Pool Salvezza: in quattro a caccia del quinto posto

ROMA- La seconda giornata di ritorno della Pool Salvezza rimescola ulteriormente le cartem accorciando la classifica fra le squadre in lotta per la permanenza. Sconfitte pesanti per l’Emilbronzo 2000 Montale, sul campo della già retrocessa 3M Perugia, e per l’Anthea Vicenza, in casa dell’Orocash Lecco. Successo, sia pure da due punti, per l’ Assitec Volleyball Sant’Elia in rimonta sulla capolista Tecnoteam Albese Volley Como, che tiene vive le speranze delle laziali. Sarà lotta feroce per quattro squadre racchiuse in quattro punti, dai 30 di Montale ai 26 di Sant’Elia, per conquistare il quinto posto che vale la salvezza.

L’Assitec Volleyball Sant’Elia vince per 3-2 contro la prima della classe. Una partita intensissima quella tra le gazzelle e la Tecnoteam Albese Volley Como, valevole per la seconda giornata di ritorno del Pool Salvezza. Scambi lunghissimi, difese spettacolari da una parte e dall’altra, davvero uno spettacolo coinvolgente quello visto in quel di Sant’Elia Fiumerapido. Partenza equilibrata nel primo set, poi la squadra di Chiappafreddo prende il largo arrivando sul 6-11. Ghezzi, dopo due errori di Albese, riporta S. Elia sotto sul 13-13. Le squadre lottano punto a punto, poi Botarelli sale in cattedra e regalano il sorpasso decisivo all’Assitec, che chiude 25-22. Anche il secondo set è molto equilibrato con le due squadre che si inseguono a vicenda. Albese fa un parziale di 5-0 e si porta sul 13-18. L’Assitec non cede e riesce a portarsi sul 20-20. Poi ancora pari 23. Ma è la Tecnoteam che piazza l’allungo vincente e porta a casa il secondo set 23-25. Equilibrio anche ad inizio terzo set. L’Assitec riesce a sorpassare e portarsi sul 10-7 ma le avversarie tornano in parità sul 15-15. La Tecnoteam sembra averne di più in questo parziale e infatti si porta avanti nel conto dei giochi (21-25). Squadre appaiate anche ad inizio quarto set, poi Ghezzi, Cogliandro e Dzakovic portano le padrone di casa sul 16-13. Nonostante il ritorno ospite, le ciociare non si spongono e portano la contesa al tie-break (25-22). A partire meglio nella quinta frazione è Albese, che al cambio campo è avanti 5-8. L’Assitec non demorde, recupera fino al 13-13 e poi porta a casa partita. Migliore in campo Botarelli, che chiude con 27 punti, quattro in più della rivale Nardo. Due punti che consentono a Sant’Elia di avvicinarsi alla zona salvezza, rappresentata dai 30 punti di Montale (-4), mentre Albese resta prima a +5 sulla seconda Lecco. o

« E’ stata una partita molto combattuta – ha detto Martina Ghezzi – d’altra parte la classifica di Albese la dice lunga sul valore della squadra. Abbiamo difeso parecchio, entrambe le formazioni, ci sono stati degli scambi davvero duri e intensi. Due ore e mezzo di partita sono tanta roba, per fortuna alla fine ci abbiamo messo qualcosina in più noi e l’abbiamo portata a casa ».

« Una partita veramente molto intensa, giocata scambio dopo scambio – ha detto invece Mauro Chiappafreddo – L’Assitec è partita a mille, noi abbiamo fatto fatica a stargli dietro ma poi siamo cresciuti. Sul punto a punto hanno avuto la meglio anche se abbiamo qualcosa da recriminare sia per qualche errore di troppo da parte nostra e sia per qualche scelta arbitrale discutibile. Ci siamo comunque comportati bene davanti a una squadra molto aggressiva a cui faccio i miei complimenti ».

Orocash Picco Lecco trionfa nello scontro diretto contro l’Anthea Vicenza Volley. Il pomeriggio del Bione si colora di biancorosso grazie al 3-1 e a un gioco efficace, che ha consentito alla formazione di coach Milano di portare a casa tre punti importantissimi in ottica classifica, visto che Lecco sale al secondo posto staccando di 6 punti la quota retrocessione. Partita molto in equilibrio con belle azioni da entrambi i lati. Verso metà set le padrone di casa prendono il via (17-12), complici alcuni errori in battuta delle avversarie. Il parziale si chiude 25-17 con un ottimo finale di set delle biancorosse. Inizio set tutto ad appannaggio con Lecco che conduce stabilmente (10-6). Qualche indecisione di troppo consente a Vicenza di avvicinarsi (11-9). Sul finale sono le padrone di casa a imporsi (15-9) e a non lasciare spazio di recupero alle avversarie. Si chiude 25-15. Il terzo set è equilibrio allo stato puro (8-8). Poi è Vicenza a portarsi timidamente in vantaggio (10-12), ma Picco è sempre li e la segue (20-20). Sul finale, Vicenza la spunta 23-25. Il quarto set presenta una evidente situazione di equilibrio, ma verso metà Picco prova l’allungo (18-13).

Le biancorosse chiudono set e partita con il punteggio di 25-17. Il commento di Gianfranco Milano:

« Sapevamo che sarebbe stata una settimana importante. Partire bene oggi e mercoledì significa fare gran parte dell’opera. Serve fare punti. Non dobbiamo arrivare all’ultima giornata sperando nei punti degli altri. I primi due set abbiamo giocato bene, mettendole in difficoltà. Stasera gran lavoro in battuta e la pazienza nel contrattacco ».

Le parole di Ivan Iosi:

« Nel primo set abbiamo fatto diversi errori in battuta e lasciato qualcosina in ricezione. Il trend si è ripetuto nel secondo set, mentre siamo nettamente migliorati nel terzo. Il gioco si è pulito e siamo stati più efficaci. E’ mancata la continuità. Picco ha difeso ed è stata più brava di noi specie in attacco. Tutto dipende da noi, non doppiamo farci sopraffare dalle emozioni ».

Seconda vittoria consecutiva per la 3M Pallavolo Perugia che, dopo aver trionfato per 2-3 ad Offanengo, si ripete al PalaPellini nel pomeriggio di domenica 23 aprile schiantando un’altra formazione in piena corsa per la salvezza come l’Emilbronzo 2000 Montale. Le biancorosse hanno trionfato in tre set: 26-24, 25-18 e 25-14 i parziali. Nota di merito per i due martelli ricevitori, Candela Sol Salinas, autrice di 20 punti, e Gaia Traballi, che ne ha messi a terra 17. Aumenta il rammarico per non aver avuto a disposizione durante quasi tutta la stagione proprio Traballi, atleta capace di incidere pesantemente nel match e in grado di fornire grande equilibrio alla squadra. Ma tant’è, ciò che conta è che la 3M, nonostante una retrocessione in B1 già certa, stia onorando il torneo fino alla fine. Per le modenesi non basta un primo set convincente perso ai vantaggi: i successivi due, la squadra di coach Ghibaudi cede largamente alle avversarie, senza dare mai la sensazione di voler riaprire la partita. Gli zero punti conquistati consentono alla prossima avversaria, Vicenza, di rimanere attaccata al quinto posto nonostante la sconfitta con Lecco, ma soprattutto a Messina (-1) e a Sant’Elia (-4) di avvicinarsi pericolosamente. Prossimo impegno per le umbre, sempre tra le mura di casa, martedì 25 aprile contro Albese.

I TABELLINI-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-2 (25-22 23-25 21-25 25-22 15-13)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Ghezzi 16, Cogliandro 13, Spinello 1, Dzakovic 16, Hollas 4, Botarelli 27, Polesello 3, Costagli 3, Vittorio, Di Mario. Non entrate: Giorgetta, Moschettini. All. Gagliardi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cassemiro 15, Veneriano 9, Nicolini 1, Nardo 23, Badini 3, Conti 22, Gallizioli 2, Stroppa 1, Bernasconi 1, Rolando, Nicoli, Radice. Non entrate: Pinto, Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Candeloro, Adamo.

NOTE – Durata set: 29′, 32′, 27′, 31′, 20′; Tot: 139′.

MVP: Irene Botarelli (Assitec Sant’Elia)

OROCASH LECCO – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-1 (25-17 25-15 23-25 25-17)

OROCASH LECCO: Zingaro 12, Tresoldi 14, Rimoldi 2, Lancini 10, Piacentini 11, Bracchi 20, Bonvicini (L), Rocca, Bassi. Non entrate: Marmen, Albano, Belloni, Casari (L), Citterio. All. Milano.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 2, Legros 6, Farina 8, Kavalenka 17, Panucci 11, Cheli 7, Formaggio (L), Ottino 1, Ferraro, Digonzelli, Groff, Munaron. Non entrate: Andreis (L), Martinez Volskis. All. Iosi.

ARBITRI: Scotti, Marigliano.

NOTE – Durata set: 22′, 23′, 27′, 24′; Tot: 96′.

MVP: Martina Bracchi ( Orocash Lecco)

3M PALLAVOLO PERUGIA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (26-24 25-18 25-14)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Traballi 17, Agbortabi 8, Manig 3, Salinas 20, Negri 5, Giudici 9, Patasce 3, Rota. Non entrate: Stentella, Dalla Rosa, Pero. All. Marangi.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 6, Lancellotti, Frangipane 8, Fronza 9, Visintini 10, Zojzi 11, Bici, Bozzoli, Montagnani, Mammini. Non entrate: Bonato, Mescoli. All. Ghibaudi.

ARBITRI: Capolongo, Mannarino.

NOTE – Durata set: 29′, 22′, 20′; Tot: 71′.

MVP: Gaia Traballi (3M Perugia)

I RISULTATI-

Assitec Volleyball Sant’Elia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (25-22, 23-25, 21-25, 25-22, 15-13)

Club Italia-Desi Shipping Akademia Messina 1-3 (28-30, 22-25, 25-23, 16-25) Giocata ieri

Orocash Lecco-Anthea Vicenza Volley 3-1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-17)

3m Pallavolo Perugia-Emilbronzo 2000 Montale 3-0 (26-24, 25-18, 25-14)

Seap-Sigel Marsala-Chromavis Eco Db Offanengo 3-1 (25-20, 25-20, 18-25, 25-18) Giocata venerdì 21/04

Ha riposato: D&a Esperia Cremona

LA CLASSIFICA-

Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 14); Orocash Lecco 36 (12 – 17); D&a Esperia Cremona 36 (11 – 17); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 – 18); Emilbronzo 2000 Montale 30 (11 – 18); Anthea Vicenza Volley 29 (10 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 29 (9 – 19); Assitec Volleyball Sant’Elia 26 (7 – 21); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 21); Club Italia 19 (6 – 23); 3m Pallavolo Perugia 15 (5 – 23).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

3m Pallavolo Perugia – Tecnoteam Albese Volley Como, 25-04-2023 17:00, 3a Giornata

Orocash Lecco – Assitec Volleyball Sant’Elia, 26-04-2023 17:00, 3a Giornata

Emilbronzo 2000 Montale – Anthea Vicenza Volley, 26-04-2023 20:30, 3a Giornata

Desi Shipping Akademia Messina – D&a Esperia Cremona, 26-04-2023 20:30, 3a Giornata