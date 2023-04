Mondovì avrà Veronica Allasia in regia

MONDOVI’ (CUNEO)- Secondo tassello per la nuova LPM Bam Mondovì in vista del prossimo campionato di A2 Femminile. Dopo l'annuncio del tecnico Marco Gazzotti è arrivato oggi quello della palleggiatrice. In cabina di regia ci sarà Veronica Allasia che proprio alla corte del nuovo allenatore ha vissuto l'ultima stagione guidando il gioco di Martignacco.

LA CARRIERA-

Classe 2000, Allasia può già vantare una splendida carriera, con numerose stagioni in Serie A2 a Pinerolo, Olbia e Martignacco. La nuova palleggiatrice rossoblu avrà quindi modo di proseguire il lavoro con coach Gazzotti.

LE PAROLE DI VERONICA ALLASIA-

« Mi sarebbe piaciuto giocare a Mondovì per la realtà sportiva che è, ed in più il fatto che ci sarà Marco in panchina è un valore aggiunto.” - spiega Veronica Allasia - “Mi sono trovata molto bene con lui quest’anno, sia a livello tecnico che tattico. Ho ancora tanto da imparare e sicuramente lui ha ancora tanto da insegnarmi, così come sono sicura che avrò modo di crescere con la squadra, insieme alle compagne ».

Veronica Allasia è nata e cresciuta a Carmagnola, ha quindi avuto modo di conoscere il territorio monregalese, non solo sotto l’aspetto puramente sportivo. Ma quali sono le aspettative della nuova pumina?

« Mi aspetto una grande stagione, la società si pone grandi obiettivi e questo ci spronerà tantissimo a fare bene e mi aspetto anche di crescere a livello personale.” - commenta Allasia - “Mi ricordo Mondovì come una piazza molto calda, a livello di tifo, con il palazzetto sempre pieno. Mi aspetto che anche la prossima stagione sia così e non vedo l’ora di iniziare! ».

