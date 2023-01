Marco Bracci non è più l'allenatore di Marsala

La società siciliana ha deciso di rimuovere il tecnico della prima squadra dopo la lunga serie no (sei sconfitte di fila) rimediate nelle ultime settimane. Lucio Tomasella, secondo del tecnico toscano, sarà in panchina pro tempore, in attesa del nuovo allenatore

25 . 01 . 2023 18:37 1 min BracciSigel

MARSALA (TRAPANI)- Marco Bracci non è più l'allenatore della Sigel Marsala. L'annuncio è arrivato oggi da parte della società siciliana che ha rimosso il tecnico toscano a seguito delle sei sconfitte consecutive che hanno portato la squadra in una situazione di classifica preoccupante. I tanti ko hanno provocato smarrimento tra le atlete e le fila del gruppo societario, si legge nella nota diffusa dal club. nelle settimane scorse si è tentato di ricucire, senza risultato, la frattura con lo spogliatoio che chiedeva una scossa, continua il comunicato diffuso nel pomeriggio. Lucio Tomasella, fino ad oggi secondo di Bracci, guiderà la squadra fino all'annuncio del nuovo allenatore. Tommasella ha già iniziato gli allenamenti in vista dei prossimi impegni di campionato. Da non perdere Bracci firma per Marsala Kinga Szucs a Marsala Tutte le news di Femminile

