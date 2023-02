Club Italia-Mondovì e Futura-Lecco nel sabato della 6a di ritorno

ROMA- Dopo il turno di riposo per dare spazio alla finale di Coppa Italia, che ha visto trionfare Roma l'imbattuta capolista del Girone B, l'A2 femminile manda in scena la sesta giornata di ritorno, quando mancano soltanto sei partite alla conclusione della regular season.

Il Girone A aprirà le danze con due anticipi Club Italia-Mondovì e Busto Arsizio-Lecco. Domenica le altre partite con in programma due match tra squadre in bilico tra le due pool, Albese-Olbia e Montale-Cremona. La capolista Trento attesa invece dal big match contro Sassuolo, distante solo quattro punti, mentre Brescia viaggia verso Offanengo per provare a risalire la classifica.

Nel Girone B riposa la capolista e vincitrice di Coppa Italia Serie A2, Roma. Alle spalle delle giallorosse, l’incontro del weekend è tra la seconda e la terza classificata: San Giovanni in Marignano contro Talmassons. Poi Montecchio ospita Marsala, Vicenza vola a Messina mentre Soverato e Martignacco accolgono Sant’Elia e Perugia.

GIRONE A-

Dopo la pausa per le Finali di Coppa Italia, in questo weekend riprende il cammino del Club Italia nel Girone A del Campionato di A2. Le azzurrine torneranno in campo al Centro Pavesi Fipav di Milano ospitando la LPM BAM Mondovì. Le piemontesi, che occupano attualmente il 5° posto in classifica, sono in striscia positiva e nelle ultime gare hanno collezionato tre vittorie consecutive. Le azzurrine, invece, sono alla ricerca di continuità per ritrovare risultati positivi e consolidare i progressi dimostrati nel corso di questa stagione. Il match di domani offrirà al Club Italia la possibilità di compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita intrapreso in questi mesi.

« Domani dovremo provare a entrare in campo senza sentire troppo la pressione – spiega la schiacciatrice delle azzurrine Giorgia Amoruso – e dovremo cercare di rimanere tranquille. A livello tecnico, invece, dovremo provare ad aggredire subito la partita sfruttando al meglio la battuta e l’attacco. Nella partita d’andata abbiamo commesso troppi errori ed è una cosa che dovremo evitare domani perché, se siamo imprecise, le formazioni avversarie approfittano di questi passaggi a vuoto e noi fatichiamo poi a recuperare. Sicuramente entreremo tutte in campo per dare il meglio e per portare ognuna il miglior contributo possibile alla squadra ».

Le parole di Marika Longobardi:

« La partita con il Club Italia è sempre un punto interrogativo, loro sono ragazze molto giovani e quindi bisogna fare sempre molta attenzione. La sfida andrà affrontata soprattutto a livello mentale, infatti dovremmo entrare in campo come siamo entrate l’ultima partita contro Brescia, con la voglia di conquistare i tre punti in palio. Noi continuiamo a lavorare in palestra come sempre e a preparare la partita tatticamente. Arrivate a questo punto della stagione bisogna guadagnare più punti possibili quindi ce la metteremo tutta ».

Messa da parte la delusione della semifinale di Coppa a Brescia ed il conseguente weekend di pausa forzata, la Futura Giovani Busto Arsizio è tornata subito al lavoro in vista del match contro la Orocash Lecco. Pronta occasione davanti al pubblico amico per le cocche per riprendere a marciare a pieno ritmo nella corsa alla prima della classe e dare continuità al successo casalingo netto su Offanengo. Una sfida per nulla scontata quella alla Orocash, che si presenterà a Busto con tutte le carte in regola per provare a rovinare la festa e violare il fortino biancorosso come la sola Brescia ha saputo fare fino ad ora in stagione. Reduci da 3 successi nelle ultime quattro uscite, Zingaro, grande ex della sfida, e compagne vogliono confermare il loro trend di crescita e farlo in un palco importante, confermandosi mina vagante con le grandi (vittoria contro Sassuolo e Trento all’andata). All’andata ‘Al Bione’ non fu proprio una passeggiata di salute per Balboni e compagne che avanti 2-0 subirono poi la rimonta delle padrone di casa capaci di portare la gara al quinto e cedere poi solo nella lotteria del tie-break. Per le bustocche l’obiettivo è ottenere più punti possibili per tenere il passo della capolista Trentino e respingere le offensive di quella Sassuolo appaiata a quota 32 e con uno scontro diretto ancora da disputare.

Così Viola Tonello:

« Arriviamo a questa sfida fortemente motivate con tanta voglia di ricominciare e un pizzico di freschezza in più. Dovremo essere brave ad approcciare bene la gara fin dall’inizio e mantenere il ritmo sempre alto fino alla fine cercando di essere anche un po’ più costanti. Loro sono un’ottima squadra che esprime un buon gioco, difendono tantissimo e sbagliano poco, dunque non è assolutamente da sottovalutare così come nessuna delle altre. Inoltre, è un team contro il quale bisogna avere molta pazienza perché la palla non cade facilmente a terra e ciò può indurre all’errore. Nonostante la sconfitta in semifinale abbiamo iniziato bene l’anno con il mese di Gennaio e io mi porto dietro proprio i momenti felici ed è da quello che intendo ripartire con la massima concentrazione e determinazione sul campionato dove dobbiamo raccogliere il maggior numero di punti possibili ».

« La partita di sabato dà inizio a un trittico di gare abbastanza impegnativo: saremo ospiti del Busto Arsizio, poi mercoledì accoglieremo il Sassuolo e sabato 11 saremo a Cremona. Cercheremo di affrontarle al meglio, una partita alla volta e impegnandoci al massimo – precisa Gianfranco Milano – Febbraio avremo sei gare, una partita ogni 4 giorni. Oltre al recupero di Brescia che vedrà i tempi ancora più compressi. Sappiamo che gli impegni saranno tantissimi e questi giorni di stop abbiamo lavorato per ripristinare tanti aspetti sia fisici che tecnici e ci faremo trovare pronte. Sabato sfideremo una squadra agguerrita che vuole fare più punti possibili per affrontare la fase finale al meglio. Serve una prestazione di grande qualità per ripetere il risultato della partita di andata ».

La ripresa del Campionato di Serie A2, con le ultime sei giornate del girone di ritorno, vede una galvanizzata Tecnoteam Albese Volley Como – reduce dai due successi ad Offanengo e Cremona – ritornare a giocare davanti al pubblico di casa di Casnate. Per quella che, alla vigilia, il presidente Crimella definisce “una partita importante per la nostra stagione“. Chiamando a raccolta tutti i sostenitori del club per un sostegno alla squadra in una partita importante. Domenica, al PalaFrancescucci, sarà ospite la Volley Hermaea Olbia di coach Guadalupi e della ex Bridi in regia. Una squadra che attualmente occupa l’ultima posizione dei playoff (dunque potenzialmente salva), a +4 sulle comasche, e che all’andata si è imposta per 3-0.

« In tutte noi – spiega alla vigilia anche il capitano Veneriano – c’è tanta voglia di riscattare quella partita. Lì non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco al meglio. Loro sono molto attrezzate, speriamo di fare un’altra bella prestazione ».

« La sosta ci ha consentito di gestire al meglio i carichi lavoro – afferma il tecnico dell’Hermaea Guadalupi – Abbiamo avuto anche il tempo di riposarci a dovere e di seguire con attenzione la riabilitazione di Miilen dopo l’infortunio. Da qui in avanti ci aspettano sei gare in cui resettare ogni pensiero negativo che arriva dal passato, portando dietro solo ciò che di buono abbiamo costruito. Quello di domenica, per noi, è uno scontro diretto nella corsa alla Pool Promozione: sarà necessario lottare palla su palla per tenere sotto pressione un avversario che, dalla sua, ha una rosa lunga e diverse varianti di gioco. Cercheremo di inquadrarle bene tatticamente in modo da arrivare il più preparati possibile, concentrandoci inoltre su come esaltare le nostre qualità attraverso la costruzione del gioco e con le scelte d’attacco, visto che incontriamo squadra piuttosto alta e che ha nel muro una delle sue armi migliori ».

Archiviato il weekend di riposo in concomitanza con le Finali di Coppa Italia, per la BSC Materials Sassuolo è tempo di tornare in campo ed iniziare un mese di febbraio che sarà letteralmente di fuoco, con sei incontri nel giro di 21 giorni. A quasi un mese dall’ultimo impegno casalingo, capitan Dhimitriadhi e compagne torneranno a calcare il taraflex del Pala Paganelli e riceveranno l’Itas Trentino. Un impegno subito ostico attende quindi le ragazze di coach Venco, che si troveranno di fronte la capolista del Girone A. Lato Sassuolo, l’obiettivo è quello di proseguire il buon percorso portato avanti sin qui: al momento le linci occupano la seconda posizione in classifica generale, a pari punti con Busto Arsizio (32) e si presentano alla sfida contro Trento forti delle sette vittorie consecutive in campionato.

A fare il punto della situazione in è Aurora Pistolesi:

« Questi giorni senza impegni ufficiali si sono rivelati molto utili, per prima cosa per aggiustare quei problemini fisici che ci portavamo dietro. Tutte noi abbiamo lavorato sodo in queste settimane in vista di un mese di febbraio che si preannuncia tosto e lungo. Ci siamo preparate nel migliore dei modi per affrontarlo, già a partire dalla gara di domenica contro Trento: sarà sicuramente una partita difficile considerato l’ottimo valore dall’avversario, ma siamo pronte e cariche per affrontarla nel migliore dei modi. Ci teniamo a fare bene contro una squadra così forte ed avremo bisogno di tutto il sostegno dei nostri tifosi! ».

Dopo la semifinale di Coppa Italia persa contro Roma, un altro impegno ostico per le trentine.

« Sassuolo è una squadra che ormai non è più una sorpresa, ha guadagnato e mantenuto i primi posti della classifica del girone mettendo in difficoltà tutti – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – nonostante diversi infortuni che ne hanno modificato l’assetto durante la stagione. Hanno un modulo di gioco particolare con tre centrali in campo e una palleggiatrice come Scacchetti che riesce ad esaltarne al massimo le caratteristiche. A questo aggiungono una batteria di battitrici molto aggressive che mettono spesso in difficoltà le linee di ricezioni avversarie. Noi dovremo essere bravi ad adattarci in fretta a questo gioco diverso dal solito, rimanere ordinati sui primi tocchi e a nostra volta aggredire al servizio ».

Riprende con un suggestivo scontro casalingo il cammino della Chromavis Eco DB Offanengo nel campionato di serie A2 femminile. Dopo il weekend di sosta previsto dal calendario, la squadra di Giorgio Bolzoni riparte dal PalaCoim, dove domenica arriverà la Valsabbina Millenium Brescia, fresca finalista di Coppa Italia e quarta forza del girone A. Per le neroverdi, un match dall’alto tasso di difficoltà che alimenta il ciclo di ferro inaugurato prima della sosta contro la Futura Busto Arsizio (3-0 per le bustocche e quarto ko consecutivo per Offanengo). Nel mezzo, per la Chromavis Eco DB il rinforzo di mercato con l’arrivo della schiacciatrice statunitense Haylee Nelson e un buon test a Cremona contro l’Esperia (0-4). Quarte in classifica a quota 30 punti, le leonesse devono invece riscattare l’inizio sottotono del girone di ritorno, che conta ben 3 sconfitte delle 5 stagionali in campionato. Persi gli scontri diretti con Trento, Sassuolo e Mondovì, le atlete di Beltrami hanno pagato stanchezza fisica e mentale. Reduci da due giorni di riposo dopo la Finale alla Unipol Arena, puntano a ritrovare il trend positivo, valso 9 vittorie nella prima parte di stagione. All’andata, Brescia trionfò 3-1.

A fare il punto della situazione per Offanengo è la centrale Letizia Anello:

« Alla sfida con Brescia arriviamo un po’ più cariche e preparate. In questa piccola sosta abbiamo lavorato bene, sfruttando le due settimane a disposizione, e anche l’allenamento congiunto contro Cremona ci ha dato qualcosina in più. È vero che Brescia è una delle squadre più forti del girone ed è nella parte alta della classifica, ma dobbiamo vederla come un avversario come tutti quelli che ci aspettano in questo rush finale di regular season: tutte le partite saranno ugualmente importanti. Ogni match è a sé, anche Brescia ha avuto qualche piccola caduta, questo dimostra che – pur essendo una squadra di alta fascia – qualcosa possiamo fare. È importante anche giocare in casa con il nostro pubblico, anche se i tifosi spesso ci seguono anche in trasferta ».

A commentare il ritorno in campo post Coppa Italia ci pensa la centrale classe 2002 Claudia Consoli:

« Penso che Offanengo sia una squadra fastidiosa, soprattutto perché ha un gioco molto diverso dal nostro. Per questo noi dovremo essere brave a imporre il nostro ritmo, senza farci influenzare o distrarre da loro. Dovremo anche portare pazienza e mettere tanta attenzione in quello che facciamo, potrebbero metterci in difficoltà proprio per questo. Sono contenta del percorso che abbiamo fatto in Coppa Italia, ci siamo meritate ogni partita e – anche se la finale è andata come è andata – sono soddisfatta perché nel terzo set c’è stata una grande reazione di squadra e abbiamo dimostrato di saper fare davvero grandi cose, in un continuo crescendo nel corso della partita » .

Punti importanti in palio nella sfida tra l’Emilbronzo 2000 Montale e la D&A Esperia Cremona. Le due squadre sono infatti separate da due lunghezze, con le cremonesi a 19, -3 dalla zona Pool Promozione, e le modenesi a 17. All’andata il match regalò grande spettacolo, con la squadra di coach Ghibaudi che riuscì ad imporsi al tie-break al PalaRadi. Nell’ultimo fine settimana di gare, entrambe hanno subito una sconfitta: le nerofucsia hanno ceduto a Lecco, le gialloblu hanno perso al quinto set in casa contro Albese.

Aneta Zojzi presenta la sfida:

« Questo weekend di riposo sicuramente ci ha aiutato a prendere fiato e ricominciare alla grande, martedì siamo tornate in palestra e la voglia di ricominciare era tanta. Le possibilità di salvezza? Come viene detto spesso non si sa mai cosa possa succedere nello sport, l’unica cosa di cui possiamo essere certe è che ci stiamo mettendo tanto cuore e continueremo a farlo. Con Cremona mi aspetto una partita tosta, perché siamo entrambe a caccia di punti. Dobbiamo essere brave a mantenere sempre la concentrazione e a rimanere unite ».

C’è coach Valeria Magri per le tigri:

« Questa pausa ci è servita, ne aveva bisogno. Dovevamo staccare la spina e adesso dobbiamo affrontare una partita molto importante. I punti contano tanto ed in trasferta è dura: giochiamo contro una squadra che a livello di carattere è molto forte, quindi non sarà facile. Sarà importante andare a Montale con la consapevolezza di aver disputato una buona settimana e di voler portare a casa il risultato. Abbiamo bisogno di punti, di vincere. Sappiamo che nessuno ci regala niente: dovremo essere brave noi a fare il nostro meglio quindi dobbiamo lavorare tanto ».

GIRONE B-

L’Anthea Vicenza Volley scende in Sicilia per la sfida alla Desi Shipping Akademia Messina. La squadra di coach Iosi approda in riva allo Stretto con una striscia positiva di due vittorie consecutive tra le mura amiche, contro Sant’Elia e nell’ultimo turno a Perugia, successi che hanno un pò allenato la pressione dopo le tre sconfitte di fila contro San Giovanni Marignano, Talmassons e Martignacco. Per le vicentine trovare punti a Messina significherebbe scavare un solco profondo nei confronti della Desi Shipping che, di contro, oltre a vendicare la sconfitta dell’andata, quando comunque Akademia riuscì a tornare a casa con un punto prezioso in tasca conquistato dopo essere andata sotto di 2 set, vorrà decisamente iniziare questo ciclo di incontri ravvicinati nel migliore dei modi.

« Dopo un gennaio positivo, con due scontri diretti vinti, sicuramente nella squadra è cresciuta la consapevolezza nel proprio potenziale – cosi Flavio Ferrara, vice allenatore di Akademia – Lavoriamo intensamente ogni giorno su ogni dettaglio tecnico, con lo scopo di migliorare il rendimento tecnico e fisico della squadra. Abbiamo sfruttato questo periodo per recuperare le energie ed adesso siamo pronti per affrontare un mese di febbraio pieno di impegni. Già da subito avremo in casa due partite importanti per guadagnarci punti necessari per il nostro obiettivo. Colgo l’occasione per invitare tutti i nostri tifosi e gli appassionati domenica a venire a sostenere la nostra squadra, orgogliosi di rappresentare Messina in un campionato cosi importante ».

Queste invece le parole di Ivan Iosi:

« La trasferta di Messina è un ostacolo importante nella direzione delle nostre ambizioni. Non nascondiamo di voler provare e tentare di concretizzare una rincorsa importante sul sesto posto occupato da Soverato. Questo passa inevitabilmente da sfide come quella di domenica, che assume un valore doppio: oltre a essere un’opportunità per guardare a una classifica migliore, ha anche la valenza di un match che se vinto permette di allargare il gap esistente tra le due formazioni nel caso di pool salvezza. Messina è una squadra fortemente rivoluzionata nel roster e nelle dinamiche di gioco; sta esprimendo un’ottima pallavolo, mi ha impressionato, ha qualità offensive enormi con un gioco molto rapido e due innesti di primissima fascia (Robinson e Martinelli) completano un organico profondo. La sosta ci ha permesso di riposare due giorni nel week end e nelle ragazze vedo tantissima determinazione ».

Dopo il riposo goduto nello scorso weekend, coinciso con le spettacolari finali di Coppa Italia Frecciarossa, l’Omag-Mt San Giovanni in M.no è tornata in palestra per dare inizio alla settimana di allenamenti che terminerà con la partita contro la Cda Talmassons di domenica 5 febbraio davanti ai propri tifosi. Quella con Talmassons è la prima delle quattro gare casalinghe che le ragazze di coach Enrico Barbolini dovranno affrontare in ventotto giorni, intervallate da due trasferte in Sicilia. All’andata, la partita tra due delle migliori formazioni del Girone B, seconda e terza distanziate da un punto, è stata un vero spettacolo, con le friulane avanti 2-0 prima dell’incredibile rimonta delle romagnole. In palio non solo il secondo posto alle spalle dell’imprendibile Roma, ma anche punti preziosi per i playoff a cui accederanno solo quattro squadre della Pool Promozione.

« La partita contro Talmassons, sarà molto impegnativa, – conferma il libero Giulia Biagini – Dobbiamo partire, perciò, con la massima concentrazione fin dal primo momento, vista la partita di andata vinta in rimonta, dove nei primi set abbiamo incontrato difficoltà. Dopo la pausa del campionato, coincisa con la finale di Coppa Italia, è importante ripartire al massimo, imponendo il nostro gioco. In allenamento stiamo lavorando tanto perciò sono fiduciosa che di fronte ai nostri tifosi faremo una buona prestazione che ci servirà, sicuramente, per il proseguimento del campionato ».

Queste invece le parole di coach Barbieri:

« Per quanto riguarda la prossima partita noi stiamo bene e abbiamo lavorato tanto in queste due settimane. Siamo convinti di avere ancora margini di crescita e di questo ne sono convinte anche le ragazze. Come detto nelle scorse settimane, ogni partita del girone di ritorno la giocheremo come una finale: per ora le prime le abbiamo vinte e logicamente vogliamo continuare su questo trend. Siamo consapevoli della forza di San Giovanni, è un organico davvero importante non solo nel sestetto, ma in tutti gli elementi della squadra che sono di grande valore ed esperienza, noi però siamo molto fiduciosi di poter star bene. Andando nel dettaglio, la loro squadra è molto forte in attacco, sanno giocare bene di potenza ma hanno anche un’ampia varietà di colpi importanti perciò è innegabile che dovremo fare molto bene nella fase di muro-difesa ».

Parte domenica prossima, con il match contro la Seap-Sigel Marsala al Palaferroli (ore 17), un filotto di sette gare per l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio che, con l’ultima giornata di ritorno del 5 marzo, dovrà determinare chi accederà alla Pool Promozione e chi alla Pool Salvezza. L’obiettivo per la squadra di coach Sinibaldi è certamente quello di ottenere il maggior numero di punti possibili, utili nella fase successiva. Per le siciliane è invece iniziato un nuovo corso, con l’arrivo sulla panchina di coach Eraldo Buonavita, che avrà l’ostico compito di far risalire in classifica la compagine marsalese. All’andata, una delle migliori partite delle biancoblu, che in casa misero in seria difficoltà le venete, che la spuntarono solo al tie-break.

« Marsala è una squadra da affrontare con la massima concentrazione e attenzione perché ha appena cambiato allenatore – sottolinea il coach Marco Sinibaldi – Come sempre avviene con questi cambiamenti, ci aspettiamo una reazione da parte della squadra, con tutte le giocatrici che cercheranno di dimostrare sul campo le proprie qualità individuali. Forse il lungo stop ci ha fatto perdere un po’ il ritmo partita, ma ci ha dato anche il modo di limare alcuni piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza nei prossimi match. In quest’ultima parte di campionato mi aspetto che tutte le squadre cercheranno di fare punti, sia per il pool promozione che per il pool salvezza. Bisognerà perciò avere carburante per dare il massimo in tutte le gare, cercando di portare a casa più punti possibili ».

Questa invece la prima dichiarazione prepartita di coach Buonavita:

« Nella partita di andata contro Montecchio credo si sia trattata di una battaglia sportiva, nel segno dell’equilibrio fino alla fine e agonisticamente tirata tanto che è stata portata al tie-break. Confermo la mia impressione che possedevo da fuori: la Seap-Sigel Marsala è una squadra interessante da allenare. La squadra l’ho trovata bene e si impegna tutta se stessa negli allenamenti. Una partita alla volta e passo per passo arriveremo ad avere consapevolezza di quello che potremo essere in grado di fare ».

La Volley Soverato vuole blindare il sesto posto, obiettivo di diverse squadre e in primis di Vicenza, distante solo quattro punti. Prossimo ostacolo verso la Pool Promozione sarà l’Assitec Volleyball Sant’Elia, sconfitta all’andata al PalaIaquaniello per 1-3. Entrambe le formazioni hanno raccolto zero punti dall’ultima giornata giocata, le ciociare da San Giovanni in Marignano, le calabresi da Roma.

Sul match del Pala Scoppa queste le impressioni della centrale Sofia Giambanco:

« La partita di domenica sarà una sfida impegnativa in particolare modo dal punto di vista emotivo, perché in palio ci sono punti preziosi per la classifica. Questa settimana abbiamo lavorato intensamente in palestra per riuscire ad esprimere il meglio di noi domenica. Giocare al Pala Scoppa sarà un vantaggio, contando sull’importanza sostegno dei nostri tifosi ».

Queste invece le parole di Asja Cogliandro:

« Arriviamo da una settimana di stop che per noi è stata molto importante per recuperare le energie mentali ma soprattutto le energie fisiche e finalmente riuscire a recuperare anche qualche infortunio. Abbiamo ripreso la settimana finalmente allenandoci tutte e 12. C’è un buon umore in palestra e affronteremo la partita contro Soverato nel migliore dei modi cercando di mettere in atto tutto il lavoro che stiamo portando avanti. La cosa più importante per noi è dare il meglio, nelle prossime due settimane. Daremo tutto per portare a casa la vittoria. Di fronte troveremo una squadra ben costruita che fino ad ora ha fatto molto bene e la posizione in classifica ne da atto. Se la sono sicuramente guadagnata. Ci aspetta una partita molto importante dove, oltre alle potenzialità tecniche, dovremo mettere un sacco di grinta. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che nonostante tutto vengono al Palazzetto e tifano per noi, anche da lontano ».

Un altro match casalingo, dopo la pausa di Coppa Italia, attende l’Itas Ceccarelli Martignacco. Domenica, la squadra di coach Marco Gazzotti affronterà la 3M Pallavolo Perugia sul taraflex del PalaMartignacco. Sfida importante, quella che attende il club biancoblu, chiamato a proseguire il proprio percorso lungo la strada tracciata nell’ultimo incontro interno vinto di fronte a Messina (3-0). Davanti a Modestino e compagne, il fanalino di coda del Girone B. Soltanto 6 i punti sin qui raccolti da Perugia, tre dei quali, tuttavia, strappati di recente a un’avversaria del calibro di Soverato (3-0).

La sfida, farà da preludio a un altro match importante per le sorti del team friulano: lo scontro diretto con Vicenza. A inquadrare dunque l’intensa parentesi in vista per l’Itas Ceccarelli Group, la palleggiatrice Ilaria Granieri, elemento reduce da alcune prove di spessore alla regia del collettivo biancoblu.

« Sarà fondamentale per noi non prendere sottogamba nessuno dei due impegni ravvicinati che a breve ci troveremo ad affrontare. Dovremo “semplicemente” fare il nostro gioco al meglio. Parliamo di gare importanti, che saranno molto sentite anche per le nostre avversarie, quindi guai ad appigliarci ai fattori emotivi. Scenderemo in campo con grinta e determinazione ».

« Loro sono una squadra che non presenta individualità di spicco sulle quali puntano fortemente – afferma coach Guido Marangi – Sicuramente dovremo prestare massima attenzione all’opposto Sironi e alla schiacciatrice statunitense Wiblin, ma la loro forza sta nel muro-difesa e nel toccare tanti palloni in difesa. Hanno grande pazienza e sanno ricostruire bene, non dovremo farci prendere dalla frenesia o dal nervosismo. Sono una formazione giovane e magari hanno lasciato qualche punto per strada, ma hanno qualità importanti. Noi abbiamo tutte le ragazze a disposizione ad eccezione di Gaia Traballi che continua nel suo percorso di recupero ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DI RITORNO-



GIRONE A-

Sabato 4 febbraio ore 16.00

Club Italia – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Laghi-Nava

Sabato 4 febbraio ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – Orocash Lecco Arbitri: Mazzarà-Lentini

Domenica 5 febbraio ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Chiriatti-Lorenzin

Bsc Materials Sassuolo – Itas Trentino Arbitri: Scotti-Mesiano

Chromavis Eco Db Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Cavicchi-Selmi

Emilbronzo 2000 Montale – D&a Esperia Cremona Arbitri: Somansino-Cruccolini

GIRONE B-



Domenica 5 febbraio ore 15.00

Desi Shipping Akademia Messina – Anthea Vicenza Volley Arbitri: Stancati-Palumbo



Domenica 5 febbraio ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Cda Talmassons Arbitri: Grassia-Usai

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Di Lorenzo-Kronaj

Volley Soverato – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Scarfò-Guarneri

Itas Ceccarelli Martignacco – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Jacobacci-Serafin

Riposa: Roma Volley Club

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Itas Trentino 36 (11 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 4); Bsc Materials Sassuolo 32 (11 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 30 (10 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 28 (9 – 6); Volley Hermaea Olbia 22 (8 – 8); Orocash Lecco 21 (7 – 8); D&a Esperia Cremona 19 (5 – 11); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (7 – 9); Emilbronzo 2000 Montale 17 (6 – 10); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 11); Club Italia 9 (3 – 13);

GIRONE B-

Roma Volley Club 42 (14 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 31 (11 – 3); Cda Talmassons 30 (10 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 28 (10 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 24 (8 – 6); Volley Soverato 23 (7 – 6); Anthea Vicenza Volley 19 (7 – 8); Desi Shipping Akademia Messina 13 (4 – 10); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 11); Assitec Volleyball Sant’Elia 9 (1 – 14); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 13).