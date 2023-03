Brescia firma l'impresa: Roma ko per la prima volta

ROMA- La seconda giornata della Pool Promozione costa l'imbattibilità a Roma che, dopo uno splendido percorso netto, si è arresa, fra le mura amiche, per mano della Valsabbina Brescia che si impone al tie break. La Omag-Mt San Giovanni In M.No si tiene stretta la terza posizione superando la Futura Giovani Busto Arsizio. La Ipag S.Lle Ramonda Montecchio batte 3-1 l’Hermaea Olbia e sale al sesto posto in condominio con l'LPM Bam Mondovì. L'Itas Ceccarelli Martignacco dimostra il suo ottimo momento sbancando il campo della Bsc Materials Sassuolo.

In Pool Salvezza la Tecnoteam Albese veleggia verso la permanenza nella categoria. La squadra di Chiappafreddo ha sofferto ma ha poi battuto l' Assitec Sant’Elia. La Desi Shipping Akademia Messina batte il Club Italia. L' Emilbronzo 2000 Montale deve sudare 5 set per battere la 3m Perugia.

POOL PROMOZIONE-

Al Palaferroli l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio riesce ad avere la meglio su una coriacea Volley Hermaea Olbia, che dà del filo da torcere alle padrone di casa partendo molto aggressiva e dominando a sorpresa il primo set. Le castellane riescono però a riprendere in mano il pallino del gioco e si impongono per 3-1, con Tanase miglior realizzatrice con 19 punti e Marconato miglior giocatrice in campo. Partono forte le sarde in battuta e in attacco, portandosi subito avanti con Miilen e Bulaich. Le padrone di casa reagiscono con Angelina e Tanase, ma sbagliano parecchio al servizio e in difesa non riescono a contenere le avversarie. Messaggi mette a segno cinque punti e porta le compagne a chiudere in vantaggio. Nel secondo set Ipag Ramonda sale di tono e si rimette in cattedra, con Malvicini che smista le palle a Mazzon e Angelina, chiudendo il set su 25-20. Nel terzo set sarde di nuovo all’assalto e castellane costrette alla rimonta, con finale che vede in evidenza Mazzon e Tanase e si chiude con vantaggio di due punti per Ipag Ramonda. Nel quarto set subito all’attacco Olbia in cerca del pareggio. Miilen porta avanti le ospiti su 3-6, ma le castellane alzano la testa con Mazzon e Tanase, mettendo poi la freccia con giocata lesta di Marconato e gran bordata di Angelina. Mazzon e Marconato portano avanti la squadra di cinque punti, fino al capolinea vincente con due ace di Tanase e botta di Angelina. A fine partita il commento della regista Giulia Malvicini:

« Le avversarie sono partite molto cariche e noi ci siamo fatte sorprendere, andando un po’ in affanno nel primo set. Nel secondo set ci siamo riprese e abbiamo fatto la nostra partita, riuscendo a pareggiare i conti. Così anche nella terza frazione, anche se loro hanno messo in campo una difesa notevole prendendo anche le palle più difficili. Nel quarto set loro sono tornate nuovamente aggressive, ma noi eravamo decise a raggiungere l’obiettivo posto dal coach Marco Sinibaldi, cioè di portare a casa i tre punti ».

Queste invece le parole di Dino Guadalupi:

« L’approccio è stato buono. Poi nel secondo set abbiamo subito un turno di battuta che ci ha fatto capire che la partita sarebbe cambiata. Mi dispiace che con la pressione loro noi abbiamo perso un po’ di fiducia e allentato la difesa. Come con Roma e durante la regular season, riusciamo a mettere in difficoltà le squadre di alta classifica, ma ci manca un po’ di lucidità quando si tratta di giocare punto a punto e soprattutto nel contenere il ritorno degli avversari. Cercheremo di crescere in queste partite e comunque sappiamo di essere in un buonissimo livello ».

Dopo una splendida cavalcata di 21 vittorie consecutive, 24 considerate tutte le competizioni, la Roma Volley Club di coach Cuccarini viene fermata da una bella e concreta Valsabbina Millenium Brescia, che si aggiudica al tie-break la partita valida per la seconda giornata di Pool Promozione. Al cospetto di un Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio gremito, le due corazzate battagliano senza esclusione di colpi per cinque set: Roma domina incontrastata la prima e terza frazione, sempre avanti con una media di 10 lunghezze, cedendo però nella seconda quando Brescia è brava a sfruttare ogni occasione chiave. Dal quarto set, nonostante il vantaggio delle padrone di casa per 2-1, la prestazione di Brescia si fa sempre più efficace in difesa e in attacco con tutte le leonesse coese nell’arginare la qualità di gioco delle romane e nel rimandare il verdetto finale al quinto set. Nel suo primo tie-break stagionale, Roma mantiene un flebile vantaggio finché la compagine guidata da Cvetnic affonda il solco e si prende la frazione e il match. Roma intasca così un punto e mantiene salda la vetta della pool a quota 70 punti, inseguita dai 62 di Trento. Sul tabellino, svettano le doppie cifre di Cvetnic, MVP dell’incontro, Torcolacci e Obossa, rispettivamente autrici di 19, 11 e 14 punti. A Roma non bastano le ottime performance delle laterali Bici e Rivero (mattatrici dell’incontro con 28 e 22 punti) e la qualità in cabina di regia di capitan Bechis per imporsi e bissare il risultato ottenuto in finale di Coppa Italia.

Il commento di Jessica Rivero:

« Siamo un po’ dispiaciute perché avevamo anche un altro obiettivo, ovvero vincere tutte le partite in programma. Brescia è stata molto brava, dalla nostra abbiamo commesso qualche errore di troppo. Disputare un tie-break non è mai semplice, vince chi gioca meglio. Noi adesso dobbiamo continuare a lavorare come facciamo sempre e pensare alla prossima avversaria, ovvero Sassuolo, che giocheremo in casa insieme al calore del nostro pubblico ».

Queste invece le parole dell’ex Alice Pamio:

« Sono contenta per il risultato finale della gara, nonostante in questo match abbiamo dimostrato sia cose negative sia aspetti molto positivi del nostro gioco. Finire così, contro una squadra come Roma, è probabilmente la cosa più bella. Sicuramente è frutto dell’intenso lavoro che stiamo facendo in questo periodo quindi sono molto soddisfatta della vittoria che siamo riuscite a portare a casa insieme ai due punti fondamentali per il nostro percorso ».

Seconda giornata di Pool Promozione amara per la BSC Materials Sassuolo, che contro la Itas Ceccarelli Martignacco cede 0-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Il primo set è il più equilibrato, con le due formazioni che procedono a braccetto per tutto il parziale. Solo nel finale le ospiti trovano l’allungo decisivo con Cabassa ed Eckl e chiudono 20-25. Anche il secondo set sembra nascere sotto il segno dell’equilibrio (9-9), poi la musica cambia: Martignacco lavora molto bene in difesa ed in fase di cambio palla, mentre Sassuolo fatica a trovare soluzioni, sia in attacco che in fase muro – difesa. Le ospiti ne approfittano e piazzano il break (13-17, 16-21), con Wiblin che poi chiude 18-25. Nel terzo set, Martignacco è avanti sin dai primi scambi: Sassuolo prova a rimanere a contatto ma le difficoltà in attacco ed in fase muro – difesa continuano e le ospiti chiudono 20-25 che vale la vittoria per 0-3. Cabassa risulta la miglior giocatrice grazie ai suoi 13 punti, bene anche Eckl (13 con 4 muri) e Wiblin. Per le padrone di casa in doppia cifra solamente Pistolesi (11).

A fine partita, questo il commento di coach Venco:

« Probabilmente è brutto da dire, ma forse siamo arrivati alla frutta come spesso si dice, nel senso che probabilmente abbiamo già dato tutto quello che avevamo. Era da un po’ che c’erano avvisaglie di un calo, fisico e mentale, e purtroppo è arrivato nel momento più difficile della stagione. Ma non voglio mettere in croce nessuno: sapevamo che la seconda fase della stagione sarebbe stata più complessa della prima, le avversarie sono più forti, conoscono meglio i nostri “segreti” ed appena lasciamo aperta una porta, tutti ci si infilano dentro ».

Dall’altra parte della rete, queste le parole di coach Gazzotti:

« Siamo ovviamente molto contenti del risultato finale. Giocare contro Sassuolo è sempre difficile, perché possono contare su molte soluzioni e molte alternative a livello di gioco a cui prestare attenzione: noi oggi secondo me l’abbiamo fatto abbastanza bene. Quindi sono contento del risultato, ma soprattutto della prestazione: noi in questo momento dobbiamo solo confermare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione, divertirci e mettere in campo delle prestazioni di alto livello. Oggi secondo me l’abbiamo fatto: il risultato va oltre le nostre aspettative iniziali, però penso sia meritato ».

L’Omag-Mt San Giovanni in M.no vince la seconda partita consecutiva di Pool Promozione avendo la meglio su un’ostica Futura Giovani Busto Arsizio. Dopo un primo set vinto con facilità, le romagnole combattono con decisione il secondo ed il terzo parziale, imponendo un gioco preciso ed aggressivo. Le bustocche, nonostante la buona prova di Badalamenti e Mistretta, si devono arrendere al cuore grande della Omag-Mt, generosa e caparbia nei momenti delicati dei parziali. Alice Turco (MVP della partita) e compagne tirano fuori il meglio del loro repertorio col 40% in attacco e 12 muri complessivi, stoppando sul nascere i pochi tentativi di rimonta di Busto. La Futura incappa così nel secondo passo falso consecutivo, una sconfitta che pesa nell’economia della classifica e della corsa playoff, con le biancorosse che si trovano ora al nono posto a cinque lunghezze dalla quinta piazza, ma al contempo tallonate da Martignacco vincitrice con un pesante 0-3 sul campo di Sassuolo.

A fine partita le parole di Alessia Bolzonetti:

« Penso che sia stata una partita molto combattuta. Nel primo set siamo riuscite a partire subito bene noi, nel secondo abbiamo avuto qualche inciampo ed un pochino anche nel terzo che abbiamo giocato punto a punto. Penso che si sia visto il valore della nostra squadra. Abbiamo giocato insieme, unite, e penso che abbiamo portato a casa il risultato anche per questo. Sono molto contenta e fanno bene questi tre punti ».

Così invece Gaia Badalamenti:

« Penso che non sia cambiato nulla dai quarti di finale di Coppa Italia, loro sono state più brave a concretizzare nei momenti importati e questo secondo me ha fatto la differenza. Puoi difendere fino a 20 ma la partita finisce a 25. Hanno avuto un approccio molto grintoso che ci vuole nel pool promozione ».

POOL SALVEZZA-

Ripartire di slancio. Era quello che aveva chiesto alla vigilia coach Mauro Chiappafreddo alle sue ragazze. E loro lo hanno accontentato al termine di una partita dura e impegnativa. 3-1 alla Assitec Volleyball Sant’Elia a Casnate nella prima gara della Pool Salvezza per la Tecnoteam Albese Volley Como. Non è stato facile avere la meglio sulle avversarie, apparse decisamente pimpanti e ben disposte in campo, con una ottima Dzakovic a trascinare il gruppo con 21 punti. La Tecnoteam ha avuto cinque giocatrici in doppia cifra, una prova collettiva di spessore. Cassemiro top-scorer con 16 punti, seguita da Veneriano con 14. MVP la palleggiatrice di Albese Nicolini, ancora una volta ottima regista del gruppo comasco. Quattro set intensi, sempre in grande equilibrio, interrotti solo nel finale da qualche bella giocata personale. Come nel primo e nel secondo set con la Tecnoteam a spuntarla di un nulla contro una formazione che ha mostrato carattere e qualità. Coach Chiappafreddo oggi ha avuto punti e sostanza da Conti e poi da Pinto e da una Cassemiro davvero perfetta in difesa e in attacco quando c’era da spingere. Ma poi anche dal pacchetto delle centrali e da una Nicolini sempre trascinatrice. Impeccabile al solito il libero Rolando. Due set giocati punto a punto, con una grande rimonta nel secondo: sotto di sette lunghezze, la Tecnoteam ha ribaltato tutto nel finale e ha vinto il parziale. Non ci è riuscita nel terzo con le avversarie che non si sono disunite nel finale sempre con la qualità di Cogliandro, ma anche con punti di Ghezzi e Dzakivic. Poi nel quarto parziale le padrone di casa sono partite bene e con attacco e difesa ben registrate ha portato la gara in porto. Tre punti d’oro per la salvezza: Veneriano e compagne restano in vetta a quota 31.

« Bella partita e tre punti che vangono per la nostra classifica – ha detto coach Chiappafreddo -. Il nostro obiettivo resta quello di chiudere il discorso salvezza appena possibile ».

Doveva vincere per continuare a sperare nella salvezza e alla fine arrivano 3 punti fondamentali per la Desi Shipping Akademia Messina, che supera per 3 set a 0 il Club Italia e trova un successo che mancava dallo scorso 18 gennaio e che porta alla formazione siciliana punti molto importanti per la classifica. Partite bella, avvincente, con tanti strappi e tanto spettacolo, di fronte alla solita bellissima cornice di pubblico della Cittadella Sportiva Universitaria. Akademia ha il merito di crederci nonostante di fronte si sia trovata una formazione che non ha mollato un centimetro nel tentativo di bissare il successo ottenuto nell’ultimo turno contro Vicenza. Dopo un primo set combattuto ma in cui la squadra di coach Bonafede è riuscita a strappare l’1-0 nel finale (25-23), le azzurrine sono tornate in campo concentrate e precise, riuscendo a riportare il match in parità. Ma spinta dal pubblico di casa e da una super Ebatombo (MVP con 17 punti), Messina ha prima gestito senza patemi la terza frazione e poi, ancora punto a punto, ha avuto la meglio nella quarta. Tra le federali le migliori sono la top scorer Adriano (18 punti) e Acciarri (14, 5 muri). Oltre all’attaccante francese, bene anche Martinelli (12, 5 muri) e Mearini (11, 3 muri) per le padrone di casa.

« Sicuramente è stata una partita con tanti significati – così l’Assistant Coach di Akademia, Flavio Ferrara – sono contento perchè, al di là dell’importanza dei 3 punti, abbiamo fatto una prestazione di livello. Una prestazione che ci dà anche consapevolezza del lavoro che facciamo in allenamento durante la settimana. Noi ci siamo, quindi ce le giocheremo fino alla fine e da quello che si è visto le ragazze sono state brave a crederci fino alla fine. Loro ci hanno messo in difficoltà ma noi siamo stati abili a tenere alta la concentrazione nei momenti importanti della partita ».

« La nostra è stata una buona partita – questa l’analisi di coach Fanni – abbiamo avuto delle mancanze che non ci hanno permesso di portare a casa dei punti ma l’atteggiamento è stato buono. Non siamo stati continui sulle cose un pò più semplici, sopratutto sulle situazioni di difesa della palla toccata dal muro, quando abbiamo lavorato molto bene. Lì dobbiamo fare meglio, cosi come dobbiamo fare meglio sull’attacco nelle situazioni di palla alta ».

L’Emilbronzo 2000 Montale centra la prima vittoria nella Pool Salvezza. Le nerofuscia, al termine di una battaglia tra le mura del Palamagagni di Castelnuovo Rangone, sono riuscite ad avere la meglio per 3-2 sulla 3M Pallavolo Perugia. Le ragazze di coach Ghibaudi, trascinate da un’Aneta Zojzi in formato MVP con 24 punti a referto, mantengono il fattore campo, raggiungendo quota 24 punti in classifica, alla pari di Vicenza, prossimo avversario di Montale. L’andamento del match ha visto le due formazioni alternarsi nel dominio dei set: le padroni di casa sono partite fortissimo nel primo set e hanno poi avuto la meglio nel terzo, mentre le umbre hanno risposto colpo su colpo pareggiando prima nel secondo e poi nel quarto. Nel decisivo tie-break però, il pubblico del PalaMagagni ha trascinato le ragazze di coach Ghibaudi, permettendo loro di strappare i due punti con il risultato finale di 15-9. Oltre all’MVP Zojzi, importante prestazione per Visintini (19), Rossi (15) e Frangipane (13), mentre tra le ospiti bene Giudici (22) e Salinas (18).

Così l’MVP:

« È stato molto importante vincere oggi. Siamo entrate con molta tensione perché sapevamo quanto fosse una partita importante, ma penso che nonostante le difficoltà siamo soddisfatte del risultato. Per noi dev’essere un punto di partenza. È stata una partita molto tesa, ma sono soddisfatta delle mie compagne. Alla fine ci siamo riprese e abbiamo dimostrato quanto volessimo vincere questa partita. Vicenza? Sarà un sfida ostica, come tutte quelle che ci aspettano d’ora in avanti ».

Le parole di coach Davide Marangi:

« La prestazione è stata buona e intensa per entrambe le formazioni. Quando arrivi al tie-break è sempre un po’ una roulette. Ci siamo però comportati bene contro un avversario tosto, con buone potenzialità in attacco e fastidioso a muro. Il turno infrasettimanale? Domani riposeremo e martedì saremo di nuovo in viaggio. Non avremo tempo di toccare la palla prima di mercoledì ».

I TABELLINI-



POOL PROMOZIONE-

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (13-25 25-20 25-23 25-15)

PAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Mazzon 15, Tanase 22, Marconato 10, Malvicini 4, Angelina 12, Barbazeni 3, Maggipinto (L), Muraro 1, Cometti 1, Nardelli, Esposito. Non entrate: Bartolucci, Brandi, Franzolini (L). All. Sinibaldi.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Taje’ 7, Bridi 1, Bulaich Simian 18, Gannar 6, Messaggi 14, Miilen 12, Barbagallo (L), Fontemaggi, Bresciani, Diagne. All. Guadalupi.

ARBITRI: Cecconato, Di Lorenzo.

NOTE –Durata set: 21′, 28′, 27′, 27′; Tot: 103′.

MVP: Giulia Marconato (Ipag S.Lle Ramonda Montecchio)

Spettatori: 134

ROMA VOLLEY CLUB – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (25-15 23-25 25-10 23-25 13-15)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 3, Rivero 22, Rucli 10, Bici 28, Melli 12, Ciarrocchi 6, Rebora 3, Ferrara, Bianchini, Valoppi. Non entrate: Valerio, De Luca Bossa. All. Cuccarini.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 6, Consoli 7, Boldini 3, Cvetnic 19, Torcolacci 11, Obossa 14, Ratti 1, Orlandi 1, Scognamillo, Foresi, Munarini. Non entrate: Blasi, Zorzetto. All. Beltrami.

ARBITRI: Guarneri, Proietti.

NOTE – Durata set: 22′, 30′, 21′, 31′, 19′; Tot: 123′.

MVP: Lea Cvetnic (Valsabbina Brescia)

BSC MATERIALS SASSUOLO – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 0-3 (22-25 18-25 20-25)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 11, Civitico 7, Vittorini 2, Manfredini 11, Busolini 2, Scacchetti 3, Pelloni (L), Martinez Vela 2, Bondavalli. Non entrate: Dhimitriadhi, Malagoli, Masciullo. All. Venco.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 3, Wiblin 12, Eckl 13, Sironi 8, Cabassa 16, Modestino 8, Tellone (L), Lazzarin. Non entrate: Granieri, Guzin, Bole. All. Gazzotti.

ARBITRI: Traversa, Serafin.

NOTE –Durata set: 28′, 24′, 26′; Tot: 78′.

MVP: Linda Cabassa (Itas Ceccarelli Martignacco)

Spettatori: 200)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-16 25-23 25-21)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 6, Babatunde 8, Turco 4, Bolzonetti 12, Parini 8, Perovic 19, Caforio (L), Salvatori 3, Saguatti. Non entrate: Cangini, Aluigi, Biagini (L), Covino. All. Barbolini.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh, Botezat 5, Zanette 10, Arciprete 12, Tonello 7, Balboni 1, Mistretta (L), Badalamenti 8, Venco, Fiorio. Non entrate: Milani, Pandolfi. All. Amadio. ARBITRI: Toni, Mannarino.

NOTE – Durata set: 23′, 28′, 30′; Tot: 81′.

MVP: Alice Turco (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

POOL SALVEZZA-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-1 (26-24 25-22 24-26 25-21)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 16, Veneriano 14, Nicolini 3, Nardo 2, Badini 10, Conti 13, Rolando (L), Pinto 10, Stroppa 2. Non entrate: Nicoli, Bernasconi, Gallizioli, Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Ghezzi 15, Cogliandro 12, Spinello 1, Dzakovic 21, Polesello 2, Botarelli 1, Vittorio (L), Giorgetta 9, Hollas 6, Costagli 2, Di Mario. Non entrate: Moschettini. All. Gagliardi.

ARBITRI: Lentini, Marconi.

NOTE – Durata set: 28′, 25′, 28′, 27′; Tot: 108′.

MVP: Cecilia Nicolini (Tecnoteam Albese Volley Como)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – CLUB ITALIA 3-1 (25-23 19-25 25-18 25-22)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 2, Robinson 9, Mearini 11, Ebatombo 17, Martilotti 10, Martinelli 12, Faraone (L), Ciancio. Non entrate: Silotto, Varaldo, Brandi, Pisano (L), Catania. All. Bonafede.

CLUB ITALIA: Giuliani 10, Monaco 10, Adriano 18, Viscioni 11, Acciarri 14, Batte 3, Ribechi (L), Esposito 3, Modesti 2, Gambini, Passaro, Despaigne. Non entrate: Amoruso, Micheletti (L). All. Mencarelli.

ARBITRI: Palumbo, Scarfo’.

NOTE – Durata set: 30′, 26′, 30′, 32′; Tot: 118′.

MVP: Aurelia Ebatombo (Desi Shipping Akademia Messina)

EMILBRONZO 2000 MONTALE – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-2 (25-18 22-25 25-16 23-25 15-9)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 15, Lancellotti 1, Frangipane 13, Fronza 11, Visintini 19, Zojzi 24, Bici (L), Bonato, Bozzoli. Non entrate: Aguero, Mammini, Montagnani, Bonato (L). All. Ghibaudi.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 18, Pero, Giudici 22, Patasce 9, Agbortabi 7, Manig 9, Rota (L), Negri 4, Bosi, Traballi. Non entrate: Cicchi. All. Marangi.

ARBITRI: Candeloro, Polenta.

NOTE – Durata set: 22′, 27′, 24′, 28′, 17′; Tot: 118′.

MVP: Aneta Zojzi (Emilbronzo 2000 Montale)

I RISULTATI-

POOL PROMOZIONE-



Itas Trentino – Cda Talmassons 3-1 (25-20 21-25 25-14 27-25) Giocata ieri



Lpm Bam Mondovi’ – Volley Soverato 3-1 (25-19 25-14 22-25 25-18) Giocata ieri



Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Volley Hermaea Olbia 3-1 (13-25, 25-20, 25-23, 25-15)



Roma Volley Club-Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-15, 23-25, 25-10, 23-25, 13-15)

Bsc Materials Sassuolo-Itas Ceccarelli Martignacco 0-3 (22-25, 18-25, 20-25)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

POOL SALVEZZA-



Chromavis Eco Db Offanengo – Seap-Sigel Marsala 3-0 (25-17, 25-18, 25-19) Giocata ieri



Anthea Vicenza Volley – Orocash Lecco 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 26-24) Giocata ieri



Tecnoteam Albese Volley Como-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-1 (26-24, 25-22, 24-26, 25-21)

Desi Shipping Akademia Messina-Club Italia 3-1 (25-23, 19-25, 25-18, 25-22)

Emilbronzo 2000 Montale-3m Pallavolo Perugia 3-2 (25-18, 22-25, 25-16, 23-25, 15-9)

Ha riposato: D&A Esperia Cremona

LE CLASSIFICHE-



POOL PROMOZIONE-

Roma Volley Club 70 (21 – 1); Itas Trentino 62 (20 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 55 (17 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 53 (18 – 6); Cda Talmassons 51 (16 – 6); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 49 (16 – 6); Lpm Bam Mondovi’ 49 (16 – 8); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 46 (15 – 9); Itas Ceccarelli Martignacco 45 (14 – 8); Volley Soverato 35 (11 – 11); Volley Hermaea Olbia 30 (11 – 13).

POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 31 (11 – 12); Chromavis Eco Db Offanengo 27 (9 – 15); Orocash Lecco 25 (8 – 16); D&a Esperia Cremona 25 (7 – 16); Anthea Vicenza Volley 24 (9 – 13); Emilbronzo 2000 Montale 24 (8 – 16); Desi Shipping Akademia Messina 17 (5 – 17); Assitec Volleyball Sant’Elia 17 (4 – 18); Seap-Sigel Marsala 14 (5 – 17); Club Italia 12 (4 – 20); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 19).

IL PROSSIMO TURNO-



POOL PROMOZIONE-



3° GIORNATA



Sabato 25 marzo ore 17.30

Roma Volley Club – Bsc Materials Sassuolo



Sabato 25 marzo ore 18.00

Volley Hermaea Olbia – Omag-Mt San Giovanni In M.No



Domenica 26 marzo ore 17.00

Volley Soverato – Valsabbina Millenium Brescia

Cda Talmassons – Lpm Bam Mondovi’

Itas Ceccarelli Martignacco – Itas Trentino

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Futura Giovani Busto Arsizio

POOL SALVEZZA-



Martedì 21 marzo ore 15.30

Seap-Sigel Marsala – Club Italia



Mercoledì 22 marzo ore 17.00

Tecnoteam Albese Volley Como – 3m Pallavolo Perugia

Assitec Volleyball Sant’Elia – Orocash Lecco



Mercoledì 22 marzo ore 20.30

Anthea Vicenza Volley – Emilbronzo 2000 Montale

D&a Esperia Cremona – Desi Shipping Akademia Messina