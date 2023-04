L'Albese tocca la salvezza, Marsala ormai spacciata

CASNATE CON BERNATE (COMO)- Il posticipo pasquale della Pool Salvezza regala alla Tecnoteam Albese Volley Como la quasi matematica certezza di centrare la salvezza mentre, al contrario, spegne le residue speranze della Seap-Sigel Marsala. Il 3-0 (25-15 25-13 25-17) di oggi cancella, per Cassemirro e socie, la sconfitta di Vicenza di una settimana fa. La vittoria della comasche è stata netta, sempre in assoluto controllo. In doppia cifra quattro giocatrici: il capitano Veneriano, poi Conti e Nardo ed infine Cassemiro, ancora una volta Mvp del match con punti e qualità.

Primo set con Albese a controllare dopo le fasi di studio, poi parziale chiuso 25-15 con i punti di Nardo e Conti in particolare. Ne secondo scappa via Marsala, ma la Tecnoteam è brava a riprendere in mano la gara: recupero e sorpasso, poi la zampata vincente a chiudere il set sul 25-13. Marsala, partita bene, nulla ha potuto nonostante l’impegno delle ragazze di coach Buonavita, arrivate a Casnate con appena 9 effettivi di gioco. Terzo set in scioltezza, Albese senza affanno a chiudere una pratica che per le ragazze di Chiappafreddo significa la quasi certezza matematica di restare in A2 anche tra un anno.

I PROTAGONISTI-

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese)- « 40 punti sono tanti e sono contento della prova delle ragazze. Abbiamo fatto una prestazione importante, faccio un applauso a tutte: contento che abbiamo riscattato la sconfitta di Vicenza. Attenti nel muro-difesa, abbiamo portato a casa punti che vangono per noi ».

IL TABELLINO-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-15 25-13 25-17)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 12, Veneriano 13, Nicolini 4, Nardo 15, Badini 5, Conti 11, Rolando (L). Non entrate: Pinto (L), Nicoli, Stroppa, Bernasconi, Gallizioli, Radice, Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

SEAP-SIGEL MARSALA: Moneta 10, Guarena 3, Ghibaudo 1, Bulovic 7, Frigerio 3, Salkute 4, Norgini (L), Teso 1, Garofalo. All. Buonavita.

ARBITRI: Pernpruner, Selmi.

NOTE – Durata set: 24′, 21′, 21′; Tot: 66′.

MVP: Mariana Cassemiro (Tecnoteam Albese Como)

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); Orocash Lecco 33 (11 – 16); Chromavis Eco Db Offanengo 33 (11 – 16); D&a Esperia Cremona 33 (10 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 16); Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 23 (7 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (6 – 20); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 20); Club Italia 16 (5 – 22); 3m Pallavolo Perugia 10 (3 – 23).