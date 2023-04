La Futura batte Martignacco e sale al quinto posto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- La Futura Volley Giovani da corpo alle proprie ambizioni di entrare nei Play Off superando in tre set, un largo 3-0 (25-20 25-11 25-18), l'Itas Ceccarelli Martignacco. Con il successo di questa sera le 'cocche' salgono al quinto posto, al pari della LPM Mondovì che dovrà giocare domani ma che affronta Roma a caccia dei punti promozione.

Una gara che le cocche interpretano subito al meglio con la giusta cattiveria, carattere e convinzione e nel giro di poco mandano in tilt i meccanismi delle friulane, incapaci di reagire dopo i due schiaffi iniziali. La squadra di Gazzotti subisce il colpo fin dalle prime battute e non riesce mai a trovare soluzioni e contromisure alla squadra di Amadio, decisa più che mai a liquidare la pratica e scrollarsi di dosso la pressione in vista delle sfide di domani.

Davanti agli oltre 400 presenti e spinte da una curva caldissima, mai stanca di spingere le ragazze, Balboni e compagne confezionano una vittoria netta in cui emerge tutto il loro valore e la voglia di non interrompere in modo prematuro il loro cammino.

Un primo set ben giocato in cui la Futura prova subito a scappare, ma le ospiti non mollano fino alla svolta che arriva sul 20-17 quando le cocche, con Arciprete in battuta, mettono il piede sull’acceleratore andando a prendersi un pesante +6 che indirizza il parziale. Con cinque chance a disposizione alla seconda occasione Tonello consegna il vantaggio nel conto dei set. Le cocche vogliono subito mettere le cose in chiaro anche nella seconda frazione, dove pronti via arriva il break che manda in tilt le friulane. Martignacco fatica a trovare soluzioni contro una Futura attenta e reattiva su tutti i palloni. È dominio totale delle biancorosse che di forza e carattere pigiano pesantemente sull’acceleratore e inchiodano la Itas (19-8). Con le redini ben salde tra le mani, le biancorosse vanno a prendersi il 25-11 che significa doppio vantaggio nel conto dei set.

La Futura cavalca l’onda dell’entusiasmo anche nel terzo e ultimo dove nel giro di poco mette in chiaro le cose (9-4) facendo capire che non ce n’è per nessuno. Martignacco prova a tirare fuori l’orgoglio rimanendo a galla fino al 15-12 poi è doppietta Futura che sa tanto di condanna. Incontentabili Tonello e Zanette trascinano sul +7. Si concede il lusso di qualche errore di troppo la squadra di casa che di lì a poco firma la sentenza di condanna al primo dei sei match ball a disposizione con l’ace di capitan Balboni per il 25-18 finale.

Amadio ripropone il 6+1 di domenica scorsa con Balboni in regia opposta a Zanette, Tonello-Botezat al centro, Arciprete e Fiorio in banda, Mistretta libero. Gazzotti dalla parte opposta parte con Alassia al palleggio opposta a Sironi, Cabassa – Wiblin in banda, Modestino – Eckl al centro, Tellone libero. Con il piede giusto la squadra di casa che pronti via trova il brek del 8-4 con la doppietta di Arciprete. Tengono il ritmo le biancorosse con Gazzotti costretto a fermare il gioco (10-5). Alla ripresa accorciano le distanze le ospiti sul doppio errore delle cocche (12-11). Rimane sempre con il fiato sul collo Martignacco fino al 20-17 quando le biancorosse sul turno di Arciprete mettono il piede sull’acceleratore per il pesante +6 (23-17). Affonda Zanette consegnando cinque set ball alle compagne (24-19). Buona la seconda con Tonello che chiude per il 25-20.

Nel secondo parziale primo break ancora nelle mani di Balboni e compagne, avanti 6-2 nelle prime battute. Balboni si mette in proprio e confeziona il doppiaggio (8-4). Tiene altro il ritmo la squadra casa, avanti sette lunghezze sull’affondo di Fiorio (13-6). Non trova via d’uscita la Itas che subisce il sonoro break (6-0) che spedisce negli abissi (19-8). Martignacco cerca la reazione d’orgoglio, ma non è abbastanza, il muro di Balboni su Bole fissa il 23-11. Balboni e Zanette dicono che può bastare così e fissano il sonoro 25-11.

Nel terzo set dura qualche punto in più il botta e risposta poi è Tonello a mettere a terra il pallone che vale il break (9-4). Cabassa affonda e prova a tenere a galla le sue (10-7). Immediata la risposta biancorossa con il diagonale di Zanette che fissa il 14-9. Accelera la Futura con Fiorio che tiene le sue a distanza di sicurezza (17-12). Picchia forte Zanette e fa lo stesso Tonello, sono sette le lunghezze che dividono le due formazioni (20-13). Amministra la squadra di casa che si concede il lusso di qualche errore di troppo che fa risalire le ospiti (22-18). Zanette – Arciprete consegnano la bellezza di sei match ball alle compagne (24-18). Buona la prima con Balboni che mette a terra l’ace che vale il match (25-18).

I PROTAGONISTI-

Daris Amadio (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Complimenti ai tifosi che dopo 25 minuti dalla fine della partita sono ancora qui a cantare. L’obiettivo resta sempre lo stesso ogni domenica ed è quello di divertirsi e vincere così come proveremo a fare le prossime due vedendo cosa ci riserverà poi il futuro. È stato un campionato difficile ed essere qui adesso e mettere in campo una prestazione di questo livello credo sia un grosso merito delle ragazze, dopo gennaio abbiamo avuto qualche problemino concentrato tutte in una fase che si è riflesso poi in gara. Bene continuare così adesso. Non dipenderà solo noi, ma in primis da noi quindi oggettivamente andiamo ogni allenamento con la giusta importanza senza guardare nulla. Non ha senso fare troppi calcoli sulla classifica ma il nostro approccio e la nostra prestazione tanto in gara quanto in allenamento ».

IL TABELLINO-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO 3-0 (25-20 25-11 25-18)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Arciprete 7, Botezat 5, Zanette 17, Fiorio 10, Tonello 9, Balboni 5, Mistretta (L). Non entrate: Morandi (L), Badalamenti, Member-meneh, Milani, Pandolfi, Venco. All. Amadio.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Modestino 6, Allasia 3, Wiblin 10, Eckl 6, Sironi 4, Cabassa 4, Tellone (L), Bole 2, Lazzarin, Granieri. Non entrate: Guzin. All. Gazzotti.

ARBITRI: Stellato, Lanza.

NOTE – Durata set: 22′, 19′, 22′; Tot: 63′.

MVP: Cristina Fiorio (Futura Giovani Busto Arsizio)