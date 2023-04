Giada Civitico da Sassuolo a Macerata

MACERATA- La CBF Balducci Macerata prosegue a gran ritmo l'operazione di restiling in vista del prossimo campionato di A2 Femminile nel quale l'obiettivo della società del presidente Paolella punterà dichiaratamente al ritorno nella massima serie dopo la dolorosa retrocessione di quest'anno. Dopo aver riportato in Italia Alessia Mazzon la società marchigiana ha piazzato un altro brillante colpo di mercato facendo firmare un contratto biennale alla centrale ventitreene, alta 1,91 cm, Giada Civitico . La posto 3 lombarda vestirà la maglia arancionera dopo le ultime tre stagioni disputate con la maglia del Sassuolo in Serie A2, mettendosi in evidenza con ottimi numeri: nell’annata appena conclusa si è piazzata al terzo posto assoluto nella classifica dei muri vincenti in Regular Season, 75 i punti messi a segno in questo fondamentale. L’ingaggio di Giada Civitico, cresciuta nelle giovanili del Volley Bergamo, società con cui può annoverare un’esperienza in Serie A1, porterà in casa CBF Balducci HR tanto entusiasmo e voglia di crescere ancora per provare a vincere insieme.

LE PAROLE DI GIADA CIVITICO-

« Appena ho ricevuto la proposta da Macerata sono stata subito contentissima perché appunto era una di quelle offerte che desideravo da tempo. Per di più riceverla da un Club come la CBF Balducci HR, che ha sempre dimostrato di essere una società con i fiocchi, poteva essere soltanto motivo d’orgoglio per me. Conosco già un po’ l’ambiente maceratese, sia perché ho avuto modo di affrontare Macerata da avversaria più volte in passato sia perché me ne hanno sempre parlato benissimo. Parlando col ds Storani ci siamo trovati concordi su tutti gli aspetti che possono appunto interessare nel corso di una stagione e mi ha dimostrato di avere i miei stessi obiettivi: ecco perché non ci ho messo molto ad accettare l’offerta- Il mio obiettivo sicuramente è crescere come atleta in un gruppo che abbia dei target importanti su cui puntare, lavorando bene in palestra, con umiltà e con tanta voglia di vincere, di divertirsi, di vivere veramente una stagione con il cuore. Ed è quello di cui ho bisogno: non vedo l’ora di iniziare questa stagione, di conoscere da vicino le compagne, il nuovo ambiente e tutti i tifosi per vivere veramente una bellissima esperienza ».

