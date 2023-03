Al Pala Igor la tribuna T9 si chiamerà Anzanello

Tra il primo e il secondo set del match tra le azzurre di Stefano Lavarini e il Vero Volley Milano tutti in piedi per l'atto ufficiale e per applaudire Sara che nel corso della sua strepitosa carriera ha vinto il mondiale 2002 ed ha vestito la maglia di Agil Volley e di Novara per dieci stagioni tra il 1999 e il 2009 e poi ancora nell’annata 2015-2016, la sua ultima di attività. Oltre a questo Anzanello ha lasciato un profondo ricordo umano in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarla dentro e fuori dal campo.