Pool Salvezza: si recupera Club Italia-Marsala

MILANO- La Pool Salvezza recupera il match della 3a di ritorno fra Club Italia e Seap-Sigel Marsala che andrà in scena domani, alle 16.00, al Centro Federale Pavesi di Milano.Partita che avrà significato soltanto per l'orgoglio delle due contendenti, entrambe retrocesse in B. L'unico obiettivo per entrambe è quello di evitare l'ultimo posto della classifica.

Le azzurrine sono infatti al momento il fanalino di coda della Pool (19 punti), dopo il successo nel weekend di Perugia (21), mentre le siciliane hanno due punti di vantaggio (21). L'ultima giornata di gioco, in programma domenica 14 maggio, le federali di coach Fanni andranno in trasferta proprio sul campo delle umbre, mentre le siciliane ospiteranno Albese. All'andata, la squadra di coach Buonavita si impose in casa 3-1, con il premio di MVP andato all'ex azzurrina Bulovic.



« Ultimamente è stato un periodo pieno per tutte e per noi, in particolare, tra gli impegni della scuola e la pallavolo è stato davvero pesante – afferma la schiacciatrice e capitana del Club Italia Dominika Giuliani -. Le ultime due partite non sono andate esattamente come speravamo perché abbiamo pagato la stanchezza che si è accumulata in queste ultime settimane. All’inizio di questa seconda fase ci siamo poste un obiettivo e, se riusciamo a vincere queste due ultime gare del Campionato, possiamo ancora raggiungere il numero di vittorie che ci eravamo prefissate come obiettivo in questa Pool Salvezza. Ed è questo che ci deve motivare per concludere al meglio la nostra stagione. Quelle con Marsala e Perugia sono due partite alla nostra portata: domani al Centro Pavesi avremo l’occasione di poter riscattare la sconfitta subita in Sicilia, mentre domenica a Perugia cercheremo di confermare il successo dell’andata ».



La terminale offensiva di Rovereto, Katarina Bulovic, ex di turno e migliore in campo nella partita di andata, introduce i temi del pregara in rappresentanza di Marsala:

« Ci proviamo sempre, mettendoci noi stesse nel dare il massimo ad ogni partita, ma la situazione in cui versa la squadra con l' emergenza che si trascina dietro per via dell'alto numero di infortunate non ci aiuta e non ci ha aiutato, causandoci parecchie problematiche nella preparazione delle varie partite. Da giocarsi ci sono le ultime giornate e c'è tutta la volontà, nonostante le difficoltà oggettive, di concludere dignitosamente la stagione con due successi. Sarà la mia prima volta da avversaria al Centro Pavesi: se da un lato avrò l'occasione di ritrovare e salutare persone che conosco legate a quell'ambiente, dall'altro posso affermare che a livello emotivo affrontare la squadra della federazione non avrà nessun effetto su me e, come si evince da ciò che è stata la partita di andata, nemmeno sulla mia prestazione in campo ».



RECUPERO 3a GIORNATA DI RITORNO POOL SALVEZZA-



Mercoledì 10 maggio ore 16.00

Club Italia - Seap-Sigel Marsala Arbitri: Papapietro-Manzoni