Play Off Promozione: Trento può festeggiare l'A1, Brescia non ci sta

In Gara 1, dopo un inizio gagliardo e convincente che ha portato in dote lo 0-1, Brescia si è arresa al ritorno delle ragazze guidate da coach Saja, capaci di imporsi nei successivi tre set. Il primo parziale era stato contraddistinto da un ottimo avvio al servizio delle ospiti, con 2 ace contro gli 0 delle padrone di casa, cui ne è conseguita un'ottima efficienza in ricezione (75% contro 54%) che ha agevolato la fase di attacco, costringendo anche le trentine a ben 9 errori nel set. Ma già dal ritorno in campo per la seconda frazione, la musica è cambiata: a salire sugli scudi è stato il muro di Trento, capace di mettere a segno 14 blocks (4 a testa per Michieletto e Moretto, 3 per Fondriest e Dehoog) contro i soli 5 di Brescia, facendo scendere in maniera vertiginosa le percentuali d'attacco delle leonesse (che hanno chiuso con il 7% di efficienza, contro il 28%). Ottima anche la distribuzione in regia di Bonelli, che ha consentito a ben cinque compagne di arrivare in doppia cifra: Michieletto (19), Mason (14), Dehoog (14), Fondriest (12) e Moretto (11). Proprio in attacco dovrà salire Brescia per mettere in discussione la Serie e rinviare ogni verdetto alla decisiva Gara 3, in programma domenica 14 maggio alle ore 17: troppo poco il 2% di efficienza per Obossa (13) e Cvetnic (11), inferiori a quelle stagionali anche le prestazioni di due abituali protagoniste come Torcolacci (7 punti con il 40%, 1 muro) e Consoli (9 punti con il 40%, 2 ace e 1 muro).



Nel turno precedente di Playoff, Gara 2 ha avuto un peso importantissimo per entrambe le formazioni: l'Itas rimontò in trasferta un'ottima Talmassons, passando 2-3 dopo l'iniziale 2-0; la Valsabbina rifilò invece un netto 3-0 a San Giovanni, che diede la forza di andare poi a vincere il confronto nella determinante Gara 3. Sarà quindi un match dall'altissimo livello di tensione, che non farà prigionieri: Trento vorrà chiudere il discorso Promozione, Brescia tenterà in tutti i modi di riaprirlo.



Josephine Obossa presenta l'incontro:

«Domani ci aspetta la partita più importante della stagione. La vittoria è fondamentale per portare avanti la serie e giocarci Gara 3. Affrontiamo una squadra molto forte e solida, che sa fare molto bene in tutti i fondamentali. Sabato Trento è stata brava a metterci in difficoltà e noi non siamo riuscite a reagire. Per questo domani dovremo mettere in campo il nostro gioco e l'audacia che ci ha portate fino a qui. Daremo tutto fino all'ultimo pallone, e per fare questo sarà importantissimo il supporto dei nostri tifosi e del pubblico del PalaGeorge ».



« Alla vigilia di Gara 2 è importante da un lato fare tesoro di quanto di buono fatto sabato a Trento, ma anche tenere ben presente che tutto si azzera nuovamente - spiega Stefano Saja - . Sappiamo bene che il valore di Brescia deve ancora emergere e che in casa hanno sempre ottenuto grandi risultati, non ultimo il successo in Gara 2 di semifinale vinta in tre set dopo la sconfitta inaugurale. Anche noi però siamo assolutamente motivati a chiudere questa serie di finale: mi aspetto quindi una partita di grande intensità e agonismo. Battuta e ordine in transizione credo potranno essere la chiave di questo match, ma l'augurio che faccio a me stesso e alle ragazze è di goderci appieno questa partita, perché se mettiamo in campo tutto quello che abbiamo allora renderemo certamente la vita complicata alle nostre avversarie. Speriamo infine di vedere a Montichiari anche tanti nostri tifosi a sostenerci in questa nuova sfida ».

GARA 2 FINALE PROMOZIONE-



Mercoledì 10 maggio ore 19.30

Valsabbina Millenium Brescia - Itas Trentino Arbitri: Scotti-Laghi - VC: Bassetti



LA SERIE-

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia 1-0



EV. GARA 3-



Domenica 14 maggio ore 17.00

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia