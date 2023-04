Marsala supera Offanengo e rimescola le carte della Pool Salvezza

MARSALA (TRAPANI)- Colpo di coda della Seap Sigel Marsala, nell'anticipo della 2a di ritorno della Pool Salvezza. La formazione siciliana, nonostante una retrocessione ormai probabile, non molla niente e tiene viva una flebile speranza superando 3-1 (25-20 25-20 18-25 25-18) la Chromavis Eco DB Offanengo, imponendo alla squadra di Bolzoni il secondo ko consecutivo che riporta le cremonesi in piena lotta per evitare la B. Bella prestazione delle ragazze di casa capaci di portarsi prima sul 2-0 e poi di resistere al ritorno di fiamma di Offanengo, che dopo una partenza difficile anche nel terzo set (5-1) ha trovato la forza di riaprire l'incontro (18-25). Le ospiti ci hanno provato anche nel quarto set, iniziato nuovamente male (8-4), impattando a quota 16 prima però di crollare letteralmente con un parziale di 9-2 che ha spianato la strada alle siciliane. Tra le note positive nonostante la sconfitta, i buoni ingressi dell'americana Haylee Nelson in posto quattro (11 punti) e di Alessia Pomili al centro (9). Per Marsala da incorniciare le prestazioni di Bulovic (19 punti), Salkute (16) e Moneta (15) incontenibili in attacco.