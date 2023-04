Talmassons batte la Futura e si prende i Play Off

LATISANA (UDINE)- La CDA Talmassons si prende di forza i Play Off superando in rimonta 3-1 (23-25 25-19 25-18 25-18) nello scontro diretto la Futura Giovani Busto Arsizio, anticipo dell'ultima giornata della Pool Promozione . La squadra di Barbieri affronterà ora l'Itas Trentino in semifinale.

3-3 Avvio punto a punto tra le due squadre nel primo set. 5-6 Primo break di Busto Arsizio che si porta sul +2 al primo set, ma Talmassons tiene la scia. 10-8 Sembra aver ingranato la squadra di casa, che sta tenendo il vantaggio nel primo set. 13-15 Rossetto colpisce, la palla è al limite, gli arbitri la giudicano fuori, punto per Busto Arsizio che torna avanti di 1 e poi di 2 grazie a un ace. 17-20 Milana direttamente out, coach Barbieri chiama timeout. 20-21 Talmassons rientra ancora una volta nel set con un ace di Milana. 23-24 Rossetto con un punto in diagonale annulla il primo set point di Busto Arsizio. Il primo set si chiude 23-25.

Talmassons apre il secondo quarto. 7-5 Zanette murata da Caneva, CDA Talmassons che tiene il +2 in questo secondo set. Sul 10-6 Busto ricorre al time out. 13-8 Milana, Busto non riesce a intercettare ed è +5 che diventa +6 grazie all’ace di Costantini, nuovo timeout chiamato da coach Amadio. 18-14 Talmassons difende il prezioso vantaggio acquisito in questo secondo set. 24-18, CDA Talmassons riesce a dominare questo set e si avvicina all’1-1, set che si chiude poi con il punto del 25-19.

2-0 Ace di Costantini e la CDA apre il terzo set con un due punti. Subito l’allungo delle friulane, 6-2. Busto prova la reazione ma è una CDA mai doma quella di stasera. 11-5 CDA Talmassons e coach Amadio si gioca subito il secondo timeout del set. 16-8 Fa ora molta fatica Busto, con Talmassons che sta rapidamente allargando la forbice. 18-13 La CDA inizia però a perdere terreno e allora coach Barbieri chiama timeout. 23-17 Talmassons vede il traguardo, sta tenendo botta in questo finale, trovando anche il punto 24. CDA che va a chiudere il terzo set sul punteggio di 25-18.

1-4 Busto Arsizio parte forte in questo quarto set. 6-4 Ottimo break di Talmassons che riprende subito le redini dell’incontro. 7-4 Chiama timeout Amadio, dopo che ha visto le sue ragazze partire forte ora la CDA sembra di nuovo al comando. 14-7 Gli ospiti provano a impensierire la CDA, che però sta gestendo anche questo set. 17-15 Busto Arsizio non ha più nulla da perdere e ora sta cercando in tutti i modi l’ultima rimonta. 22-16 Tre muri consecutivi e Talmassons smorza l’entusiasmo avversario. Un servizio a rete di Busto Arsizio chiude poi il match e fa volare la CDA Talmassons verso i playoff.

I PROTAGONISTI-

Leonardo Barbieri(Allenatore CDA Talmassons)- « Sono molto contento perché ad inizio anno avevamo fatto questo mix tra ragazze giovani ed esperte. La crescita di queste ragazze è stata veramente entusiasmante. All’inizio avevo detto loro che non c’è un’età per essere campioni, lo decidi tu il momento giusto e penso che oggi alcune delle nostre giovani abbiano dimostrato questo. Abbiamo costruito uno staff completissimo, ci siamo divisi tutte le competenze perché volevamo provare ad avere questo staff di alto livello e penso che i risultati si siano visti. Sono molto contento e vi aspettiamo per i playoff ».

Daris Amadio (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Innanzitutto il ringraziamento va alla società per tutto quello che ha fatto durante quest’anno, dispiace molto chiuderla in questo modo perché la stagione non è finita come volevamo e speravamo. Oggi siamo partite anche abbastanza bene anche se un po’ contratte. Abbiamo sofferto troppo la battuta loro e anche nei momenti in cui potevamo recuperare siamo stati poco lucidi in quello che avevamo fatto bene ultimamente, ovvero, la ricostruzione dopo le toccate a muro. Abbiamo avuto decisamente troppa fretta e ci siamo concentrate nella ricerca della perfezione al posto di puntare sull’efficacia dei colpi. Mi spiace davvero molto finirla così e non andare a giocare i playoff, ma il ringraziamento va comunque a tutte le ragazze per quello che hanno dato sia da parte mia che di tutto lo staff ».

IL TABELLINO-

CDA TALMASSONS – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (23-25 25-19 25-18 25-18)

CDA TALMASSONS: Milana 22, Caneva 13, Taborelli 21, Rossetto 9, Costantini 6, Eze Blessing 2, De Nardi (L), Crisafulli. Non entrate: Michelini, Monaco (L), Trampus, Tognini, Campagnolo. All. Barbieri.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Arciprete 17, Botezat 5, Zanette 8, Fiorio 10, Tonello 6, Balboni 3, Mistretta (L), Badalamenti 6, Venco 1, Pandolfi 1. Non entrate: Member-meneh, Milani, Morandi (L). All. Amadio.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 25′, 24′; Tot: 101′.

MVP: Giovanna Milana (CDA Talmassons)

LA CLASSIFIC DELLA POOL PROMOZIONE-

Roma Volley Club 78 (24 – 1); Itas Trentino 71 (23 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (19 – 6); Valsabbina Millenium Brescia 59 (20 – 7); Cda Talmassons 56 (18 – 8); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 53 (17 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 53 (17 – 11); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 10); Bsc Materials Sassuolo 50 (17 – 10); Itas Ceccarelli Martignacco 48 (15 – 10); Volley Soverato 37 (12 – 13); Volley Hermaea Olbia 31 (11 – 16).