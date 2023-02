La Lega Femminile e UNICEF raccolgono fondi per Turchia e Siria

ROMA- LaLega Volley Femminile insieme ad UNICEF per raccogliere fondi a favore delle popolazioni di Turchia e Siria duramente colpite dal Sisma dei giorni scorsi

Dopo il primo atto di solidarietà, che ha visto una raccolta solidale in occasione del match di A1 fra Macerata-Milano, su tutti i campi di A1 e A2 nei prossimi due week end. Gli spettatori presenti nei Palazzetti saranno invitati a donare da giri Led e annunci fonici, che ribadiranno l’importanza di fare la propria parte in questo momento delicato per tante famiglie.

Mentre donne, uomini e bambini dormivano nelle loro case, il terremoto ha spezzato vite, abitazioni e futuro. Con le infrastrutture chiave distrutte e senza un luogo sicuro dove trovare riparo, centinaia di migliaia di bambini sono ora tra le macerie e hanno bisogno di aiuto.