Semifinali Play Off: per Trento e Omag è match point

ROMA- Mercoledì 26 aprile le quattro protagoniste dei Play Off promozione torneranno in campo per giocare Gara 2. I successi nella prima sfida di Trento e San Giovanni in Marignano su Talmassons e Brescia regala alle squadre di Saja e Barbolini l'opportunità di giocarsi, sul campo delle avversarie, il match point che vale la finale. Ma l'impresa non sarà facile contro due formazioni che non vogliono lasciare anzitempo la corsa alla Serie A1 e daranno il massimo per pareggiare i conti nelle due serie.

La CDA Talmassons ha archiviato Gara 1 della Serie di Semifinali Playoff contro l’Itas Trentino, dove la formazione trentina ha conquistato il primo round vincendo per 3-1. Una gara combattuta dalle ragazze in fucsia, in partita soprattutto nei primi due set, in cui hanno tenuto ottimamente testa alla seconda forza del campionato, salvo poi calare leggermente nel terzo e nel quarto parziale, dove la squadra di coach Saja ha approfittato per l’allungo che ha chiuso poi il match. La gara di mercoledì 26 aprile sarà tutt’altra storia però e per la prima volta in questa stagione sarà la CDA Talmassons ad ospitare l’Itas Trentino. Nei tre precedenti andati in scena quest’anno infatti, è stata sempre la squadra friulana a giocare in trasferta: ora invece la formazione di coach Barbieri potrà provare a sfruttare il fattore casalingo, con tutto il pubblico pronto a spingere per sostenere le proprie beniamine. Proprio il coach di Talmassons fa il punto della situazione:

« Nella gara di domenica per due set abbiamo giocato molto bene, alla pari con Trento e siamo stati in partita. Loro poi sono stati più attenti e più precisi, al contrario di noi che ci siamo un po’ disuniti. Ci manca ancora un gradino, soprattutto dal punto di vista della continuità, per arrivare al livello di Trento, però siamo fiduciosi perché finora è stata una crescita continua. Siamo convinti di poter giocare una grande partita e di dire la nostra e siamo carichi per provare ad allungare la serie. Gara 2 sarà una semifinale da vivere in casa, sarà un evento sicuramente importante non solo per noi ma per tutta la pallavolo friulana. Siamo contenti di essere ancora qui e di rappresentare questa regione nella pallavolo che conta in una semifinale così importante ».

« A Latisana siamo consapevoli che ci attenderà una partita tosta – spiega Stefano Saja, allenatore dell’Itas Trentino – . Domenica dopo un avvio equilibrato siamo riusciti a sfruttare i momenti in cui Talmassons è stata un po’ più fallosa rispetto a noi. Com’è ovvio che sia, loro faranno di tutto per portare a Gara 3 la serie di semifinale e tra le mura di casa è sempre più facile riuscire ad esaltarsi. Noi però siamo carichi e sappiamo che per giocarci al meglio questo match point servirà una partita aggressiva come quella messa in campo alla BLM Group Arena. Sarà importante riuscire a tenere alto il nostro livello di battuta per poter sfruttare al meglio la fase di muro-difesa limitando le scelte della palleggiatrice Eze Blessing ».

Terza sfida nell’arco di dieci giorni tra la Valsabbina Millenium Brescia e l’Omag-MT San Giovanni in M.no. La squadra di coach Beltrami, dopo la sconfitta al PlayHall di Riccione in Gara 1, deve assolutamente vincere per proseguire la Serie. Il pubblico del PalaGeorge di Montichiari, tana delle Leonesse, può e deve diventare l’arma in più per Boldini e compagne. Due a zero il bilancio delle vittorie di San Giovanni su Brescia negli scontri delle ultime due settimane, tra Pool e Playoff. Non manca sicuramente la voglia di riscatto tra le fila bresciane, con la Valsabbina che in entrambe le situazioni ha mostrato di poter competere alla pari ma che nei momenti decisivi non è riuscita a trovare la concretezza della squadra avversaria. Dopo due incontri fuori casa, le giallonere possono finalmente fare affidamento sul fattore campo, con un PalaGeorge che – nonostante l’impegno infrasettimanale – promette numeri importanti.

« Gara 2 di sicuro non sarà facile, come nessuna partita fino ad ora – commenta Lea Cvetni? – Marignano ha dimostrato di essere una squadra completa e concreta. Noi dobbiamo da subito pensare al nostro obiettivo ed essere consapevoli di cosa abbiamo fatto bene, e che cosa meno, in gara uno. Sicuramente l’approccio deve essere quello giusto, senza paura e con la fiducia reciproca che abbiamo costruito durante tutta questa stagione. Credo molto nel lavoro che abbiamo fatto quest’anno e quindi sono sicura che daremo il 100% di noi stesse ».

Per le romagnole, parla il vice allenatore Alessandro Zanchi:

« Sono estremamente contento per la gara in casa appena conclusa, in cui le nostre ragazze hanno dimostrato grinta e determinazione, ottenendo una meritata vittoria per 3 a 1. Il punteggio riflette perfettamente l’andamento della partita e l’impegno delle atlete sul campo. Guardando avanti, sono fiducioso per Gara 2 contro le ragazze di Brescia, che cercheranno sicuramente di ribaltare il risultato. Non dobbiamo sottovalutare la loro capacità di essere concrete nel loro abituale palazzetto, siamo pronti ad affrontare una sfida intensa. Accedere direttamente alla finale sarebbe un risultato eccezionale per la nostra squadra, sia dal punto di vista del risultato sportivo che dal punto di vista fisico e morale, poiché ci permetterebbe di sfruttare al massimo il tempo rimanente prima dell’eventuale finale e recuperare alcuni fastidi fisici e prepararci con calma ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 PLAYOFF PROMOZIONE-

Mercoledì 26 aprile ore 20.00-

Cda Talmassons – Itas Trentino Arbitri: Mesiano-Proietti

Mercoledì 26 aprile ore 20.30-

Valsabbina Millenium Brescia – Omag-MT San Giovanni in M.no Arbitri: Cecconato-Selmi

LE SERIE-

Itas Trentino – Cda Talmassons 1-0

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia 1-0