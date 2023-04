Talmassons vince la maratona di Olbia

Le biancoblù giocano a tratti molto bene contro la Cda Talmassons, formazione in piena lotta per l’accesso ai playoff, e accarezzano a lungo il successo. Alla fine però, le friulane la spuntano al tie-break dopo un match avvincente. Sono proprio le padrone di casa a portarsi avanti sin dalle prime e, nonostante il ritorno delle ospiti, riescono a passare in vantaggio 1-0. Il copione del secondo parziale è invece tutto a favore della squadra di coach Barbieri, che impatta sull’1-1. Terzo gioco che invece vede nuovamente le sarde fare la voce grossa, in particolar modo dalla seconda metà del set, con una grande rimonta che permette il nuovo vantaggio per 2-1. La stanchezza però si fa sentire nella quarta frazione, tutta di marca friulana: netto 13-25 e tie-break. A fare la differenza nell’ultimo set è la maggior precisione in attacco, con Olbia che si ferma al 14% contro il 35% di Talmassons: 12-15 e due punti in cassaforte per le friulane. Un bottino che permette a Taborelli e compagne di riprendersi il quinto posto in classifica, ultimo valido per l’accesso ai Playoff Promozione, scavalcando in un sol colpo Busto Arsizio e Mondovì, ora a -1, con Montecchio a -3.

Non sono bastati i 22 punti di Miilen e i 20 di Bulaich, mentre dall’altra parte hanno fatto la voce grossa Milana (27 e MVP), Taborelli e Rossetto (17 a testa). La sconfitta di Olbia(quarta su altrettante gare nella seconda fase) non ha guastato il clima di festa, con il numeroso pubblico che ha lungamente applaudito lo sforzo delle aquile tavolarine, autrici di una stagione maiuscola soprattutto tra le mura amiche.

I PROTAGONISTI-

Dino Guadalupi (Allenatore Hermaea Olbia)- « Quando siamo calati abbiamo fatto fatica a mettere giù la palla. Nel quarto set la qualità della loro battuta ci ha costretti a giocare contro il muro scontato e abbiamo perso l’opportunità di andare avanti nel punteggio. Peccato, perché all’ultima in casa sarebbe stato bello vincere una gara così complicata. Faccio i complimenti a Talmassons, perché in corso d’opera ha saputo prendere le misure per poi metterci in difficoltà sulle soluzioni d’attacco. Le ultime due partite della stagione? Mi aspetto che la squadra prosegua nel suo percorso di crescita. Stiamo migliorando in tante cose, personalità compresa, ma a volte ci scolliamo ancora un po’ troppo nei momenti di difficoltà. Continueremo comunque a inseguire un risultato positivo ».

Leonardo Barbieri (Allenatore CDA Talmassons)- « Sapevamo perfettamente cosa avremmo trovato oggi a Olbia. Da una parte c’era una squadra come la nostra, che gioca per una posta altissima, mentre dall’altra un’Hermaea che può esprimersi invece con serenità e allegria, animata dall’intento di giocar bene. Le nostre avversarie hanno fatto bene, ma sono contento della risposta mentale che la mia squadra ha offerto di fronte alle difficoltà. Non si era messa bene a un certo punto, ma la reazione psicologica delle ragazze è stata ottima. Abbiamo sbagliato qualcosa a livello tecnico, soprattutto all’inizio, quando non abbiamo messo in pratica alcune cose preparate nel muro difesa. L’Hermaea ci ha sorpresi, ma va bene così. Ci meritavamo due punti ».

IL TABELLINO-

VOLLEY HERMAEA OLBIA – CDA TALMASSONS 2-3 (25-22 21-25 25-20 13-25 12-15)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Bridi 1, Bulaich Simian 20, Gannar 15, Messaggi 4, Miilen 22, Taje’ 4, Barbagallo (L), Fontemaggi 3, Bresciani. Non entrate: Diagne, Piras (L), Schiro’, Nieddu. All. Guadalupi.

CDA TALMASSONS: Rossetto 17, Costantini 5, Eze Blessing 7, Milana 27, Caneva 10, Taborelli 17, De Nardi (L), Crisafulli 1, Trampus. Non entrate: Campagnolo, Michelini, Monaco (L), Tognini. All. Barbieri.

ARBITRI: Scotti, Marconi.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 26′, 22′, 18′; Tot: 115′.

MVP: Giovanna Milana (CDA Talmassons)

LA CLASSIFICA-

Roma Volley Club 76 (23 – 1); Itas Trentino 68 (22 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (19 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 56 (19 – 7); Cda Talmassons 53 (17 – 7); Futura Giovani Busto Arsizio 52 (17 – 9); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 9); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 50 (16 – 8); Bsc Materials Sassuolo 47 (16 – 10); Itas Ceccarelli Martignacco 45 (14 – 10); Volley Soverato 37 (12 – 12); Volley Hermaea Olbia 31 (11 – 15).