Chiusa la Pool Promozione, da domenica i Play Off

ROMA- L'A2 Femminile, nella giornata dedicata a Julia Ituma su tutti i campi, ha concluso la Pool Promozione che ha decretato il trionfale salto di categoria di Roma (una sola sconfitta tra campionato e Coppa). Le giallorosse di Cuccarini stasera hanno fatto passerella davanti ai suoi tifosi e a tante autorità alzando meritatamente la Coppa per la vittoria del torneo, non prima di superare al tie break l'Itas Trentino in un match tanto spettacolare quanto accademico per la classifica. Domenica al via i Play Off con le sfide che coinvolgeranno le squadre classificate dal secondo al quinto posto. Itas Trento-CDA Talmassons e Omag-Mt San Giovanni In M.No -Valsabbina Brescia. Per uno scherzo del calendario romagnole e leonesse si sono sfidate stasera nell'ultimo turno con il successo per 3-1 delle ragazze di Barbolini. Successi in trasferta per la LPM Mondovì e Ipag S.Lle Ramonda Montecchio, il cui discorso promozione è rinviato all'anno prossimo, in casa di Itas Ceccarelli Martignacco e Bsc Materials Sassuolo.

In Pool Salvezza gli ultimi risultati rimescolano le carte. L’Anthea Vicenza cade inopinatamente contro il Club Italia, mentre la Desi Shipping Akademia Messina Messina, battendo l'Orocash Lecco accorcia le distanze sul quinto posto, ultimo valido per la permanenza, ora occupato dall’Emilbronzo 200 Montale, che la spunta al tie break contro l’Assitec Sant’Elia. Quinto set fatale anche alla Chromavis Eco Db Offanengo contro la già retrocessa 3M Perugia. Ora, tra il quinto posto di Montale (30) e l’ottavo di Sant’Elia (24), ci sono solo sei punti, con in mezzo Vicenza (29) e Messina (26), i giochi sono ancora aperti.

Splendida partita fra Roma e Itas Trentino, anche se accademica ai fini della classifica, fra le due squadre più forti dell’A2 nel giorno della festa a Guidonia per la promozione delle giallorosse in A1. Le wolves hanno lasciato la categoria con una vittoria al tie break che sancisce il dominio assoluto stagionale (una sola sconfitta fra campionato e Coppa).

Coach Venco l’aveva presentata come una festa ed effettivamente l’ultima uscita stagionale della BSC Materials Sassuolo lo è stata: è mancata la gioia finale della vittoria, ma quella andata in scena oggi al Pala Paganelli è stata una partita equilibrata, intensa e spettacolare contro le avversarie della Ipag S.lle Ramonda Montacchio, che alla fine si aggiudica il match 1-3. Sono proprio le ospiti a partire meglio, riuscendo ad imporsi 22-25 nella prima frazione, ma le padrone di casa non si danno per vinte e rispondono con un grande secondo set che vale il pareggio. Alla lunga, la maggiore esperienza delle venete esce fuori e sia il terzo che il quarto parziale terminano con il risultato di 19-25. Protagonista e top scorer una delle stelle più lucenti della stagione di Sassuolo, la giovanissima Manfredini, classe 2006: 22 punti con 2 ace e 1 muro. Bene anche Civitico (17, 3 muri), mentre tra le ospiti Angelina chiude a 19 e Tanase e Marconato a 15 (4 muri).

Al termine del match, queste le parole di coach Venco:

« Quella di oggi è stata una buona gara, in cui abbiamo deciso di mandare in campo tutte le nostre giovani, che hanno vivacizzato la gara. Alla fine penso ne sia venuta fuori anche una bella partita: in questo momento, Montecchio è superiore a noi però penso che sia stata comunque una buona gara per noi. Parlando invece della stagione in generale, come ho detto secondo me siamo arrivati a questo finale di stagione un po’ stanchi e non siamo riusciti a qualificarci per i Play Off: ma non deve esserci rammarico per questo, questa seconda fase di stagione è stata difficile ma chiudiamo un anno secondo me strepitoso, in cui nella prima parte abbiamo messo in campo la pallavolo più bella dei due gironi ».

Dall’altra parte della rete, queste le parole di coach Sinibaldi:

« Penso che con la vittoria di questa sera abbiamo concluso la stagione nel modo migliore: è stata una stagione superlativa, molto stimolante e credo nella mia carriera di non aver mai avuto una stagione come questa. E sono molto felice di aver percorso con questa squadra e questa Società ».

Nell’ultimo incontro stagionale, l’Itas Ceccarelli Martignacco è caduta sul terreno amico di fronte alla Lpm Bam Mondovì. 0-3 lo score in favore della formazione piemontese. È Mondovì a scattare per prima dai blocchi di partenza, Cabassa accende la miccia delle friulane (4-3). Il set poi prosegue con equilibrio, se da una parte la difesa di Martignacco deve trovare ancora una chiave di lettura, è proprio la milanese Cabassa a suon di schiacciate a tenere il risultato fra le due compagini in parità. Un abbaglio, fa perdere le mani sul manubrio del set, sei punti di fila delle piemontesi infatti costringono coach Gazzotti a correre ai ripari chiamando un doppio time out e sostituendo Modestino per Guzin (15-21). È la statunitense Roxie Wiblin a fermare la streak avversaria (16-21) e due muri consecutivi di Eckl (19-23) cercano di tenere ancora accesa una speranza, ma questa volta è Mondovì a reagire mettendo in saccoccia il primo set (20-25). Nel secondo set parte forte Martignacco (4-1), Sironi porta il vantaggio a cinque lunghezze costringendo Mondovì al time-out (8-3). Il muro e la schiacciata di Cabassa unite all’ace di Sironi portano i biancoazzurri sul 11-3. Mondovì reagisce e prova ad accorciare (21-14), la neo entrata Ana Tiemi in cabina di regia sfrutta tutta la sua altezza per alzare un muro che sembra impenetrabile (21-18). L’errore di Longobardi illude il Martignacco, che si trova raggiunta e superata (22-23). A rimonta compiuta sono ancora una volta le piemontesi a vincere il set (23-25). Nel terso set Mondovì prende subito il largo: capitan Modestino e compagne provano in tutti i modi a rimanere in scia, ma infine cadono sotto i colpi delle avversarie, cedendo così i tre punti (21-25). Migliore in campo Colzi (5 punti), in doppia cifra Decortes (15) davanti a Wiblin (13) e Eckl (12, 5 muri).

Nell’ultimo turno della Pool Promozione, che coincide con l’ultima gara al Palamarignano, una grandissima Omag-Mt San Giovanni in Marignano si è imposta sulla Valsabbina Millennium Brescia, consolidando il terzo posto in classifica. In questo modo, le romagnole avranno il vantaggio del campo sia in Gara 1 che nell’eventuale Gara 3 di semifinale, in cui affronterà proprio le giallonere. Grande prova di cuore e coraggio delle zie, che con grande determinazione hanno affrontato il match con grinta e voglia di portare a casa il risultato. MVP di giornata Babatunde con 13 punti ed il 56% in attacco. Un match iniziato benissimo per la squadra di coach Barbolini, autrice di una prima frazione dominante, chiusa 25-13. Brescia si scuote e comincia a giocare nel secondo set, battagliando con le padrone di casa che però, ai vantaggi, la spuntano 28-26. Nel terzo parziale è invece la squadra di coach Beltrami a fare la voce grossa (25-21), ma è solo una parentesi nell’incontro: il quarto gioco va di nuovo alle romagnole che chiudono 3-1. In doppia cifra anche Perovic (14), Rachkovska (12) e Bolzonetti (10), bene anche Salvatori (8 punti con 5 muri). Basse le percentuali di Cvetnic (11 punti con il 12%), fanno meglio Obossa (12 con il 24%) e Torcolacci (11 punti, 2 muri, 1 ace). Ora il palcoscenico si sposta al Playhall di Riccione dove da domenica andrà in scena la Semifinale Playoff tra le due formazioni.

Le parole di Giulia Saguatti:

« Siamo molto contente della nostra stagione. Stiamo giocando un’ottima pallavolo e questo ci ha consentito di vincere moltissime partite. Adesso inizia un campionato nuovo, ogni gara è molto importante, ogni incontro è a sé. Giocherà anche l’emozione e la voglia di vincere quindi secondo me si vedranno cose differenti rispetto a questa Pool Promozione ».

Così invece Alice Pamio:

« E’ stato molto emozionante tornare al PalaMarignano. La Omag-MT è stata molto brava ma noi potevamo fare di meglio. Per quanto riguarda la partita sicuramente nei primi nei primi 2 set c’è stata una pallavolo di altissimo livello. Il finale ci sarebbe piaciuto giocarcelo in maniera diversa però la pallavolo è fatta anche di questo, abbiamo sicuramente altre partite per rifarci e non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo contro San Giovanni ».

Altra prestazione super della Desi Shipping Akademia Messina che, alla Cittadella Sportiva Universitaria, di fronte ad un pubblico calorosissimo, ha regolato con un 3-1 finale la Orocash Lecco, ottenendo la terza vittoria consecutiva e, soprattutto, altri tre punti fondamentali per la propria corsa salvezza. Match bello e spettacolare: le due compagini non si risparmiano e danno fondo a tutte le proprie energie regalando una partita bellissima e tirata fino alla fine. Ad avere la meglio, però, è un’Akademia Sant’Anna grintosissima e quadrata: una bella vittoria di gruppo con tanti fattori positivi sui quali porre l’attenzione, dai 54 punti in due di Robinson ed Ebatombo alle percentuali altissime di Faraone, dalla fase a muro di alto livello di Mearini e Martinelli ai punti preziosi di Martilotti. Primo set giocato con tanti strappi. Lecco in due occasioni trova l’allungo importante che potrebbe affossare la squadra di casa. Akademia, invece, ci crede e poco alla volta costruisce le rimonte, passando in vantaggio grazie al 30-28 della prima frazione. Parte forte nel secondo gioco Akademia, che costringe le ospiti ad inseguire praticamente per tutto il set, salvo un momentaneo sorpasso. Nel finale, però, arriva il break decisivo delle ospiti, che siglano il sorpasso e rimettono il match in equilibrio (23-25). Anche nella terza frazione Messina gioca con grande determinazione e costringe le ospiti ad inseguire. Dopo qualche resistenza iniziale, però, Muzi e compagne scappano via ed a nulla servono i tentativi di rimonta delle ospiti, costrette a capitolare ed a consegnare il terzo game ad Akademia (25-17). Bellissimo duello punto a punto nella quarta frazione: Messina prova a scappare ma trova sempre la reazione grintosa delle ospiti. Si procede in questo modo quasi fino alla fine, quando la Desi Shipping trova i punti utili per chiudere la contesa e portare a casa il match (25-23).

« Sappiamo che il girone di ritorno è ancora apertissimo e che nessuna squadra è fuori dai giochi, compresa Messina – cosi il coach della Orocash Lecco, Gianfranco Milano – Gli ultimi risultati positivi avevano gratificato le nostre avversarie e, quindi, abbiamo trovato una squadra più consapevole dei propri mezzi e capace di finalizzare in un certo modo le situazioni di gioco. Bisogna essere aggressivi e determinati, ed infatti il finale di primo set ci lascia molto rammarico ».

« Ho detto sempre che non è importante come inizi ma come finisci – questo il commento post partita di coach Bonafede – La squadra ha fatto dei passi da gigante e stasera ho avuto una grande risposta da parte di tutte: abbiamo difeso, abbiamo murato ed abbiamo giocato con dei terminali offensivi che hanno ottenuto delle percentuali pazzesche ma, nel complesso hanno giocato tutte molto bene. Le ragazze sono cresciute tanto, stanno esprimendo una grande pallavolo e, quindi, sono contento e soddisfatto ».

Il Club Italia si conferma indigesto per l’Anthea Vicenza Volley, bissando il 3-0 dell’andata anche in terra berica. Le azzurrine sono state protagoniste di una bella e convincente prova corale. Nel corso del primo set il Club Italia è riuscito a imporre il proprio gioco con determinazione senza lasciare spazio alle avversarie. Nella seconda frazione le azzurrine sono state brave a contenere la reazione di Vicenza, a rimanere sempre in partita anche nei momenti di difficoltà e a portarsi sul 2-0. Una buona prestazione che ha trovato continuità anche nel terzo e ultimo set quando le azzurrine si sono portate subito in vantaggio, non hanno permesso alle avversarie di rientrare e, superato il passaggio a vuoto nel finale, a conquistare l’intera posta in palio. MVP di giornata la centrale del Club Italia Nausica Acciarri (13 punti, 3 ace, 4 muri, 40% in attacco). Tra le azzurrine hanno chiuso la partita in doppia cifra anche la schiacciatrice Giulia Viscioni (15 punti, 3 ace, 2 muri, 41% in attacco) e l’opposto Virginia Adriano (11 punti, 1 ace). Per Vicenza, 13 punti dell’opposta Julia Kavalenka.

Così Silvia Formaggio:

« Abbiamo fatto molta fatica ad entrare in partita per tutti e tre i set, non abbiamo giocato bene; siamo partite male nel primo parziale, subendo in ricezione e non riuscendo a finalizzare l’attacco e l’azione. Abbiamo un po’ reagito nel secondo e nel terzo set, ma abbiamo sempre subito troppo il loro gioco senza però mai riuscire ad imporre il nostro, a partire dalla battuta, se non a piccoli sprazzi. Avevamo molta voglia di vincere dopo la partita di andata e dopo l’ultima partita a Cremona, non ci siamo riuscite ».

Così invece coach Michele Fanni:

« Oggi siamo entrati in campo molto convinti e consapevoli di quello che siamo diventati attraverso il nostro percorso. Nel primo set a tratti siamo stati molto bravi e siamo riusciti a mettere pressione all’avversario. Poi Vicenza a reagito, ma siamo riusciti a rimanere in partita, a lottare e a conquistare ogni punto. Sono molto contento di tutte le ragazze e di quello che hanno fatto vedere oggi in campo. Ho visto una squadra solida e unita che è riuscita a uscire dai momenti di difficoltà proprio reagendo da squadra: ogni ragazza ha messo in campo quello che sa fare meglio, nel momento giusto per sopperire a qualche mancanza delle altre ».

Dopo il passo falso con Messina, l’Emilbronzo 2000 Montale torna alla vittoria, nella 7ª giornata della Pool Salvezza. Al Pala Magagni le nerofucsia hanno sconfitto in rimonta l’Assitec Volleyball Sant’Elia, con il risultato di 3-2. Montale prova a scappare subito nella prima frazione, ma Sant’Elia si fa trovare pronta e poi, nel finale, piazza la zampata vincente che porta allo 0-1. Copione opposto nel secondo gioco, dove invece sono le padrone di casa ad allungare nel finale, riportando il match in pareggio. Il terzo parziale è spettacolare e vede diversi sorpassi e controsorpassi. Tutto sembra chiuso sul 24-20, al contrario le ciociare pareggiano e iniziano i lunghi vantaggi, che poi premiano comunque le modenesi con il punteggio di 30-28. A pagare lo scotto del lungo set sono però proprio le padrone di casa, che nella quarta frazione non scendono praticamente in campo: 15-25 e tie-break. Nel tie-break, la squadra di coach Ghibaudi ritrova però energie e convinzione: il break arriva subito nelle fasi iniziali e viene gestito senza affanni nel 15-12 finale. MVP Alessandra Rossi (9 punti), in doppia cifra Frangipane (19), Zojzi (17), Visintini (13) e Fronza (12). Per Sant’Elia, Ghezzi top scorer (22), poi Dzakovic (19) e Cogliandro (16).

Le parole dell’MVP Rossi:

« Non è stato facile. Arrivati a questo punto del campionato la stanchezza comincia a farsi sentire. Siamo state brave ad essere lucide e non mollare fino alla fine. Il quarto set? C’è stato un calo, questo ci capita spesso e forse non lo sappiamo neanche noi perché accade. Riusciamo sempre, però, ha trovare la forza giusta per ripartire. Messina è stata una bella batosta, dato che venivamo da tre vittorie consecutive. Ci ha fatto male, ma siamo tornate in palestra con la giusta voglia per ricominciare ».

Così coach Gaetano Gagliardi:

« Più che il tie-break sono rammaricato per il terzo set. L’avevamo in mano, siamo stati anche avanti di quattro punti ma poi ci siamo fatti rimontare. Purtroppo è tutta la stagione che paghiamo gli alti e bassi del gruppo. Questa è l’ennesima dimostrazione che non riusciamo a mantenere un’attenzione costante per portare a casa le partite ».

Si apre con un punto casalingo il cammino della Chromavis Eco DB Offanengo nel girone di ritorno della Pool Salvezza. Al PalaCoim, le padrone di casa non sono riuscite ad avere la meglio sulla già retrocessa 3m Pallavolo Perugia, che ha giocato una gara d’orgoglio spuntandola di misura al tie-break in una partita che ha cambiato più volte padrona nella sua dinamica. Con Martinelli a mezzo servizio e con Trevisan che ha dovuto lasciare il campo dopo il primo set per un leggero malessere, la squadra di Giorgio Bolzoni non ha trovato molta continuità nella pallavolo espressa, non riuscendo a concretizzare un vantaggio di due set a uno. Sotto nel conto delle frazioni, le umbre hanno invece tirato fuori una grande prova d’orgoglio, che ha permesso il pareggio e poi il successo finale. Top scorer, Giulia Bartesaghi con 19 punti, seguita da Letizia Anello a quota 17. Per la 3M dell’ex Guido Marangi, poker di doppie cifre, tra cui l’MVP Candela Salinas.

Le parole di Giorgio Bolzoni:

« Nel secondo e nel terzo set abbiamo espresso la nostra pallavolo, poi nel quarto, quando non ci sono venute un paio di cose, ci siamo rifugiati in una comfort zone fatta di colpi non tirati aggiungendo anche qualche errore. E’ normale che così in questo campionato fai fatica contro ogni avversario; del resto, non esistono squadre deboli, ma solo formazioni che hanno trovato più o meno continuità nel cammino ».

Così invece Guido Marangi:

« E’ stata una bella partita da parte di entrambe le squadre, Offanengo si è confermato un avversario ostico. Noi siamo stati un po’ più bravi a tenere la solidità mentale. Dopo aver perso male il terzo set ed essere andati sotto 2-1, abbiamo reagito e siamo arrivati a conquistare una vittoria che tutte le ragazze si meritano. Un encomio particolare a Gaia Traballi, che è tornata in campo proprio oggi ».

ROMA VOLLEY CLUB – ITAS TRENTINO 3-2 (25-19 21-25 25-16 23-25 15-8)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 2, Rivero 19, Ciarrocchi 5, Bici 19, Melli 13, Rebora 8, Bianchini 3, Valerio 1, Ferrara, Valoppi, De Luca Bossa. Non entrate: Rucli, Fratini, Taglione. All. Cuccarini.

ITAS TRENTINO: Bonelli 3, Mason 12, Moretto 12, Dehoog 15, Joly 12, Fondriest 7, Michieletto 2, Parlangeli, Meli, Bisio. Non entrate: Serafini, Libardi. All. Saja.

ARBITRI: Stellato, Angelucci.

NOTE – Durata set: 26′, 28′, 25′, 31′, 17′; Tot: 127′.

MVP: Valoppi (Roma Volley)

CDA TALMASSONS – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (23-25 25-19 25-18 25-18)

CDA TALMASSONS: Milana 22, Caneva 13, Taborelli 21, Rossetto 9, Costantini 6, Eze Blessing 2, De Nardi (L), Crisafulli. Non entrate: Campagnolo, Michelini, Monaco (L), Trampus, Tognini. All. Barbieri.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Arciprete 17, Botezat 5, Zanette 8, Fiorio 10, Tonello 6, Balboni 3, Mistretta (L), Badalamenti 6, Venco 1, Pandolfi 1. Non entrate: Morandi (L), Member-meneh, Milani. All. Amadio.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 25′, 24′; Tot: 101′.

MVP: Giovanna Milana (CDA Talmassons)

BSC MATERIALS SASSUOLO – IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 1-3 (22-25 25-23 19-25 19-25)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Masciullo 3, Pistolesi 2, Civitico 17, Vittorini 16, Manfredini 22, Busolini 6, Pelloni (L), Bondavalli 1, Martinez Vela 1, Dhimitriadhi. Non entrate: Scacchetti, Rosculet. All. Venco.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Marconato 15, Bartolucci 5, Angelina 19, Barbazeni 2, Mazzon 13, Tanase 15, Maggipinto (L), Esposito 4, Nardelli 3, Brandi 3, Muraro 1, Malvicini, Cometti. Non entrate: Ghiotto (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Nava, Di Lorenzo.

NOTE – Durata set: 24′, 28′, 24′, 25′; Tot: 101′.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (20-25 23-25 21-25)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 1, Wiblin 13, Eckl 12, Sironi 4, Cabassa 9, Modestino 1, Tellone (L), Guzin 2, Bole 2, Lazzarin, Granieri, Zanussi. All. Gazzotti.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 5, Riparbelli 6, Decortes 15, Populini 6, Pizzolato 5, Giroldi, Bisconti (L), Longobardi 7, Colzi 5, Zech 3, Takagui 1, Giubilato (L). All. Solforati.

ARBITRI: Sessolo, Testa.

NOTE –Durata set: 23′, 27′, 27′; Tot: 77′.

MVP: Alessandra Colzi (LPM Bam Mondovì)

Spettatori: 130

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (25-13 28-26 21-25 25-21)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 12, Babatunde 14, Turco 2, Bolzonetti 10, Salvatori 8, Perovic 14, Caforio (L), Saguatti 5, Covino 5, Aluigi 1, Cangini 1, Biagini (L). Non entrate: Parini. All. Barbolini.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 4, Consoli 4, Ratti 7, Cvetnic 11, Torcolacci 11, Foresi 1, Scognamillo (L), Obossa 12, Boldini 4, Zorzetto 4, Munarini 3, Orlandi 1, Blasi (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Mesiano, Grossi.

MVP: Babatunde (Omag-Mt San Giovanni In M.No)

NOTE – Durata set: 22′, 31′, 28′, 24′; Tot: 105′.

ANTHEA VICENZA VOLLEY – CLUB ITALIA 0-3 (14-25 22-25 22-25)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Cheli 7, Galazzo 2, Legros 7, Farina 5, Kavalenka 13, Panucci 7, Formaggio, Ferraro, Ottino, Munaron. Non entrate: Del Federico, Groff, Digonzelli, Martinez Volskis. All. Iosi.

CLUB ITALIA: Giuliani 7, Modesti 5, Adriano 11, Viscioni 15, Acciarri 13, Passaro 1, Esposito 1, Ribechi, Gambini. Non entrate: Amoruso, Batte, Peroni, Monaco. All. Mencarelli.

ARBITRI: Somansino, Candeloro.

NOTE – Durata set: 22′, 27′, 29′; Tot: 78′.

MVP: Nausica Acciarri (Club Italia)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – OROCASH LECCO 3-1 (30-28 23-25 25-17 25-23)

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Mearini 9, Ebatombo 24, Martilotti 5, Martinelli 9, Muzi 1, Robinson 30, Faraone (L), Ciancio. Non entrate: Pisano (L), Catania, Silotto, Varaldo, Brandi. All. Bonafede.

OROCASH LECCO: Lancini 17, Piacentini 8, Bracchi 14, Zingaro 10, Tresoldi 6, Rimoldi 1, Bonvicini (L), Bassi 10, Albano 5, Marmen 1, Belloni 1, Rocca. Non entrate: Citterio, Casari (L). All. Milano.

ARBITRI: Scarfo’, Pecoraro.

NOTE – Durata set: 30′, 25′, 23′, 28′; Tot: 106′.

MVP: Giorgia Faraone (Desi Shipping Akademia Messina)

EMILBRONZO 2000 MONTALE – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-2 (20-25 25-20 30-28 15-25 15-12)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 19, Fronza 12, Visintini 13, Zojzi 17, Rossi 9, Bici (L), Bozzoli 4, Mescoli 3, Mammini. Non entrate: Bonato (L), Bonato, Aguero, Montagnani. All. Ghibaudi.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Spinello 1, Dzakovic 19, Hollas 3, Botarelli 6, Ghezzi 22, Cogliandro 16, Vittorio (L), Costagli 9, Polesello 4, Di Mario, Moschettini. Non entrate: Giorgetta. All. Gagliardi.

ARBITRI: Traversa, Cecconato.

NOTE – Durata set: 23′, 23′, 34′, 21′, 15′; Tot: 116′.

MVP: Alessandra Rossi (Emilbronzo 2000 Montale)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – 3M PALLAVOLO PERUGIA 2-3 (18-25 25-19 25-11 16-25 13-15)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Nelson 13, Anello 17, Bartesaghi 19, Trevisan, Cattaneo 7, Galletti 2, Porzio (L), Martinelli 13, Casarotti 1, Anello 1, Pomili. Non entrate: Marchesi, Menegaldo, Tommasini (L). All. Bolzoni.

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 14, Negri 9, Giudici 16, Traballi 12, Agbortabi 15, Manig 3, Rota (L), Patasce. Non entrate: Pero, Dalla Rosa, Stentella. All. Marangi. ARBITRI: Lanza, Dell’Orso.

NOTE – Durata set: 23′, 25′, 17′, 27′, 20′; Tot: 112′.

MVP: Candela Sol Salinas (3m Perugia)

I RISULTATI-

Roma Volley Club-Itas Trentino 3-2 (25-19, 21-25, 25-16, 23-25, 15-8)

Cda Talmassons-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-18) Giocata il 14/04

Bsc Materials Sassuolo-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 1-3 (22-25, 25-23, 19-25, 19-25)

Itas Ceccarelli Martignacco-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)

Volley Soverato-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-16, 25-19, 25-13) Giocata ieri

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-13, 28-26, 21-25, 25-21)

LA CLASSIFICA FINALE DELLA POOL PROMOZIONE-

Roma Volley Club 80 (25 – 1); Itas Trentino 72 (23 – 5); Omag-Mt San Giovanni In M.No 64 (20 – 6); Valsabbina Millenium Brescia 59 (20 – 8); Cda Talmassons 56 (18 – 8); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 56 (18 – 8); Lpm Bam Mondovi’ 55 (18 – 10); Futura Giovani Busto Arsizio 53 (17 – 11); Bsc Materials Sassuolo 50 (17 – 11); Itas Ceccarelli Martignacco 48 (15 – 11); Volley Soverato 40 (13 – 13); Volley Hermaea Olbia 31 (11 – 17).

PLAYOFF PROMOZIONE GARA 1-



Domenica 23 aprile

Itas Trentino – Cda Talmassons

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia

I RISULTATI-

Anthea Vicenza Volley-Club Italia 0-3 (14-25, 22-25, 22-25)

Desi Shipping Akademia Messina-Orocash Lecco 3-1 (30-28, 23-25, 25-17, 25-23)

D&a Esperia Cremona-Seap-Sigel Marsala 3-1 (19-25, 25-15, 25-17, 25-22) Giocata ieri

Emilbronzo 2000 Montale-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-2 (20-25, 25-20, 30-28, 15-25, 15-12)

Chromavis Eco Db Offanengo-3m Pallavolo Perugia 2-3 (18-25, 25-19, 25-11, 16-25, 13-15)

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 – 13); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 17); Orocash Lecco 33 (11 – 17); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 17); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 17); Desi Shipping Akademia Messina 26 (8 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 24 (6 – 21); Club Italia 19 (6 – 22); Seap-Sigel Marsala 18 (6 – 21); 3m Pallavolo Perugia 12 (4 – 23).

IL PROSSIMO TURNO- 23/04/2023 Ore 17:00-

Assitec Volleyball Sant’Elia – Tecnoteam Albese Volley Como Ore 16.00

Club Italia – Desi Shipping Akademia Messina Si gioca il 22/04/2023 Ore 15:00

Orocash Lecco – Anthea Vicenza Volley

3m Pallavolo Perugia – Emilbronzo 2000 Montale

Seap-Sigel Marsala – Chromavis Eco Db Offanengo Si gioca il 20/04/2023 Ore 17.00