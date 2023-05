Macerata ha ingaggiato l'opposta Piia Korhonen

MACERATA- Una bomber, che nel campionato appena concluso si è messa in mostra come una delle migliori dell'intera A2 Femminile, cambia maglia passando da Soverato alla CBF Balducci HR Macerata. Piia Korhonen è nn rinforzo importante per la squadra marchigiana che nella prossima stagione tenterà di risalire in A1, serie dalla quale è appena rettrocessa. La ventiseienne finlandese, alta 187 cm, arriva in giallonero con un importante bagaglio di esperienza a livello internazionale, sia per l'esperienza maturata in nazionale, con la quale sarà protagonista degli Europei nel prossimo agosto, sia per le stagioni giocate nel massimo campionato francese con la maglia del Pays d’Aix Venelles (2021/22) e in quello tedesco con il Dresdner (2017/2020), con cui ha conquistato anche due Coppe di Germania. In Italia Piia Korhonen ha giocato nelle ultim due stagioni, prima ad Olbia (2020/21) e successivamente con Soverato che ha trascinato nella Pool Promozione realizzando 458 punti in Regular Season. Prima di giocare all’estero, in Finlandia, la neo opposta arancionera è cresciuta nella società dell’Euran Raiku per poi vestire le maglie di LiigaEura e Hämeenlinnan con cui vince il campionato finlandese nel 2015/16.