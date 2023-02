l'8a di ritorno parte con Cremona-Lecco

ROMA- La Serie A2 Femminile manda in scena l'8a giornata di ritorno che mette in palio punti pesanti per conquistare le migliori posizioni in vista della Pool Promozione e della Pool Salvezza.

Il Girone A si apre con l’anticipo tra Cremona e Lecco, due delle squadre a caccia del sesto posto occupato al momento da Albese, che domenica affronta Montale. A pari merito con le comasche, Olbia chiamata ad un’altra impresa contro Brescia dopo aver superato nell’infrasettimanale Busto Arsizio che, al secondo posto insieme alle giallonere, è attesa dal big match contro la capolista Trento. In campo anche Offanengo-Club Italia ed un’altra super sfida tra Sassuolo e Mondovì, al momento quarta e quinta a un punto di distanza.

Anche nel Girone B alcuni scontri diretti determinanti per la classifica finale: dopo la rimonta con San Giovanni, Talmassons fa visita a Montecchio mentre in Friuli Martignacco ospita Soverato. Le romagnole fanno visita a Marsala, mentre in fondo alla classifica Perugia accoglie Sant’Elia. La capolista Roma attesa dalla sfida contro Messina, a risposo Vicenza.

GIRONE A-

Passato lo scoglio dell’ultimo turno infrasettimanale, la D&A Esperia Cremona si prepara allo scontro diretto contro un’altra neopromossa. Mancano solo quattro giornate al termine della regular season e le ragazze di coach Valeria Magri sono sempre alla ricerca di punti per un sereno prosieguo di stagione. Alle porte la sfida contro la Orocash Picco Lecco, altra formazione che ha conquistato il salto di categoria nella passata stagione e che ora si trova a pari punti in classifica con l’Esperia (21) ma con una gara da recuperare (contro Brescia, ndr). La formazione lariana, allenata dal confermato coach Gianfranco Milano, viene da due vittorie e due sconfitte, quest’ultime rimediate contro Busto Arsizio e Sassuolo. Nella gara d’andata, le tigri gialloblù s’imposero espugnando “Al Bione” in quattro set. Al PalaRadi si prospetta una sfida dal risultato imprevedibile. Le parole di Anna Piovesan:

« La partita contro Brescia è stata una bella lotta, lo sapevamo, non ci aspettavamo nulla di meno. È una squadra forte che ha delle individualità importanti, se dobbiamo guardare al nostro gioco credo che sia mancata un po’ la parte finale. Abbiamo fatto fatica a mettere giù la palla e sicuramente dei muri come i loro non hanno facilitato le cose, siamo state brave comunque a restare sul pezzo, abbiamo tenuto quasi sempre un bel ritmo di gioco. Quella di sabato è una partita veramente importante, sappiamo che dobbiamo restare concentrate e cercare di fare tutti i punti possibili, a nostro favore abbiamo il fattore campo e cercheremo di sfruttarlo al massimo ».

« A Busto abbiamo dimostrato che qualcosina riusciamo a fare anche contro delle corazzate – precisa Gianfranco Milano -. Siamo rassicurati da queste prestazioni, ci manca veramente pochissimo per muovere la classifica. Cremona cerca come noi di restare aggrappata al vagone del sesto posto. Noi ci proveremo fino all’ultima giornata di questa prima fase, poi capiremo il da farsi ».

La vittoria al tie-break di mercoledì su Busto Arsizio è stata una delle perle di questa stagione. Ma la Volley Hermaea Olbia non ha tempo per adagiarsi sugli allori: domenica, infatti, arriva al Geopalace un’altra big della Serie A2 come la Valsabbina Millenium Brescia, ora seconda a quota 36 punti a pari merito proprio con le bustocche. Per mantenere la tradizione positiva davanti al proprio pubblico, Bulaich e compagne avranno bisogno di un’altra impresa da ricordare. Sconfitta di recente in finale di Coppa Italia contro Roma, le lombarde arrivano da due successi consecutivi in campionato contro Offanengo e Cremona. La Valsabbina – che a Olbia ritroverà l’ex Ulrike Bridi – punta dal canto suo a bissare il successo dell’andata, maturato in tre set con una super Obossa da 20 punti. Consapevoli delle difficoltà offerte dalla sfida, le aquile tavolarine puntano comunque a offrire un’altra prestazione di qualità e carattere per avvicinare l’obiettivo della Pool Promozione.

« Sappiamo di incontrare avversario fortissimo, anche se molto diverso per caratteristiche da Busto Arsizio – afferma il coach dell’Hermaea Dino Gudalupi – abbiamo preparato la partita con attenzione per provare a ripetere l’ottima prova di mercoledì. La storia di questo campionato, fin qui, ci ha detto che l’atteggiamento giusto premia sempre in termini di risultati. Sarebbe assurdo non provarci ».

« Domenica affrontiamo una trasferta difficile, in un campo molto ostico dove quasi tutti hanno lasciato punti – commenta l’assistant coach Simone Truzzi – Loro stanno giocando molto bene, hanno una buona struttura muro-difesa, sono una squadra coriacea che non molla mai. Con Busto hanno rimontato una situazione difficile, ricostruendo il gioco con tenacia e determinazione. Noi andiamo a Olbia con il nostro obiettivo, quello di fare 3 punti, cercando di essere concreti e ritrovando la cinicità che ci ha contraddistinti fino ad oggi. Affrontiamo la trasferta di Olbia sperando di fare molto bene perché sappiamo che è nelle nostre corde ».

A soli tre giorni di distanza dalla serata no di Olbia, si torna nuovamente in campo e questa volta tra le mura amiche del PalaBorsani per la super sfida alla capolista Itas Trentino. Una pronta occasione di riscatto dunque per la Futura Giovani Busto Arsizio, chiamata però ad una prestazione di tutt’altro livello. Una sfida ad alta quota contro la prima della classe, che dopo un avvio non proprio brillante con tre sconfitte consecutive nelle prime tre uscite, ha però presto corretto il ritmo e ingranato la sesta marcia dimostrandosi una delle squadre più solide e costanti del torneo, tanto da prendersi di forza la vetta con 42 punti conquistanti grazie a 13 vittorie e un solo altro stop alla 10° di andata in casa di Lecco. Sette successivi consecutivi nel girone di ritorno per le ragazze di coach Saja, al momento a +6 sulle bustocche e su Brescia. All’andata al Sanbàpolis fu Trento mattatrice dell’incontro, capace di sfruttare il fattore campo e annientare il gioco delle cocche inchiodate sullo 3-0 finale. Le bustocche, con il morale non proprio alle stelle dopo la prestazione opaca in terra sarda, scenderanno sul teraflex di casa con tutta la voglia di dimostrare il loro vero valore per invertire subito la rotta.

Capitan Balboni presenta la sfida:

« Sinceramente non ci aspettavamo di uscire in questo modo dal turno infrasettimanale, con una sconfitta ed una prestazione poco brillante. Olbia comunque ha giocato la sua pallavolo e noi non abbiamo fatto lo stesso, abbiamo sbagliato troppo e in tante situazioni siamo state poche lucide. Ora comunque quello che conta è mettere subito da parte la sconfitta e pensare alla partita di domenica contro Trento. Sarà sicuramente una sfida difficile, loro sono una squadra ben organizzata in campo e solida in tutti i fondamentali. Dovremo essere brave fin da subito ad esprimere il nostro gioco partendo dalla battuta e limitare il più possibile gli errori, ma soprattutto essere libere mentalmente. Siamo consapevoli che sarà una partita molto complicata, ma vogliamo dare il massimo per portare a casa la vittoria ».

« Domenica saremo impegnati sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio, un club che non ha mai nascosto i propri obiettivi di promozione e che in linea con questi ha allestito un roster di qualità non abbandonando mai per tutto il campionato i posti nobili della classifica – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Nella partita d’andata si sono presentati al Sanbàpolis con qualche acciacco e noi siamo stati bravi ad approfittarne; in casa loro sarà tutta un’altra partita, ma noi siamo assolutamente intenzionati a chiudere con il botto questo ciclo di tre partite ravvicinate, iniziato molto bene grazie ai successi ottenuti con Sassuolo e Offanengo: ogni punto in questa fase della stagione è infatti molto importante in ottica Pool Promozione ».

Terzo impegno nel giro di sette giorni per la BSC Materials Sassuolo: domenica le linci biancoazzurre saranno di nuovo di scena al Pala Paganelli. Reduce dalla vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì contro Lecco, la squadra di coach Venco riceverà la LPM BAM Mondovì, a sua volta vittoriosa nell’ultimo turno di campionato contro Montale, e nel pieno di una striscia positiva che dura da cinque gare. Le due formazioni sono vicinissime in classifica generale – rispettivamente quarta e quinta – separate da una lunghezza soltanto: 35 punti per Sassuolo, frutto di 12 vittorie e 5 sconfitte, 34 quelli di Mondovì, con 11 vittorie e 6 sconfitte. Allo stesso tempo, le due sono attaccate alla seconda posizione occupata dal duo formato da Busto Arsizio e Brescia (36).

A fare il punto della situazione in casa Sassuolo è coach Venco:

« Da un punto di vista fisico questo non è certamente uno dei periodi migliori per noi: a livello di gioco, stiamo quindi facendo dei veri miracoli e quella di Lecco è stata per noi l’ottava vittoria in nove partite disputate. Stiamo facendo meglio del Girone di Andata, che per noi era già stato positivo. Dopo Olbia siamo calati, sia da un punto di vista fisico che di gioco, ma penso sia tutto normale. Come quella contro Trento, anche a partita di domenica contro Mondovì sarà per noi un esame di maturità: affronteremo una squadra forte e di alto livello e per noi sarà un test importante per valutare non tanto il nostro gioco – che ora non è più bello e fluido come prima della pausa – quanto piuttosto la nostra tenuta mentale ».

Queste invece le parole di Laura Grigolo:

« La trasferta di Sassuolo si presenta come una sfida molto difficile perché affrontiamo una squadra molto insidiosa che ha un gioco molto estroso e un po’ fuori dagli schemi. Noi dovremmo essere brave a non farci sorprendere troppo e ad avere pazienza. Non abbiamo troppo tempo per preparare questa partita a livello di allenamenti però è importante fin da subito subire il meno possibile il loro gioco . Mi aspetto una partita lunga e penso che vincerà la squadra che saprà imporre prima e meglio il proprio gioco mantenendo sempre lucidità nei momenti delicati ».

Periodo molto positivo per la Tecnoteam Albese Volley Como, reduce da quattro successi di fila in campionato, ultimo dei quali contro il Club Italia, fondamentali per agganciare la sesta posizione di Olbia e per accedere alla Pool Promozione. Una sfida a distanza che sarà un tema del finale di regular season, dove le comasche dovranno affrontare in fila Brescia, Busto Arsizio e Sassuolo. Per questo diventa cruciale il confronto con l’Emilbronzo 2000 Montale, che nell’infrasettimanale ha ceduto per 3-1 contro Mondovì, ma che con un successo contro la formazione di coach Chiappafreddo si porterebbe a -3 dal sesto posto. Le parole di capitan Elena Fronza alla vigilia del match:

« Domenica ci aspetta l’ennesima battaglia. Albese è una buona formazione, essendo ben attrezzata in tutti i reparti. In casa nostra eravamo riusciti a metterle in difficoltà fin da subito, però in trasferta sarà tutta un’altra partita. Dobbiamo riuscire a fare quello che stiamo facendo a tratti in tutti i match, ovvero giocare una bella pallavolo, mandando in crisi i vari sistemi di gioco dei nostri avversari. Il problema è che non sempre riusciamo ad esprimere questi livelli. Però cercheremo di fare del nostro meglio ».

Un match delicato e importante per il prosieguo della stagione, da vivere con la capacità di stare a testa alta e guardare avanti senza voltarsi indietro al passato. Per la Chromavis Eco DB Offanengo ci sono in palio punti pesanti domenica al PalaCoim, dove arriveranno le azzurrine del Club Italia. Nell’occasione, si sfideranno le due squadre che attualmente occupano gli ultimi due posti del raggruppamento A, di indubbio valore ed equilibrio sia nella sua seconda metà di classifica per la lotta al sesto posto sia al vertice. Il Club Italia chiude la graduatoria con 9 punti, mentre Offanengo ne ha 15, con la squadra di Giorgio Bolzoni determinata a riscattare l’amaro ko dell’andata a Milano (3-1) e a risollevarsi dopo sei sconfitte consecutive in sette gare del girone di ritorno. Detto così, il cielo sopra Porzio e compagne sembra tinto di nuvoloni neri senza spiragli di luce, ma il campo – in termini di prestazioni – racconta più di un raggio di sole, testimoniato dalle buone prove (sebbene non accompagnate da concreti punti in classifica) contro Brescia e Trento, due delle “big” del girone A.

« Il Club Italia – commenta coach Giorgio Bolzoni – è in un momento abbastanza difficile nel girone di ritorno, anche se la nostra situazione non è molto diversa a livello di risultati. Stiamo giocando bene in alcuni momenti, ma non abbiamo continuità. Ci aspetta una gara con una posta in palio molto alta, con punti importanti da portare a casa; penso che questo match abbia la sua maggiore difficoltà nella pressione da affrontare piuttosto che sul piano tecnico. Il ko dell’andata? Loro avevano fatto bene, noi forse abbiamo giocato una delle più brutte partite di questo campionato e abbiamo cercato di dimenticarla il prima possibile. Prima ancora che i nuovi equilibri dopo gli arrivi di Pomili e Nelson, cerchiamo punti: questa è la priorità. Tratti di partita di mercoledì a Trento hanno dimostrato che non ci sono grosse problematiche a livello di nuovo amalgama, perché le ultime due arrivate hanno giocato bene ».

GIRONE B-

È tempo di un altro grande appuntamento per la pallavolo romana: domenica 12 febbraio la Roma Volley Club sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio per affrontare la Desi Shipping Akademia Messina. Sarà l’occasione per tutto il pubblico di vedere dal vivo il trofeo vinto nella finale di Coppa Italia di Bologna e sostenere le Wolves prima di una lunga serie di partite in trasferta. A far visita alla capolista è la formazione di coach Breviglieri, che scenderà in campo consapevole del livello dell’avversario, ma non senza la voglia di giocarsela fino all’ultimo punto con l’obiettivo di provare a strappare qualche punto prezioso in chiave salvezza. Dal canto suo, Roma prosegue dritta sulla sua strada senza guardarsi indietro. Motivato e coeso, il gruppo giallorosso guidato dall’esperienza di coach Cuccarini, dopo aver firmato il suo quindicesimo successo consecutivo in campionato, è tornato al lavoro per preparare un’altra sfida in vista dell’obiettivo stagionale.

Proprio l’allenatore di Roma presenta la partita:

« La partita a Perugia è stata una gara disputata con un buon rendimento, eccetto l’inizio del terzo set dove le due formazioni hanno battagliato di più. Per il resto è stato tutto molto sotto controllo. La partita con Messina di domenica è un appuntamento a cui dobbiamo fare molta attenzione: è una di quelle squadre che sta cercando punti per la salvezza e sicuramente arriverà agguerrita per conquistare tutto quello che potrà prendere. Il nostro atteggiamento sarà quello solito, ogni partita vale un tesoro. Avremo l’atteggiamento giusto per ottenere quello che vogliamo. Ogni squadra, in questo periodo della stagione, ha un obiettivo, chi per la pool promozione, chi per la salvezza: per questo di squadra demotivate non ne abbiamo. Ma prima di tutto sappiamo chi siamo e quello che vogliamo ».

« Le ragazze nell’ultimo periodo si sono rese protagoniste di un miglioramento generale che mi rende soddisfatto – cosi coach Breviglieri – purtroppo, soprattutto nelle ultime uscite, non abbiamo raccolto quanto credo che avremmo meritato, con qualche punto in più che sarebbe stato importante per la nostra classifica e per il morale, anche per ripagare il grande impegno ed i miglioramenti che stiamo facendo tutti. Adesso ci aspettano delle partite altamente proibitive, a partire da quella in casa di Roma, un’autentica corazzata. Le affronteremo come 3 finali, tentando di strappare qualche punto prezioso, consapevoli che, comunque, sarà molto difficile e che dovremo lavorare al meglio in questo mese di febbraio per faci trovare prontissimi per la Pool Salvezza ».

Dopo la doppietta vincente con Marsala e Messina, l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio si prepara ad affrontare la Cda Talmassons, nel big match del Girone B tra le due squadre alle spalle della capolista Roma, con le friulane al momento avanti di una lunghezza. La squadra di coach Barbieri, che si era imposta con la formazione veneta nella partita di andata, arriva al PalaFerroli forte di dieci successi consecutivi alle spalle, l’ultimo dei quali con Soverato. Ma anche le castellane vantano un girone di ritorno da caterpillar, con cinque vittorie di fila, l’ultima in casa di Messina per 1-3.

« Siamo molto contente delle ultime due vittorie, sia di quella contro Marsala che di quella a Messina – dice l’opposto Sara Esposito -. La partita di Messina era un po’difficile, perché eravamo fuori casa e la squadra era temibile. Dovevamo mantenere una buona battuta durante tutto il match e ci siamo riuscite. Ma la testa è andata subito alla sfida con Talmassons, squadra forte con la quale dobbiamo partire subito aggressive e concentrate. Dovremo mettere molta energia in tutta la partita per ottenere performance ottimali. Una sfida a cui teniamo molto, perché è importante anche dal punto di vista della classifica ».

Ha mancato l’appuntamento con la vittoria nel turno infrasettimanale la Seap-Sigel Marsala, uscendo sconfitta dalla trasferta contro Sant’Elia, una delle rivali alla salvezza. Nel prossimo futuro delle siciliane c’è la sfida contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, scesa dal secondo al quarto posto in classifica dopo la sconfitta al tie-break contro Talmassons e il turno di riposo durante l’infrasettimanale. La grande novità di giornata sarà invece il luogo dell’incontro: Marsala si trasferisce infatti al Palasport San Carlo, pronto già a riempirsi di tifosi per la sfida alle romagnole. A parlare nel pregara è il primo allenatore Eraldo Buonavita, che si appresta alla prima casalinga da tecnico della Seap-Sigel Marsala. L’allenatore di Borgomanero recrimina il poco tempo a disposizione avuto per la preparazione tra un match e un altro, motivo per cui come per tutti gli altri suoi colleghi non ha potuto beneficiare della settimana di lavoro tradizionale per via dell’impegno infrasettimanale:

« Nella nostra ultima uscita siamo stati insufficienti quasi in tutti i fondamentali. Purtroppo abbiamo poco tempo per allenarci e preparare al meglio tutto. Dalla prossima settimana potremmo allenarci con più tranquillità. C’è tanto da lavorare. Le conquiste a cui miriamo attraverso il duro e sano allenamento non avvengono nel breve lasso di tempo. In casa contro San Giovanni non abbiamo scelta e bisognerà mirare al massimo. Consapevoli che tutti i punti, pure quelli contro le grandi del girone, si porteranno nella Pool Salvezza ».

« La trasferta di Marsala non va assolutamente sottovalutata, – dichiara il libero Giorgia Caforio – Dobbiamo pensare a noi stesse, impegnarci al massimo a esprimere il nostro gioco, consapevoli che quando ciò è accaduto siamo riuscite a mettere in difficoltà qualunque avversario. Dopo la sconfitta contro Talmassons dobbiamo ripartire da quello che siamo capaci di fare, dalle nostre grandi potenzialità. Il nostro è un team coriaceo che quando esprime al meglio le proprie qualità gioca una bella ed efficace pallavolo e non teme nessuna squadra ».

La 3M Pallavolo Perugia si è già messa alle spalle il k.o. casalingo contro la capolista Roma nel turno infrasettimanale di mercoledì. Troppo ampio il divario tecnico tra le due formazioni e lo 0-3 maturato in poco più di un’ora sta a testimoniarlo. Domenica 12 febbraio arriva però subito una ghiotta occasione di riscatto. Al PalaPellini arriva l’Assitec Volleyball Sant’Elia, formazione invischiata nella lotta salvezza come le biancorosse. Le ciociare godono di un buon momento di forma, che le ha portate a vincere per 3-1 contro Marsala nell’ultima gara di campionato. Sant’Elia ha raggiunto così il terzultimo posto solitario a quota 12 punti, staccando di 6 lunghezze proprio la 3M, chiamata a ricucire immediatamente questo strappo. Il ricordo della sfida d’andata è incoraggiante: a Sant’Elia Fiumerapido arrivó il primo successo stagionale delle ragazze di Marangi che trionfarono al tie-break. Salinas e compagne questa volta sono chiamate a una prestazione di livello che possa magari garantire il pieno bottino di tre punti, necessari per muovere la classifica in vista della seconda fase di campionato che prenderà il via a marzo.

Commenta l’importante trasferta il libero delle ciociare Federica Vittorio:

« Sappiamo che la partita contro Perugia è determinante per quello che è il nostro percorso, per la classifica. La bella vittoria di domenica ci da morale e soprattutto consapevolezza di quello che siamo e riusciamo a fare. Domenica sarà importante approcciare il match nel modo giusto e tenere la concentrazione alta perché Perugia è una buona squadra, come ha già dimostrato nella partita d’andata, mettendoci in difficoltà e portando due punti a casa. La posta in palio è alta, mi aspetto una grande battaglia e credo abbiamo tutte le possibilità per disputare una buona gara e portare punti a casa ».

È reduce da un successo cruciale l’Itas Ceccarelli Martignacco: mercoledì, infatti, la squadra di coach Gazzotti ha ottenuto tre punti fondamentali per l’ingresso quasi definitivo nella Pool Promozione: basterà un successo questo weekend per staccare definitivamente Vicenza e la Pool Salvezza. La gioia per la vittoria, però, deve subito lasciare spazio alla concentrazione nei confronti del prossimo impegno di campionato: al PalaMartignacco arriva il Volley Soverato. A partire dalle 17.00, sarà big match sul taraflex di via San Biagio. Se Modestino e compagne arrivano all’appuntamento forti della recente imposizione su Vicenza, il team calabrese si approccia alla sfida con l’obiettivo di cancellare il 3-0 subito a domicilio da Talmassons. All’andata, lo score disse 3-2 in favore di Soverato, con le friulane brave a rimontare l’iniziale 2-0 prima di cedere al tie-break di fronte alle padrone di casa.

A inquadrare la prossima partita, dunque, il libero biancoazzurro Agata Tellone:

« Giocare un turno infrasettimanale è sempre abbastanza impegnativo, ma siamo di buon umore dopo la vittoria su Vicenza. Quella in Veneto è stata per noi un’ottima prestazione che ci ha consegnato tre punti importanti. Siamo contente, anche se un pochino stanche. L’aritmetica ancora non ci pone in salvo, ma sappiamo che, per il raggiungimento della pool promozione, manca poco. L’obiettivo, comunque, non cambia: vincere finché si può, fare sempre il meglio. Non accontentarsi mai. Nel prossimo turno siamo intenzionate a riscattare la prestazione dell’andata, che per noi non fu brillantissima. Allora la nostra reazione, su un campo difficile come il loro, fu un bel segnale. Ma per questo incontro puntiamo a fare di meglio ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8a GIORNATA DI RITORNO-



GIRONE A



Sabato 11 febbraio ore 17.30

D&a Esperia Cremona – Orocash Lecco Arbitri: Laghi-Di Lorenzo

Domenica 12 febbraio ore 16.00

Volley Hermaea Olbia – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Pescatore-Mannarino



Domenica 12 febbraio ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino Arbitri: Polenta-Pasin

Bsc Materials Sassuolo – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Dell’Orso-Candeloro

Tecnoteam Albese Volley Como – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Marconi-Manzoni

Chromavis Eco Db Offanengo – Club Italia Arbitri: Angelucci-Somansino

GIRONE B-



Domenica 12 febbraio ore 15.00

Roma Volley Club – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Lanza-Stellato



Domenica 12 febbraio ore 17.00

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Cda Talmassons Arbitri: Gaetano-De Sensi

Seap-Sigel Marsala – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Scarfò-Spinnicchia

3m Pallavolo Perugia – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Traversa-Papapietro

Itas Ceccarelli Martignacco – Volley Soverato Arbitri: Giorgianni-Giglio

Riposa: Anthea Vicenza Volley

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Itas Trentino 42 (13 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 36 (12 – 5); Bsc Materials Sassuolo 35 (12 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 34 (11 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 24 (9 – 9); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 9); Orocash Lecco 21 (7 – 10); D&a Esperia Cremona 21 (6 – 12); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 12); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 13); Club Italia 9 (3 – 15);

GIRONE B-

Roma Volley Club 45 (15 – 0); Cda Talmassons 35 (12 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 34 (12 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 32 (11 – 4); Itas Ceccarelli Martignacco 30 (10 – 6); Volley Soverato 26 (9 – 7); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 9); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 13); Assitec Volleyball Sant’Elia 12 (2 – 15); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 13); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 15).