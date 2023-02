Sassuolo batte in rimonta il Club Italia

MILANO- Bell'anticipo della 9a di ritorno fra Club Italia e Bsc Materials Sassuolo che hanno battagliato a lungo per quattro set prima che le ragazze di Venco potessero piazzare lo sprint decisivo per aggiudicarsi i tre punti in palio. Le azzurrine di Fanni sono partite forte, hanno vinto il primo set ma poi hanno commesso diversi errori che hanno rimesso in partita le emiliane le quali hanno progressivamente preso in mano le redini del gioco, grazie alla forza delle proprie attaccanti, ed hanno finito per imporsi 1-3 (25-22, 19-25, 23-25, 17-25).

Per questo penultimo impegno della regular season il tecnico del Club Italia Michele Fanni sceglie di affidarsi al sestetto con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Modesti e Monaco, le schiacciatrici Esposito e Giuliani e al libero Ribechi.

Per Sassuolo coach Maurizio Venco sceglie lo starting six con Pistolesi, Civitico, Busolini, Martinez, Manfredini, Scacchetti e il libero Pelloni.

E’ il Club Italia a rompere l’equilibrio di inizio set (6-6) e a portarsi in vantaggio (10-6). Le azzurrine continuano a macinare buon gioco e punti (12-7) e mantengono le avversarie a distanza (15-10). Il secondo time out chiamato dalla panchina di Sassuolo rimette in marcia le ospiti che accorciano (16-15), ristabiliscono la parità (18-18) e passano in vantaggio (18-19). Le azzurrine sono brave a non disunirsi e con determinazione recuperano (22-22) e conquistano il primo set (25-22).

In avvio di seconda frazione è Sassuolo a dettare il ritmo (1-5). La reazione del Club Italia non tarda ad arrivare: un attacco vincente di Adriano e un muro di Monaco valgono il -1 (5-6), le ragazze di coach Venco provano a resistere, ma un proficuo turno in battuta di Monaco (per lei due ace consecutivi) vale il primo vantaggio delle azzurrine (8-7). Pronta la reazione delle ospiti che tengono il passo e il set procede punto a punto (12-12). E’ Sassuolo a rompere l’inerzia e a spingersi sul +4 (13-17). Le azzurrine faticano a ritrovare buon ritmo, le ospiti allungano ancora (16-21) e conquistano il secondo set (19-25).

Al rientro in campo le due formazioni procedono sostanzialmente in equilibrio (6-6) è nuovamente Sassuolo a prendere l’iniziativa e ad aumentare il ritmo (7-11). Il time out chiamato dalla panchina del Club Italia non ha l’effetto sperato e le ospiti incrementano il proprio vantaggio (10-17). Secondo time out e cambio in regia (fuori Batte dentro Passaro) per la formazione federale che fatica ancora a ritrovare un buon ritmo. Un attacco vincente di Giuliani (13-20) dà il la alla ripartenza delle azzurrine che, sfruttando un ottimo buon turno al servizio di Passaro, piazzano il break che vale la nuova parità: un attacco vincente di Adriano porta lo score sul 20-20. Sassuolo prova a ripartire (20-22), il Club Italia tiene il passo (22-22, 23-23), ma nel finale è la formazione ospite a trovare lo spunto giusto per conquistare la frazione (23-25) e portarsi in vantaggio nel conto set.

Avvio di quarto parziale tutto appannaggio di Sassuolo che spinge forte sull’acceleratore e arriva sul +6 (1-7). Le azzurrine faticano a ritrovare il giusto assetto, le ragazze di coach Venco non hanno cedimenti e allungano sul +10 (5-15). La reazione delle azzurrine non è sufficiente per cambiare l’inerzia del set non cambia (14-20) e Sassuolo conquista set e partita (23-25).

I PROTAGONISTI-

Michele Fanni (Allenatore Club Italia)- « Al di là del risultato, reputo la prestazione di questa sera positiva: i numeri a fine partita lo confermano. Peccato che in alcuni momenti del set abbiamo completamente spento la luce e abbiamo lasciato prendere il largo a Sassuolo. Per noi è molto difficile rientrare da una situazione di svantaggio soprattutto se questo è molto ampio. Nel primo set siamo stati sempre stati avanti salvo poi permettere alle avversarie di rientrare, anche se nel finale siamo riusciti a rimettere la testa avanti e a chiudere a nostro favore. Nel terzo e nel quarto questa rimonta non ci è riuscita: c’era troppo divario perché per lunghi tratti non abbiamo fatto le cose al meglio. Di contro ci sono stati diversi, lunghi momenti nel corso dei quali siamo riusciti a esprimere al meglio la nostra pallavolo e a mettere in difficoltà l’avversario. Sono stati i passaggi grazie ai quali abbiamo messo a segno degli ampi break. Un aspetto questo davvero positivo anche se dobbiamo lavorare per ridurre i nostri black out perché sono troppo lunghi e quando si verificano diventa complicato recuperare contro avversari che hanno dalla loro un’esperienza che noi non abbiamo ».

IL TABELLINO-

CLUB ITALIA - BSC MATERIALS SASSUOLO 1-3 (25-22, 19-25, 23-25, 17-25)

CLUB ITALIA: Giuliani 12, Modesti 3, Adriano 21, Esposito 16, Monaco 8, Batte 1; Ribechi (L), Viscioni 2, Passaro, Gambini. Ne: Acciarri, Amoruso (L), Micheletti, Despaigne. All. Fanni.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 11, Civitico 13, Busolini 14, Martinez 7, Manfredini 22, Scacchetti 2; Pelloni (L), Dhimitriadhi. Ne: Masciullo, Vittorini, Bondavalli. All. Venco.

ARBITRI: Papapietro, Manzoni.

NOTE-Durata Set: 26’, 25’, 27’, 23’ Tot: 102’