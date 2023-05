Montale in B, Messina e Offanengo restano in A2

ROMA- Nell' ultima giornata della Pool Salvezza, che ha chiuso il campionato di A2 Femminile, c'era da emettere l'ultima sentenza della stagione. Tre squadre Desi Shipping Akademia Messina, Emilbronzo 2000 Montale e Chromavis Eco Db Offanengo lottavano per evitare il sesto posto che avrebbe significato retrocessione in B. L'amaro verdetto è toccato alle emiliane di Ghibaudi che hanno perso con un netto 3-0 nello scontro diretto con le siciliane e salutano, dopo una sola stagione, il campionato di A2. Festeggiano invece le ragazze di Bonafede completando una rimonta che ha del clamoroso. Salva anche la squadra di Bolzoni che sul campo dell'Assitec Sant'Elia si è assicurata i due set ed il punto che valevano la permanenza, per poi lasciare la vittoria alle padrone di casa. Nelle altre partite della serata vittoria della D&a Esperia Cremona sul campo dell’Anthea Vicenza che consente alla neo-promossa lombarda di chiudere al primo posto nella Pool; successo della Tecnoteam Albese Volley Como al tie break in casa della Seap-Sigel Marsala; tre punti per 3m Pallavolo Perugia contro Club Italia che permettono alle umbre di lasciare l'ultima posizione in classifica.