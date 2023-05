Per Montale vittoria salvezza, Cremona saluta il pubblico con un successo

ROMA -Nelle due partite della Pool Salvezza giocate nel pomeriggio punti pesanti nella corsa alla permanenza in A2 per l’Emilbronzo 2000 Montale che supera in tre set in casa la Seap Sigel Marsala, sale al quarto posto, ed ora attende i risultati delle altre; vittoria in quattro set per la D&a Esperia Cremona sull’Assitec Volleyball Sant’Elia in un confronto fra due squadre che nulla hanno più da chiedere al campionato ma che porta le ragazze di Valeria Magri in testa alla Pool.

LE DUE SFIDE-

EMILBRONZO 2000 MONTALE – SEAP-SIGEL MARSALA-

Nell’ultima partita della stagione tra le mura amiche del Pala Magagni, l’Emilbronzo 2000 Montale compie una prova di forza vincendo 3-0 contro la Seap-Sigel Marsala. Un risultato fondamentale in chiave salvezza per Fronza e compagne, che andranno a giocarsi il tutto per tutto a Messina nell’ultima giornata della Pool.

Montale inizia subito col piede giusto, grazie ai due ace di Lancelotti, 2-0. L’ace fortunato di Salkute vale il pareggio, 6-6. Muro di Fronza su Moneta, 8-6. Muro di Visintini su Bulovic, 12-9. Contro break di Marsala, 15-14. Primo tempo di Fronza, 20-16, time out Buonavita. Primo tempo di Fronza, 24-21. Visintini in diagonale chiude il parziale, 25-22.

Primo tempo di Fronza, 1-0. Mani out di Zojzi, 4-2. Primo tempo di Rossi, 6-4. Ace di Lancellotti su Bulovic, 9-6. Pipe di Zojzi, 10-6, time out Buonavita. Ace di fronza, 13-8. Break di Marsala, 15-13, coach Ghibaudi ferma il gioco. Tap in di Rossi, 17-13. Errore di Bulovic, 19-15. Contro break di Marsala, muro di Salkute su Visintini. 20-19. Pallonetto di Visintini, 22-20. Fallo in palleggio di Ghibaudo, 24-21. Muro di Zojzi su Guarena, 25-21.

Muro di Visintini su Bulovic, 3-1. Break di Montale con il mani fuori di Visintini, 5-2. Ace di Visintini, 7-3. Grande combinazione tra Lancellotti e Frangipane, 10-6. Errore di Salkute, 12-9. Diagonale di Visintini, 18-13. Mani out di Visintini, 20-14. Due punti consecutivi di Bozzoli regalano il match e i tre punti all’Emilbronzo, 25-17.

I PROTAGONISTI-

Giulia Bozzoli (Emilbronzo 2000 Montale)- « Una vittoria che ci voleva e molto importante per noi. Adesso c’è Messina, e sappiamo che non sarà una sfida facile. Dovremo essere unite e stare in campo come abbiamo fatto oggi. Sono molto contenta di far parte di questa squadra ».

Eraldo Buonavita ( Seap Sigel Marsala)- « Sarebbe stato meglio iniziare a fare bene fin da subito, invece che far scappare sempre l’avversario avanti di cinque punti. Non siamo una squadra in grado di ribaltare i set. Il servizio? Iniziamo a fare le poche cose che sappiamo fare bene troppo tardi, continuando però a commettere troppi errori ».

IL TABELLINO-

EMILBRONZO 2000 MONTALE – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-22 25-21 25-17)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 4, Fronza 12, Visintini 20, Zojzi 9, Rossi 8, Bici (L), Bozzoli 2, Bonato, Montagnani, Mescoli. Non entrate: Bonato (L), Aguero, Mammini. All. Ghibaudi.

SEAP-SIGEL MARSALA: Moneta 7, Guarena 2, Teso, Bulovic 11, Frigerio 5, Salkute 15, Norgini (L), Ghibaudo. Non entrate: Garofalo. All. Buonavita.

ARBITRI: Mazzara’, Di Lorenzo.

NOTE – Durata set: 22′, 24′, 21′; Tot: 67′

MVP: Giulia Visintini (Emilbronzo 2000 Montale)

D&A ESPERIA CREMONA – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA-

La D&A Esperia Cremona supera in quattro set la Assitec Volleyball Sant’Elia e chiude al meglio la serie di gare in casa, in una sfida tra due squadre che non avevano niente da chiedere alla classifica. Le ospiti riescono ad impattare nel secondo periodo, ma Cremona riesce ad avere la meglio nei successivi set. La regia illuminata di Ludovica Mennecozzi consente di raggiungere la doppia cifra a Sofia Ferrarini (16), Kadi Kullerkann e Jasmine Rossini (15). Molto buono anche l’ingresso di Cristina Coppi, 9 punti e tanta grinta in ricezione e difesa, così come capitan Zampedri che chiude col 55% in ricezione (45% di perfetta). Alle ospiti non basta una solida Martina Ghezzi, top scorer di giornata con 19 punti, oltre a Botarelli (9) e Cogliandro (10). Cremona si toglie la soddisfazione di agguantare il primo posto, in attesa delle partite della domenica, prima di chiudere la stagione sfidando Vicenza la prossima settimana. Sant’Elia ospiterà invece Offanengo.

I PROTAGONISTI-

Ludovica Mennecozzi (D&a Esperia Cremona)- « Abbiamo giocato una buonissima partita, probabilmente anche per il fatto che eravamo già salve prima dell’inizio. Essendo più tranquille, il gioco è venuto meglio. Da quando sono arrivata qui a Cremona, mi sono trovata bene con tutti e sono felicissima di questo finale di stagione. Siamo cariche per la partita contro Vicenza, che vogliamo vincere per terminare al meglio l’annata ».

Martina Ghezzi ( Assitec Volleyball Sant’Elia )- « È stata una partita complicata. Avevamo bisogno di portare a casa i tre punti per cercare di salvarci. Abbiamo sofferto in difesa, commettendo un po’ troppi errori come purtroppo è successo più volte nel corso di questa stagione. Speriamo di fare meglio settimana prossima, contro Offanengo. L’annata è stata molto complicata, c’erano altre aspettative, tuttavia nella pool salvezza ci siamo risollevate, sia a livello morale, sia a livello di punti in classifica ».

IL TABELLINO-

D&A ESPERIA CREMONA – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-1 (25-19 20-25 25-15 25-21)

D&A ESPERIA CREMONA: Mennecozzi 4, Piovesan 6, Ferrarini 14, Kullerkann 15, Rossini 17, Kullerkann 9, Zampedri (L), Coppi 8, Balconati, Giacomello. Non entrate: Buffo, Landucci. All. Magri.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Hollas 7, Botarelli 9, Ghezzi 16, Cogliandro 12, Spinello, Dzakovic 4, Vittorio (L), Costagli 9, Giorgetta 3, Di Mario, Polesello. Non entrate: Moschettini. All. Gagliardi.

ARBITRI: Cavicchi, Mannarino.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 22′, 26′; Tot: 97′.

MVP: Jasmine Rossini (D&a Esperia Cremona)

LA CLASSIFICA-

D&a Esperia Cremona 42 (13 – 18); Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 16); Orocash Lecco 41 (14 – 17); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 35 (11 – 19); Anthea Vicenza Volley 30 (10 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 23); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 23); Club Italia 19 (6 – 24); 3m Pallavolo Perugia 18 (6 – 24).