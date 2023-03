Pool Promozione e Pool Salvezza: questi i calendari

ROMA - A conclusione della Regular Season la Legavolley Femminile , ha diramato i calendari di Pool Promozione e Pool salvezza che decreteranno due promozioni in A1 e sei retrocessioni in B1. Per le 23 protagoniste neanche il tempo di riposare perche sabato 11 e domenica 12 marzo inizierà la seconda fase.

Le dodici squadre della Pool Promozione si sfideranno tra di loro in gare di sola andata con le avversarie dell’altro girone, non incontrate durante la Regular Season. Per stabilire le partite da effettuare in casa e in trasferta si è ricorsi ad una versione della Formula Orologio: partendo dalla prima squadra per ranking alla fine dei due gironi (Roma ndr.) e alternando le altre undici squadre seguendo le due classifiche (1^B, 1^A, 2^B, 2^A, ecc…) ogni squadra giocherà in casa con le prime tre squadre sul lato destro e in trasferta con le prime tre sul lato sinistro

Nella Pool Promozione vengono mantenuti tutti i punti conquistati in precedenza, con un coefficiente di correzione aggiunto ai punteggi delle squadre del Girone B che durante la Regular Season hanno disputato due partite in meno . La prima classificata al termine della pool è qualificata in Serie A1 mentre le squadre posizionate tra il secondo e il quinto posto disputeranno i Playoff Promozione.

Le undici squadre della Pool Salvezza disputeranno gare di andata e ritorno contro le avversarie dell’altro girone non incontrate in precedenza. Si mantengono tutti i punti conquistati nella Regular Season. Non è previsto un coefficiente di correzione poiché le squadre del Girone A dovranno effettuare due turni di riposo durante la pool. Al termine delle dodici giornate, le ultime sei squadre in classifica saranno retrocesse in B1.

IL CALENDARIO DELLA POOL PROMOZIONE-

1^ GIORNATA – 12 marzo 2023 Volley Hermaea Olbia - Roma Volley Club Valsabbina Millenium Brescia - Itas Ceccarelli Martignacco CDA Talmassons - BSC Materials Sassuolo LPM BAM Mondovì - Omag-MT San Giovanni in M.no Itas Trentino - Ipag S.lle Ramonda Montecchio (Sabato 11 marzo) Futura Giovani Busto Arsizio - Volley Soverato (Sabato 11 marzo) 2^ GIORNATA – 19 marzo 2023 LPM BAM Mondovì - Volley Soverato Roma Volley Club - Valsabbina Millenium Brescia Ipag S.lle Ramonda Montecchio - Volley Hermaea Olbia BSC Materials Sassuolo - Itas Ceccarelli Martignacco Itas Trentino - CDA Talmassons (Sabato 18 marzo) Omag-MT San Giovanni in M.no - Futura Giovani Busto Arsizio 3^ GIORNATA – 26 marzo 2023 Roma Volley Club - BSC Materials Sassuolo (Sabato 25 marzo) Volley Soverato - Valsabbina Millenium Brescia CDA Talmassons - LPM BAM Mondovì Volley Hermaea Olbia - Omag-MT San Giovanni in M.no (Sabato 25 marzo) Itas Ceccarelli Martignacco - Itas Trentino Ipag S.lle Ramonda Montecchio - Futura Giovani Busto Arsizio 4^ GIORNATA – 2 aprile 2023 LPM BAM Mondovì - Roma Volley Club Futura Giovani Busto Arsizio - Itas Ceccarelli Martignacco (Sabato 1 aprile) Valsabbina Millenium Brescia - Ipag S.lle Ramonda Montecchio Volley Hermaea Olbia - CDA Talmassons Omag-MT San Giovanni in M.no - BSC Materials Sassuolo Volley Soverato - Itas Trentino 5^ GIORNATA – 9 aprile 2023 Futura Giovani Busto Arsizio - Roma Volley Club Valsabbina Millenium Brescia - CDA Talmassons (Lunedì 10 aprile) BSC Materials Sassuolo - Volley Soverato Ipag S.lle Ramonda Montecchio - LPM BAM Mondovì Itas Ceccarelli Martignacco - Volley Hermaea Olbia Itas Trentino - Omag-MT San Giovanni in M.no (Sabato 8 aprile) 6^ GIORNATA – 16 aprile 2023 Roma Volley Club - Itas Trentino CDA Talmassons - Futura Giovani Busto Arsizio BSC Materials Sassuolo - Ipag S.lle Ramonda Montecchio Itas Ceccarelli Martignacco - LPM BAM Mondovì Volley Soverato - Volley Hermaea Olbia Omag-MT San Giovanni in M.no - Valsabbina Millenium Brescia

CLASSIFICA POOL PROMOZIONE-

Roma Volley Club 66*, Itas Trentino 56, Omag-MT San Giovanni in M.no 50*, CDA Talmassons 48*, Valsabbina Millenium Brescia 48, BSC Materials Sassuolo 47, Ipag S.lle Ramonda Montecchio 46*, Futura Giovani Busto Arsizio 45, LPM BAM Mondovì 45, Itas Ceccarelli Martignacco 42*, Volley Soverato 33*, Volley Hermaea Olbia 30.

*Punteggio con coefficiente di correzione

IL CALENDARIO DELLA POOL SALVEZZA-

1^ GIORNATA - ANDATA 12 marzo 2023 - RITORNO 16 aprile 2023 Club Italia* - Anthea Vicenza Volley Orocash Picco Lecco - Desi Shipping Akademia Messina Seap-Sigel Marsala - D&A Esperia Cremona Assitec Volleyball Sant'Elia - Emilbronzo 2000 Montale 3M Pallavolo Perugia - Chromavis Eco DB Offanengo Riposa: Tecnoteam Albese Volley Como 2^ GIORNATA - ANDATA 19 marzo 2023 - RITORNO 23 aprile 2023 Tecnoteam Albese Volley Como - Assitec Volleyball Sant'Elia Desi Shipping Akademia Messina - Club Italia* Anthea Vicenza Volley - Orocash Picco Lecco Emilbronzo 2000 Montale - 3M Pallavolo Perugia Chromavis Eco DB Offanengo - Seap-Sigel Marsala Riposa: D&A Esperia Cremona 3^ GIORNATA - ANDATA 22 marzo 2023 - RITORNO 26 aprile 2023 Tecnoteam Albese Volley Como - 3M Pallavolo Perugia Seap-Sigel Marsala - Club Italia* Anthea Vicenza Volley - Emilbronzo 2000 Montale D&A Esperia Cremona - Desi Shipping Akademia Messina Assitec Volleyball Sant'Elia - Orocash Picco Lecco Riposa: Chromavis Eco DB Offanengo 4^ GIORNATA - ANDATA 26 marzo 2023 - RITORNO 30 aprile 2023 Club Italia* - Assitec Volleyball Sant'Elia 3M Pallavolo Perugia - D&A Esperia Cremona Desi Shipping Akademia Messina - Tecnoteam Albese Volley Como Chromavis Eco DB Offanengo - Anthea Vicenza Volley Orocash Picco Lecco - Seap-Sigel Marsala Riposa: Emilbronzo 2000 Montale 5^ GIORNATA - ANDATA 2 aprile 2023 - RITORNO 7 maggio 2023 Anthea Vicenza Volley - Tecnoteam Albese Volley Como Seap-Sigel Marsala - Emilbronzo 2000 Montale Assitec Volleyball Sant'Elia - D&A Esperia Cremona 3M Pallavolo Perugia - Orocash Picco Lecco Desi Shipping Akademia Messina - Chromavis Eco DB Offanengo Riposa: Club Italia 6^ GIORNATA - ANDATA 9 aprile 2023 - RITORNO 14 maggio 2023 Tecnoteam Albese Volley Como - Seap-Sigel Marsala Club Italia* - 3M Pallavolo Perugia D&A Esperia Cremona - Anthea Vicenza Volley Chromavis Eco DB Offanengo - Assitec Volleyball Sant'Elia Emilbronzo 2000 Montale - Desi Shipping Akademia Messina

*Il Club Italia giocherà le partite casalinghe il sabato

CLASSIFICA POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 28, D&a Esperia Cremona 24, Orocash Picco Lecco 22, Anthea Vicenza Volley 21, Chromavis Eco Db Offanengo 21, Emilbronzo 2000 Montale 21, Assitec Volleyball Sant’Elia 15, Desi Shipping Akademia Messina 14, Seap-Sigel Marsala 12, 3m Pallavolo Perugia 9, Club Italia 9.