Play Off Promozione: Omag-Brescia in palio la finale

ROMA- L'Itas Trento, dopo la vittoria in Gara 2 a Latisana contro la CDA Talmassons, che ha bissato il successo della prima giornata delle semifinali, attende serena l'avversaria che dovrà affrontare in finale. Il nome uscirà dalla sfida tra Omag-MT San Giovanni in M.no e la Valsabbina Millenium Brescia che si troveranno di fronte domenica alle 17.00 a Riccione. Chi vince passa, chi perde rinvierà i sogni di gloria alla prossima stagione.

In Pool Salvezza, con Montale a riposo, l'attenzione sarà tutta su Messina, che proverà a prolungare la striscia positiva in casa di Albese, già salva, per tentare il sorpasso ai danni delle modenesi. Vicenza chiamata al riscatto dopo alcune prestazioni negative in casa contro Offanengo, mentre Lecco va a Marsala e Cremona ospita Perugia. Chance di accorciare sul quinto posto anche per Sant'Elia, che accoglie il già retrocesso Club Italia.



PLAYOFF PROMOZIONE-

Si giocheranno il tutto per tutto l'Omag-MT San Giovanni in M.no e la Valsabbina Millenium Brescia, arrivate a Gara 3 di Semifinale Promozione dopo le rispettivi vittorie casalinghe. Ancora il Playhall di Riccione l'arena della contesa, che in Gara 1 ha portato bene alle padrone di casa, poi sconfitte con un secco 3-0 al PalaGeorge in Gara 2. La vincente tra le due formazioni raggiungerà in Finale Promozione Trento, che ha risolto in due gare la pratica Talmassons: Gara 1 fissata sabato 6 maggio alle ore 20.

« Inizierei facendo grandi complimenti a Brescia, -esordisce il presidente dell'Omag Stefano Manconi - che, al contrario di quanto qualcuno poteva pensare, ha affrontato con grande slancio ed impeto e senza particolari tensioni quello che per loro era un match da ultima spiaggia. Ne è nata una partita giocata molto bene da Brescia ed in cui invece noi abbiamo fatto troppo poco per tentare di arginare la loro buona vena e di mettere il match in equilibrio. Considerando che nei playoff contano solo vittorie e sconfitte, l’unico aspetto positivo è che il match è stato breve e non dovrebbe avere richiesto un dispendio di energie troppo elevato permettendoci quindi di sfruttare al meglio i quattro giorni prima di Gara 3. Domenica si torna al Playhall e sarà per entrambi i team una partita senza appello. Da parte nostra dovremo fare ovviamente molto più di quanto fatto al PalaGeorge, in particolare in battuta e difesa, e variare maggiormente il nostro gioco in modo da limitare la performance a muro di Brescia ».

« Sicuramente possiamo dire che arriviamo a Gara 3 con l'entusiasmo derivante dalla bella vittoria di Gara 2, dove siamo riuscite a mettere in campo una grande prestazione di squadra - commenta il libero della Valsabbina, Serena Scognamillo - Mercoledì siamo riuscite a giocare aiutandoci e lottando per l'obiettivo comune, che era quello di riaprire la serie. Ovviamente ora il nuovo traguardo diventa quello di accedere alla Finale, quindi la posta in gioco è sempre più alta. Servirà fare qualcosa in più, sappiamo di giocare in casa di un avversario forte e non sarà facile. Dovremo ripetere una bella prestazione corale per portare a casa la partita, sarà certamente una battaglia perché incontri così non sono mai facili, anche perché si sa che la posta in gioco è altissima, dovremo dare il 100% e sono certa che i nostri tifosi ci seguiranno e faranno sentire il loro sostegno anche a Riccione, come hanno fatto tutto l'anno ».

POOL SALVEZZA-

Turno infrasettimanale agrodolce per l'Assitec Volleyball Sant'Elia che, dopo aver rimontato due set a Lecco, ha ceduto alle lombarde al tie-break. Un punto che tiene comunque vive le speranze salvezza, con la distanza da Montale aumentata però a sei punti. Imperativo tornare a vincere già dal weekend quando, al PalaIaquaniello, arriverà il Club Italia, già matematicamente retrocesso. Le azzurrine hanno riposato mercoledì scorso per via del rinvio della gara con Marsala, l'ultima gara giocata corrisponde al k.o. interno contro Messina. All'andata fu grande spettacolo al Centro Pavesi, con le ciociare ad imporsi al tie-break.

« Sarà una gara combattuta - ha detto Asja Cogliandro, centrale dell’Assitec Volleyball - perché in palio c’è una posta importante. Noi abbiamo bisogno di fare più punti possibili per riuscire a raggiungere l’obiettivo salvezza. Dall’altra parte della rete avremo delle atlete agguerrite come noi che rappresentano il futuro della pallavolo italiana. A causa del turno infrasettimanale a Lecco non avremo molto tempo per preparare la gara. Oggi e domani ci alleneremo intensamente, siamo cariche e pronte a scendere in campo per lottare sostenute dal nostro fantastico pubblico casalingo. Dobbiamo fare risultato, a tutti i costi ».

« Contro Messina – afferma la centrale del Club Italia, Nicole Modesti - siamo partite molto bene, siamo riuscite a rimanere in partita e a giocare punto a punto, ma non abbiamo avuto la giusta continuità per conquistare i punti decisivi e vincere. In questa seconda parte della stagione siamo riuscite a toglierci qualche soddisfazione in più. In questo weekend affronteremo una lunga trasferta, ma sono sicura che avremo la possibilità di fare bene se saremo costanti e sfrutteremo a pieno battuta e attacco. Sant’Elia è una squadra che può contare sulla presenza di giocatrici esperte e questo è un punto di forza per loro nei momenti difficili della partita, ma se giocheremo come sappiamo fare e come abbiamo dimostrato più volte nel corso del campionato penso sia una partita alla nostra portata. Dovremo però essere brave a non sprecare le occasioni come abbiamo fatto nella gara d’andata che abbiamo perso al tie-break ».



A salvezza già raggiunta, la Tecnoteam Albese Volley Como è andata incontro ad una sconfitta nella partita del 25 aprile in casa di Perugia. Nel weekend, la squadra di coach Chiappafreddo è attesa da un impegno decisamente complicato: ospite del PalaFrancescucci la Desi Shipping Akademia Messina, probabilmente la squadra più in forma di tutta la pool. Le siciliane non perdono infatti dalla gara del girone d'andata proprio contro le comasche, terminata 1-3 a Messina: da allora, cinque vittorie in altrettante gare che hanno infiammato la corsa all'ultimo posto salvezza, distante ora un solo punto. Approfittando del riposo di Montale, la squadra di coach Bonafede potrà infatti effettuare il sorpasso in caso di successo domenica.

« Ci aspetta una partita molto difficile - cosi coach Bonafede alla vigilia - loro sono primi in classifica e, quindi, hanno dimostrato di essere i più bravi. Abbiamo ancora l’amaro in bocca per la partita d’andata, quando l’arbitraggio per entrambe le squadre, ha peccato in qualche frangente. Adesso ci troviamo nella condizione di dover pensare ad un avversario per volta e, quindi, anche dal match di Como dobbiamo riuscire a portare più punti possibili giocando anche una buona pallavolo ».

« Fare bene e riscattare le ultime due sconfitte. Far sorridere i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto - esordisce così coach Mauro Chiappafreddo - Sappiamo bene che la squadra siciliana viene da noi per portare via punti. Si gioca il tutto per tutto qui. Noi vogliamo riscattare le due sconfitte subite a Sant’Elia e Perugia. Non abbiamo tutto l’organico al top della condizione, ma siamo pronti. Vogliamo riprendere a vincere e chiudere al meglio la nostra stagione ».



La D&A Esperia Cremona continua la propria marcia verso l’obiettivo salvezza e lo fa riaprendo le porte del PalaRadi, teatro dei due futuri impegni gialloblù. Il prossimo ostacolo sulla strada delle tigri è la 3M Pallavolo Perugia, allenata dall’ex Offanengo Guido Marangi. La squadra umbra, già matematicamente retrocessa, ha dato prova del proprio valore nelle ultime uscite di stagione, espugnando il PalaCoim di Offanengo al tie-break e superando Montale e la capolista Albese tra le mura amiche. Cremona ha tutte le intenzioni di risollevarsi dalla sconfitta rimediata in settimana contro Messina, ma dovrà fare i conti con una ritrovata Gaia Traballi e le sue compagne per consolidare la propria posizione in classifica. Un successo per le tigri vorrebbe dire mettere una grossa ipoteca sulla salvezza.

Le parole di Valeria Magri, che fanno il punto della situazione in casa gialloblù.

« Contro Messina abbiamo approcciato male alla partita, anche se nel pre gara ho percepito sensazioni completamente diverse. Alle ragazze ho detto che la pressione sarebbe stata maggiormente dalla parte di Messina, bisognosa di fare punti: in questo modo noi avremmo potuto giocare con tranquillità la nostra pallavolo. Così non è stato. Non abbiamo approfittato del forfait di Robinson (schiacciatrice di Messina, ndr), siamo partite soffrendo in ricezione e di conseguenza il nostro gioco ne ha risentito. Ho dato spazio a tutte le ragazze ma purtroppo non è servito. A questo punto, è necessario un bagno di umiltà generale, bisogna vedere quanto ognuno di noi, squadra e staff, abbia voglia di mettersi in discussione. Solo così si può andare avanti: mettendosi a disposizione della compagna e del gruppo. Non siamo ancora certi della salvezza, quindi la situazione è tosta. Ora c’è bisogno di mostrare qualcosa in più, a livello personale e di squadra ».

Le biancorosse proveranno dal canto loro a fare un altro sgambetto dopo quelli già fatti nelle ultime giornate contro formazioni di tutto rispetto. Da valutare la presenza di Lucija Giudici: l’opposto della 3M è uscita dolorante al ginocchio nell’ultimo set della sfida del 25 aprile contro Albese. Se non dovesse farcela è pronta a sostituirla la giovane Patasce, in grande crescita in questo finale di campionato.



Non si può più sbagliare. Per l'Anthea Vicenza Volley, c'è solo un risultato a disposizione, la vittoria, per tenere viva la fiammella della speranza in chiave salvezza in Serie A2. Al palazzetto di via Goldoni le biancorosse di Ivan Iosi non dovranno fallire il match contro la Chromavis Eco DB Offanengo. Mercoledì Cheli e compagne hanno ceduto in tre set sul campo modenese di Montale, incassando la quarta sconfitta consecutiva con un solo punto all'attivo nel ciclo. A -4 dalla zona salvezza a tre giornate dal termine, la squadra di Ivan Iosi deve necessariamente vincere contro Offanengo per poi dare tutto contro Albese (trasferta) e Cremona (in casa).

« In chiave salvezza - commenta coach Ivan Iosi - resta viva una speranza che dobbiamo cercare di coltivare e cogliere in modo concreto. Magari può esserci d'aiuto avere meno pressione e più rilassatezza e lucidità; per contro, sarà complicato attutire il contraccolpo psicologico della sconfitta di mercoledì a Montale, ma mi auguro che ognuno di noi abbia la forza di guardare avanti e non indietro, pensando al 100% a Offanengo. La Chromavis Eco DB la vedo come una formazione ferita nell'orgoglio che metterà in campo tutte le energie per vincere a ogni costo per tenere lontani spettri più cupi di classifica. È una squadra che ha tanti volti e diverse opportunità; bisognerà vedere se sarà l'ottima squadra della gara di andata con pochissimi errori se non nulli o se sarà una formazione con maggiori timori rispetto a più sicurezze ».

Offanengo è quarta in classifica con 34 punti, a +2 sulla zona retrocessione e con un punto di vantaggio su Montale (che riposa), mentre quattro sono i "mattoncini" di divario rispetto all'Anthea. Dopo un girone d'andata. maiuscolo (solo una sconfitta a Messina), la squadra di Giorgio Bolzoni ha rallentato la propria corsa dopo il giro di boa, cedendo contro Perugia (3-2 in casa) e Marsala (3-1 in trasferta) per poi riposare nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso.

« È stata - commenta coach Bolzoni - una settimana intensa di lavoro, dove la squadra si è allenata bene in ogni seduta con un buon atteggiamento. La partita di Marsala ci ha portato tanta rabbia, il fatto di non averla giocata come si doveva ha generato tanta voglia di riscatto. Domenica mi aspetto una Vicenza aggressiva come nelle ultime partite, sarà una squadra che non mollerà una palla, avendo chiaramente l'ultima chance per stare dentro ai giochi salvezza. In una situazione come questa dove contano i punti, non ha tanto importanza una situazione individuale rispetto a un'altra: è un discorso di gioco di squadra. Non c'è bisogno di una pallavolo bella, ma efficace e portare a casa il risultato. Non ho dubbi che l'atteggiamento e la voglia di fare siano presenti in entrambe le metà campo, sarà una gara molto complessa sotto questo punto di vista. Vicenza avrà dalla sua il fattore campo ma a questo punto bisogna bypassare questo aspetto ».



Dopo il rinvio del turno contro il Club Italia, la Seap-Sigel Marsala torna in campo al Pala San Carlo per la sfida contro l'Orocash Lecco. L'ultimo partita disputata è stata certamente favorevole alle siciliane, tornate al successo nel 3-1 contro Offanengo. Una gara che ha aumentato il rammarico di non aver dato il 100% tra stagione regolare e post season, anche a causa dei numerosi infortuni, compromettendo di fatto la corsa alla permanenza in Serie A, che adesso vede la squadra di coach Buonavita a -12 dal quinto posto di Montale, ma con due partite in meno. La prerogativa sarà dare il tutto per tutto in queste ultime uscite, senza dare nulla per scontato, con lo stesso atteggiamento visto contro la squadra lombarda. Per Lecco, un turno infrasettimanale comunque positivo, in cui la squadra di coach Milano si è vista rimontare due set da Sant'Elia, affermandosi però nel decisivo tie-break che ha consentito di conquistare due punti, utili per confermare il secondo posto alle spalle di Albese. All'andata furono le biancorosse ad imporsi nettamente con un secco 3-0.

Le parole di coach Eraldo Buonavita sul delicato incontro:

« Lodo lo spirito con il quale le mie atlete hanno giocato l'ultima casalinga ed anche il punteggio finale ha loro dato ragione. Io sapevo che era solo questione di tempo per conseguire i risultati sperati, perchè quella intrapresa avvertivo era la strada giusta per la nostra situazione. Nonostante il nostro destino sia segnato, non dobbiamo cambiare di una virgola il nostro proposito: lottare fino alla fine. Questo è il messaggio da destinare alle ultime quattro avversarie, incluso Lecco, il quale in casa nostra non deve avere vita facile. Questo trattamento va riservato a chiunque si batte con noi ».

Dall'altro lato c'è coach Milano:

« Finiamo la settimana con la trasferta di Marsala. Dopo la gara di mercoledì, la nostra classifica si presenta sempre più vicina al nostro traguardo di inizio stagione. La matematica non è ancora a nostro completo favore, quindi dovremo fare ancora punti. Siamo al meglio della condizione, malgrado i 5 set di mercoledì che hanno intaccato ulteriormente le energie residue. Affronteremo una squadra che non ha mollato e continua a giocare senza rinunciare ».

GARA 3 PLAY OFF PROMOZIONE-



Domenica 30 aprile ore 17.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Giglio-Marigliano

LE SERIE DEI PLAY OFF PROMOZIONE-



Itas Trentino – Cda Talmassons 2-0

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia 1-1



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DI RITORNO DELLA POOL SALVEZZA-



Domenica 30 aprile ore 16.00

Assitec Volleyball Sant'Elia - Club Italia Arbitri: Lanza-Giulietti

Tecnoteam Albese Volley Como - Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Laghi-Dell'Orso



Domenica 30 aprile ore 17.00

D&a Esperia Cremona - 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Stellato-Candeloro

Anthea Vicenza Volley - Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Pecoraro-Morgillo

Seap-Sigel Marsala - Orocash Lecco Arbitri: Spinnicchia-Ciaccio

Riposa: Emilbronzo 2000 Montale



CLASSIFICA POOL SALVEZZA-

Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 - 15); Orocash Lecco 38 (13 - 17); D&a Esperia Cremona 36 (11 - 18); Chromavis Eco Db Offanengo 34 (11 - 18); Emilbronzo 2000 Montale 33 (12 - 18); Desi Shipping Akademia Messina 32 (10 - 19); Anthea Vicenza Volley 29 (10 - 19); Assitec Volleyball Sant'Elia 27 (7 - 22); Seap-Sigel Marsala 21 (7 - 21); Club Italia 19 (6 - 23); 3m Pallavolo Perugia 18 (6 - 23).