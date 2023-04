Cremona batte Vicenza al tie-break

Partita dai mille volti, con le locali padrone del campo nel primo set prima di passare il testimone alle beriche, in cattedra soprattutto nel terzo dopo aver conquistato nelle battute finali il secondo. Cremona ha il merito di ritornare in partita nella quarta frazione, prima di spuntarla di misura in un tie-break avvincente.

La panchina delle gialloblu ha fatto la differenza, beneficiando soprattutto degli ingressi di Giacomello e Ferrarini (10 punti a testa) .Per Vicenza, non sono bastati i 19 punti di Kavalenka, i 15 di Legros e gli 11 di Cheli. Con questi due punti, la squadra di coach Magri aggancia Lecco al secondo posto, staccando Offanengo di tre punti in attesa degli incontri del weekend. Per le ospiti, un punto che permette di allungare su Montale, che sfiderà Messina.

I PROTAGONISTI-

Jasmine Rossini ( D&A Esperia Cremona )- « È stato un match ad alti e bassi per entrambe le formazioni, che poi hanno combattuto strenuamente nel tie break. Sotto 2-1, abbiamo ritrovato un po’ la nostra battuta e abbiamo rimesso ordine al muro-difesa. Nel tie break equilibrato, siamo state lucide nel portare a termine la nostra rimonta. Sono due punti sicuramente positivi ».

Ivan Iosi (Anthea Vicenza)- « È stata una partita dove i punti hanno pesato di più della qualità del gioco, essendo un match importante per entrambe le squadre. Il primo set sembraava definire la supremazia dell’Esperia, poi siamo stati bravi a recuperare e a surclassare l’avversario nel terzo set. Purtroppo, però, siamo ripartiti con una serie di errori nel quarto set, parziale dove insieme al tie break siamo calati drasticamente. Abbiamo battuto male, difeso poco ed è calata nel complesso la qualità dei tocchi, contro una squadra che ha individualità come Cremona diventa difficile. Mi dispiace soprattutto per la prestazione ».

IL TABELLINO-

D&A ESPERIA CREMONA – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-2 (25-13, 21-25, 10-25., 25-15, 15-13)

D&A ESPERIA CREMONA: Rossini 15, Kullerkann 9, Mennecozzi 4, Piovesan 19, Landucci 5, Kullerkann 5, Zampedri (L), Ferrarini 10, Giacomello 10, Coppi 1, Balconati. Non entrate: Buffo. All. Magri.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 3, Legros 15, Farina 8, Kavalenka 19, Panucci 6, Cheli 11, Formaggio (L), Ottino, Groff, Munaron, Ferraro. Non entrate: Digonzelli, Udogie (L), Martinez Volskis. All. Iosi.

NOTE – Durata set: 21′, 28′, 20′, 22′, 18′; Tot: 109′.

MVP: Anna Piovesan ( D&A Esperia Cremona)