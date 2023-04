Perugia non si ferma più, l'Albese battuta in quattro set

PERUGIA- La 3M Perugia prosegue nella sua striscia vincente centrando la terza vittoria nelle ultime tre giornate, nonostante la squadra di Marangi non ha più speranze di raggiungere la salvezza. Le umbre, dopo le vittorie contro Offanengo e Montale, superano in quattro set 3-1(18-25 25-21 25-17 25-16) la capolista Tecnoteam Albese Volley Como.

Una squadra quella umbra che in questo finale di stagione sta dimostrando di possedere qualità importanti. Ancora una grande prestazione per le perugine, salite in cattedra grazie ai potenti attacchi di Salinas (18 punti) e Traballi (19 punti) dopo un primo set sotto ritmo. Da sottolineare anche la grande prova di gruppo: brava Manig in palleggio, solide le centrali Negri e Agbortabi sotto rete e a metterci una pezza in difesa c’è sempre Rota. Ottimi gli ingressi a gara in corso di Patasce, mentre peccato per un problema al ginocchio accusato da Giudici, dolorante a fine gara. Dunque spazio ai festeggiamenti nel finale, con le ragazze che hanno così fatto un bel regalo di compleanno al tecnico Guido Marangi. Albese si è invece spenta dopo il successo nel primo set, nonostante le doppie cifre di Gallizioli (13), Conti (12) e Cantaluppi (10).

I PROTAGONISTI-

Guido Marangi (Allenatore 3m Perugia)- « Le ragazze sono state bravissime e hanno combattuto fino alla fine. Di là c’era un avversario di valore assoluto, bravi noi a interpretare bene il match. Poi quando il morale è alto riesce tutto meglio. Le ragazze sono state eccezionali durante tutto l’anno. Nonostante difficoltà sportive e extra sportive hanno sempre tirato fuori il massimo. Adesso andiamo a giocarci queste ultime tre gare ».

Mauro Chiappafreddo (Allenatore Tecnoteam Albese)- « Sono contento per la nostra salvezza ottenuto domenica, ma dispiaciuto per la gara odierna a Perugia. Abbiamo fatto giocare ragazze che finora hanno giocato di meno anche perchè alcune delle titolari non sono in perfette condizioni fisiche. Nulla toglie alla ottima prestazione di Perugia di oggi, complimenti a loro che sono riuscite a portare a casa il successo. Noi in questo momento dobbiamo gestire al meglio le varie situazioni fisiche del gruppo e le energie da qui alla fine della stagione ».

IL TABELLINO-

3M PALLAVOLO PERUGIA – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-1 (18-25 25-21 25-17 25-16)

3M PALLAVOLO PERUGIA: Salinas 18, Negri 6, Giudici 7, Traballi 19, Agbortabi 7, Manig 5, Rota (L), Patasce 4. Non entrate: Dalla Rosa, Stentella, Pero. All. Marangi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cantaluppi 10, Bernasconi 8, Conti 12, Cassemiro 9, Gallizioli 13, Nicoli 4, Rolando (L), Stroppa 3, Nardo 2, Radice 1, Badini 1. Non entrate: Veneriano (L), Nicolini. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Polenta, Angelucci.

NOTE – Durata set: 21′, 25′, 22′, 22′; Tot: 90′.

MVP: Gaia Traballi (3M Perugia)