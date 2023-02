In campo per i recuperi della 4a di ritorno

ROMA- Tra oggi e domani si giocano cinque recuperi della 4a giornata di ritorno A2 Femminile , incontri non andati in scena lo scorso 18 gennaio perchè alcune protagoniste impegnate nella Coppa Italia di categoria. In campo dunque le squadre più forti dei due gironi che si giocheranno punti importanti da portarsi in eredità nella prossima Pool Promozione che inizierà fra due giornate, non appena terminata la Regular Season.

Nel Girone A, la capolista Trento viaggia verso Mondovì che, con 39 punti, lotterà per staccare almeno una tra Sassuolo e Busto Arsizio, impegnate in uno scontro diretto. A -6 dalla vetta, Brescia affronta invece Lecco. Nel Girone B in campo le prime quattro squadre in graduatoria: seconda contro prima in Friuli tra Talmassons e Roma, quarta contro terza in Romagna tra San Giovanni in Marignano e Montecchio.

GIRONE A-

Apre la due giorni di recuperi il match tra la Valsabbina Millenium Brescia e l’Orocash Lecco. Quattro vittorie consecutive hanno portato le leonesse a ritrovare la consapevolezza dei propri mezzi che aveva caratterizzato il girone di andata, chiuso al primo posto. La squadra di coach Beltrami è reduce dalla bella e netta vittoria nell’anticipo di sabato con Albese e punta a non perdere il ritmo vincente nei prossimi incontri con Lecco e Club Italia. Parola d’ordine non sottovalutare le avversarie e fare il proprio gioco. Non è un buon momento di risultati per le lecchesi di coach Gianfranco Milano, sconfitte in casa per 0-3 da Offanengo, quarto ko consecutivo. Le lombarde non vincono dal 22 gennaio, successo contro Montale (3-1), e al momento occupano la nona posizione con 21 punti.

A commentare la sfida con la Picco Lecco, sconfitta all’andata per 0-3, è proprio Sonia Ratti, ex del match e tra le protagoniste della promozione in Serie A2 dello scorso anno:

« Arriviamo da un flow positivo di partite intense sia a livello mentale che fisico. Martedì ci attende tra le mura del PalaGeorge la Picco Lecco, una squadra che fino ad ora si è dimostrata in grado di dar filo da torcere a qualunque formazione. Noi stiamo facendo un ottimo lavoro in palestra, in modo da arrivare preparate per affrontare questo match dove sarà importante portare a casa punti in vista della fase successiva ».

Queste invece le parole di Gianfranco Milano:

« Recupero impegnativo per martedì a Brescia e poi subito a Trento. Sicuramente è difficile pensare a un risultato a nostro favore, ma noi dobbiamo rispolverare e riprendere ancora le nostre capacità e voglia di fare. Non tutti riescono a dare il massimo in ogni momento e allora è il lavoro di squadra che fa la differenza. L’aiuto di tutti quanti sarà fondamentale, soprattutto con i viaggi e con una seconda fase così lunga. Bisogna ritrovare l’entusiasmo che avevamo nella prima parte del campionato ».

Si incrociano al PalaManera una delle tre squadre al terzo posto, la LPM BAM Mondovì, e la capolista Itas Trentino, distante nove lunghezze. All’andata fu la partita della svolta per la squadra di coach Saja, che dopo un inizio di stagione zoppicante, cominciò la sua rincorsa proprio grazie al 3-0 rifilato alle ragazze di coach Solforati. Trento che da quel momento, dopo le tre sconfitte nelle prime tre gare, ha perso solamente un’altra partita nelle successive quindici in campionato, cedendo in coppa solo nella semifinale contro Roma. Entrambe le formazioni arrivano da un successo nell’ultimo turno: le trentine hanno sbancato Montale, mentre le piemontesi hanno superato Olbia. Occasione importante per Mondovì, pronta a giocarsi tutte le carte per tentare un altro assalto alla promozione, conclusosi lo scorso anno all’ultima partita contro Macerata. Coach Solforati presenta l’incontro:

« La partita contro Olbia ha dimostrato che siamo una squadra in piena crescita, stiamo giocando bene. Trento è quasi ai livelli di Roma, sia come risultati che di tattiche di gioco. Ha qualcosa in più di noi, dovremo giocare con la testa più libera, perché non abbiamo nulla da perdere, quindi potremo osare qualcosa in più”. “Archiviamo immediatamente la partita di Montale perché ci attende un altro impegno molto importante – dichiara l’allenatore dell’Itas, Stefano Saja – . Mondovì arriva da una bella serie di vittorie che, dopo un momento di flessione accusato alla fine del 2002, ha confermato quanto la LPM sia una squadra molto temibile. Il nuovo assetto con Giroldi in palleggio ha dato stabilità ad un sestetto dotato di grande qualità in attacco. Siamo entrambi alla ricerca di tutti i punti possibili per il miglior piazzamento in Pool Promozione e in questa partita che si preannuncia una bella battaglia cercheremo di proseguire un percorso che fino a questo momento ci sta regalando grandi soddisfazioni ».

Scontro diretto per il terzo posto al PalaPaganelli: la BSC Materials Sassuolo ospita la Futura Giovani Busto Arsizio per una sfida che si preannuncia infuocata. Entrambe appaiate a 39 punti insieme a Mondovì, attualmente sono le cocche ad avere il miglior coefficiente set. Non deve tratte in inganno l’ultimo trend altalenante della squadra di coach Venco, reduce da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque: numerosi gli acciacchi fisici, tra cui l’operazione al ginocchio della leader Pomili, e tante difficoltà da affrontare per le biancoazzurre, che rimangono però uno dei top team del campionato. Come dimostrano le statistiche della serie cadetta: Sassuolo è leader nei punti totali (1310) e negli ace (109), davanti a Busto seconda in entrambe le classifiche (1289 punti e 106 ace), e ha due giocatrici al secondo posto nelle top blocker (Civitico con 50 muri) e nelle top acers (Manfredini con 35 servizi vincenti). Dall’altro lato del taraflex le bustocche non sono da meno: Zanette è settima tra le top scorer (315 punti), Botezat è la migliore per muri (57). All’andata fu sfida senza fine nel primo turno infrasettimanale della stagione, chiusa solo al quinto set con la vittoria biancorossa per 3-2 ad esito di una gara senza esclusione di colpi e condizionata solo dall’infortunio di Pistolesi.

Presenta la gara Karola Dhimitriadhi:

« Quella di mercoledì è una partita fondamentale per la classifica: quello tra noi e Busto è uno scontro diretto e siamo tutte molto vicine e quindi penso che l’esito di questa gara inizierà a delineare in modo più definitivo la situazione in classifica, quindi sarebbe sicuramente bello portare a casa i tre punti. La Futura è una bella squadra, solida e con giocatori importanti: all’andata avevamo perso al tie-break, quindi in casa nostra speriamo di fare meglio. Quindi come sempre, ce la metteremo tutta ».

Così invece coach Amadio:

« Sappiamo che Sassuolo è un squadra di prima fascia e lo abbiamo visto anche all’andata in cui abbiamo giocato una buona partita, ma loro sono rimaste sempre in gara e alla fine sono riuscite a portarci al tie-break. Credo che loro hanno un gioco strano, diverso da quello delle altre squadre, penso ad esempio al centrale che gioca la fast come punto opposto e questo crea difficoltà nel giocarci contro. Sappiamo e ci aspettiamo che sarà una gara difficile, in più si tratta di infrasettimanale e questo può sempre creare problemi. Dal canto nostro siamo consapevoli dell’importanza di questa sfida, così come ogni altra, dunque andiamo lì per provare a fare il nostro gioco così come sicuramente faranno anche loro ».

GIRONE B-

Un punto separa l’Omag-Mt San Giovanni in M.no e l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, posizionate rispettivamente al quarto e al terzo posto con 36 e 37 punti in classifica. Una sfida quindi che potrebbe rivelarsi decisiva per stabilire la graduatoria definitiva di accesso alla Pool Promozione. Due squadre che arrivano all’incontro dopo aver subito uno stop lo scorso weekend, nei due big match di giornata: le romagnole hanno ceduto in casa contro Martignacco, le venete non sono riuscite invece ad impensierire la capolista Roma. All’andata al PalaFerroli, partita vibrante, con le padrone di casa uscite vittoriose con il risultato di 3-1, guidate dal trio Angelina-Mazzon-Tanase.

« Non abbiamo tempo per analizzare la partita persa contro Martignacco, – afferma il presidente Stefano Manconi – Dobbiamo subito pensare all’incontro di mercoledì partendo dal presupposto, però, che se vogliamo tenere risultati migliori di quelli di domenica, dobbiamo evitare momenti di pause, dobbiamo attaccare determinati su ogni palla. Mercoledì affrontiamo Montecchio, un ottimo sestetto. Quella contro l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio sarà un’altra partita difficile, dunque, che richiede, come esigono tutte le gare, grande lucidità, concentrazione e determinazione ».

La centrale Margherita Brandi ha le idee chiare:

« Siamo entrate in un tour de force impegnativo, cominciando con Roma che, come si è dimostrato, è partita molto aggressiva e non ci ha lasciato spazio per imporre il nostro gioco. Adesso ci aspettano due trasferte con squadre di valore, San Giovanni in Marignano e Soverato. Con le romagnole ci sarà da stringere i denti, perché hanno un gioco di alto livello e molto veloce, come il nostro. Sarà una bella gara da giocare al massimo, con il fattore campo non a favore come all’andata, ma noi siamo comunque in forma e daremo il cento per cento per raggiungere il miglior risultato ».

Tredici punti separano la capolista Roma Volley Club dalla seconda in classifica Cda Talmassons. Un divario che evidenzia la superiorità in questa stagione delle giallorosse, capaci di vincere tutte le venti partite giocate da fine ottobre, con un cammino immacolato in campionato fatto di 17 successi con soli 3 set persi a fronte dei 51 conquistati. Numeri impressionanti che qualificano la squadra della Capitale come una delle principali indiziate alla promozione. Un ruolo che vorrebbe assumere la squadra di coach Barbieri, anche quest’anno tra le migliori del campionato cadetto. Il bottino di 38 punti è stato accumulato grazie a 13 successi e 4 sconfitte, che hanno permesso alle friulane di occupare al momento il secondo posto, a +1 su Montecchio, a +2 su San Giovanni e a +3 su Martignacco. Classifica molto corta e che di conseguenza potrebbe subire importanti variazioni in ottica Pool Promozione nelle gare finali di regular season. Per questo sarà fondamentale non dare per persa la sfida alla capolista, cercando di impensierire il più possibile le avversarie.

Coach Barbieri presenta l’incontro:

« L’aspetto positivo è che malgrado stiamo giocando molto, la vittoria di domenica ci ha permesso di non consumare troppe energie fisiche, grazie anche agli innesti che abbiamo avuto dalla panchina perciò arriviamo in una buona condizione. Roma non la scopriamo di certo adesso, è tutto l’anno che sta dominando il campionato ma ha dominato anche la Coppa Italia con dei risultati eloquenti. Sappiamo qual è la loro forza, è una squadra molto esperta con giocatrici di grande esperienza e grande determinazione. Noi, da contraltare, dovremmo mettere la nostra gioventù e la spavalderia delle più giovani assieme alla determinazione delle più esperte. Sicuramente non molleremo, lotteremo su ogni palla e poi come sempre sarà il campo a dare il verdetto finale. Sicuramente non partiremo sconfitti e rassegnati, perciò invitiamo tutto il pubblico a venire a vedere questa partita perché ci sarà una gran pallavolo ».

Questo invece il commento del coach delle giallorosse Giuseppe Cuccarini:

« Siamo molto soddisfatti di come è andata a Montecchio: abbiamo giocato bene sotto tutti i punti di vista, a partire dalla qualità espressa del gioco, sia nella fase di battuta-punto che di ricezione-punto. L’atteggiamento delle giocatrici è stato encomiabile. Lavoreremo questi due giorni per presentarci alla sfida con la stessa mentalità. Talmassons è un’altra squadra di livello, attualmente seconda in classifica. Come ripeto sempre, loro proveranno a fare la loro partita. Per noi, invece, ogni sfida rappresenta l’opportunità di fare tre punti per avvicinarci a quello che è il nostro obiettivo sin dall’inizio della stagione ».

PROGRAMMI E ARBITRI DEI RECUPERI DELLA 4a DI RITORNO-



GIRONE A-



Martedì 21 febbraio ore 20.30

Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Lecco Arbitri: Kronaj-Lorenzin



Mercoledì 22 febbraio ore 19.30

Lpm Bam Mondovi’ – Itas Trentino Arbitri: Licchelli-Selmi

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Cecconato-Laghi

GIRONE B-

Mercoledì 22 febbraio ore 20.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Usai-Fontini



Mercoledì 22 febbraio ore 20.30

Cda Talmassons – Roma Volley Club Arbitri: Giglio-Testa

LE CLASSIFICHE

GIRONE A-

Itas Trentino 48 (15 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 42 (14 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 39 (13 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 39 (13 – 6); Bsc Materials Sassuolo 39 (13 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (10 – 10); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 11); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 13); Orocash Lecco 21 (7 – 12); Chromavis Eco Db Offanengo 21 (7 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 14); Club Italia 9 (3 – 17);

GIRONE B-

Roma Volley Club 51 (17 – 0); Cda Talmassons 38 (13 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 37 (13 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 36 (12 – 5); Itas Ceccarelli Martignacco 35 (12 – 6); Volley Soverato 29 (10 – 8); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 10); Assitec Volleyball Sant’Elia 15 (3 – 15); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 15); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 15); 3m Pallavolo Perugia 9 (3 – 16).