rossini da 19 punti. Degna di menzione la prova di Chiara Landucci, titolare sull’infortunata Ferrarini, autrice di 9 punti di cui 3 muri.

I PROTAGONISTI-

Jasmine Rossini (D&a Esperia Cremona)- « È stata una battaglia, abbiamo avuto momenti di up e di down, però siamo state comunque brave a rimanere lì. C’è amarezza, perché nel quinto set eravamo messe bene, un plauso va anche ad Albese per essere stata in gara fino alla fine. In certi momenti le palle scottano, sono pesanti, tuttavia mi sento di fare i complimenti alla mia squadra, venivamo da uno sforzo importante dato dalla gara di Olbia, tuttavia siamo rimaste presenti oggi con la testa fino alla fine. Cercheremo dopo il riposo di ripartire dal nostro carattere, consapevoli che ogni gara sarà una battaglia. Dovremo avere grinta e coraggio ».

Beatrice Badini (Tecnoteam Albese Volley Como)- « È stata una maratona, perché entrambe le squadre volevano vincerla e si è visto fino all’ultimo punto, è stata davvero equilibrata. Sono contenta per la mia squadra, poco per volta stiamo iniziando a far bene quindi sono contenta. Il livello del campionato è davvero buono, tutte le squadre sono vicine in classifica. È una guerra in ogni partita perché non si sa mai cosa possa capitare. Bisogna sempre giocare col coltello tra i denti. È stato molto bello per me tornare a Cremona, rivedere le compagne e lo staff, oltre ai fiori ricevuti dai tifosi, un gesto bellissimo. Dall’altra parte però sono super contenta di aver vinto! ».

IL TABELLINO-

D&A ESPERIA CREMONA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 2-3 (26-28 25-23 16-25 27-25 12-15)

D&A ESPERIA CREMONA: Mennecozzi, Buffo 10, Kullerkann 6, Kullerkann 27, Rossini 19, Landucci 9, Zampedri (L), Coppi 6, Piovesan 5, Balconati 1. Non entrate: Ferrarini, Giacomello. All. Magri.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Veneriano 12, Conti 17, Cassemiro 25, Bernasconi 2, Nicolini 6, Pinto 12, Rolando (L), Nardo 9, Badini 6, Gallizioli 1. Non entrate: Radice (L), Cantaluppi, Nicoli, Stroppa. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Selmi, Traversa.

NOTE – Durata set: 33′, 31′, 25′, 32′, 18′; Tot: 139′.

MVP: Mariana Cassemiro (Tecnoteam Albese Volley Como)