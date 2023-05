Club Italia supera Marsala e lascia l'ultimo posto della Pool Salvezza

MILANO- Bella vittoria, anche se ininfluente nella corsa alla salvezza, per il Club Italia nel recupero della 3a di ritorno , ultimo impegno casalingo per le azzurrrine di Fanni. La squadra federale ha superato con un netto 3-0 (25-19, 25-19, 25-21) la Seap-Sigel Marsala lasciando l'ultimo posto della classifica della Pool Salvezza.

Miglior realizzatrice di giornata la schiacciatrice di Marsala Monika Salkute (17 punti).

Tre le azzurrine che hanno chiuso il match in doppia cifra: l’opposto Virginia Adriano (17 punti, 2 muri, 46% in attacco) e le schiacciatrici Dominika Giuliani (14 punti, 1 ace, 1 muro) e Giulia Viscioni (12 punti, 3 ace, 1 muro).

Per questa ultima partita casalinga della stagione il tecnico federale Michele Fanni si affida al sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e al libero Ribechi.

Coach Eraldo Buonavita per Marsala fa scendere in campo lo starting six con Ghibaudo, Bulovic, Frigerio, Salkute, Moneta, Guarena e il libero Norgini.

E’ Marsala a passare subito in vantaggio (3-5), a mantenere il Club Italia a distanza (4-7) e ad allungare (7-11). Le azzurrine ritrovano buon ordine e con Giuliani e Viscioni a segno accorciano (9-11). Pronta la reazione di Marsala che riparte e allunga (12-15). Il time out chiamato da coach Fanni mette ordine tra le fila del Club Italia: le azzurrine riprendono a macinare punti (14-16) e ristabiliscono la parità (16-16). L’ottimo turno in battuta di Acciarri (per lei due ace nella serie) permette alla formazione federale di portarsi sul +3 (19-16). Il secondo time out chiamato dalla panchina delle siciliane non ha l’effetto sperato: il Club Italia rimane in vantaggio (21-17, 23-17) e conquista il primo set (25-19).

Al rientro in campo sono ancora le azzurrine a imporre il proprio gioco (5-1). Marsala fatica a tenere il passo e il Club Italia si mantiene in vantaggio (7-3, 9-5, 11-6, 15-10). La formazione ospite prova a riportarsi a contatto (18-16), ma non riesce a ristabilire la parità (19-18) e il Club Italia piazza l’allungo decisivo (25-19) portandosi sul 2-0 nel conto set.

A differenza delle due frazioni precedenti il terzo parziale è giocato dalle due formazioni sul filo dell’equilibrio: per un lunghissimo tratto Club Italia e Marsala procedono punto a punto (3-3, 5-5, 7-7, 11-11, 13-13, 15-15). Sono le azzurrine a rompere l’inerzia (18-16) e arriva immediato il time out di coach Buonavita. Lo stop al gioco non ha l’effetto sperato: il Club Italia mantiene il vantaggio (20-18, 21-19) e conquista set e partita con tre punti consecutivi di Viscioni (25-21).

I PROTAGONISTI-

Michele Fanni (Club Italia)- « In questo campionato non abbiamo quasi mai avuto partite facili, perché la nostra inesperienza ci complica sempre un po’ le cose. La gara di oggi non fa eccezione: in alcuni momenti, al di là dell’inesperienza, siamo stati proprio noi a complicare le situazioni. Senza nulla togliere a Marsala che ha fatto la proprio partita, ogni tanto ci siamo ritrovati a giocare contro noi stessi e abbiamo fatto più fatica di quella che avremmo dovuto anche in cose semplici. Di contro, per lunghi tratti siamo riusciti a giocare bene, come sappiamo e come dobbiamo. Sono contento del risultato, anche se la prestazione può essere migliore. La partita di oggi è un altro tassello nel percorso delle ragazze che, giocando, possono acquisire ulteriore esperienza. Senza guardare troppo alla classifica, per noi portare a casa punti e vittorie è un modo per raggiungere un livello di consapevolezza di quello che siamo e vogliamo diventare ».

IL TABELLINO-

CLUB ITALIA – SEAP-SIGEL MARSALA 3-0 (25-19 25-19 25-21)

CLUB ITALIA: Giuliani 14, Modesti 4, Adriano 16, Viscioni 12, Acciarri 9, Passaro 1, Ribechi (L), Gambini (L), Peroni. Non entrate: Esposito, Bellia, Monaco, Batte, Amoruso. All. Mencarelli.

SEAP-SIGEL MARSALA: Ghibaudo 3, Bulovic 6, Frigerio 2, Salkute 17, Moneta 10, Guarena 3, Norgini (L), Garofalo, Teso. All. Buonavita.

ARBITRI: Papapietro, Manzoni.

NOTE – Durata set: 26′, 26′, 24′; Tot: 76′.

LA CLASSIFICA-

D&a Esperia Cremona 42 (13 – 18); Tecnoteam Albese Volley Como 41 (14 – 17); Orocash Lecco 41 (14 – 18); Desi Shipping Akademia Messina 38 (12 – 19); Emilbronzo 2000 Montale 36 (13 – 18); Chromavis Eco Db Offanengo 36 (12 – 19); Anthea Vicenza Volley 33 (11 – 20); Assitec Volleyball Sant’Elia 30 (8 – 23); Club Italia 22 (7 – 24); Seap-Sigel Marsala 21 (7 – 24); 3m Pallavolo Perugia 21 (7 – 24).