La Tinet riporta in gialloblù Alessio Alberini

PRATA DI PORDENONE (PORDENONE)- La Tinet Prata sistema la cabina di regia riportando in maglia gialloblù il palleggiatore venticinquenne di Portogruaro Alessio Alberini , che con la società del presidente Vecchies ha già giocato in A3 nella stagione 2019/2020. Quella fu una stagione particolarissima perché a causa dei noti problemi pandemici i Passerotti terminarono la stagione anzitempo, senza poter disputare i play off che si erano conquistati sul campo. Il palleggiatore veneto è rientrato a Prata con l’intenzione di dare continuità ai risultati fin qui raggiunti. Infatti ha firmato con la società del Presidente Vecchies un contratto biennale.

LA CARRIERA-

Alberini, classe ’98, porta alla Tinet anche una recentissima esperienza con la nazionale maggiore. Fefè De Giorgi infatti lo ha appena convocato per un collegiale in azzurro. Dopo la sua prima avventura pratense Alessio ha vinto un campionato di A3 a Motta, ottenendo nella stagione successiva un eccellente quinto posto in A2. Quest’anno è arrivato ancora più in alto. La sua Cantù ha terminato la regular season al secondo posto e ha stoppato la propria corsa alle semifinali promozione contro Bergamo.



LE PAROLE DI ALESSIO ALBERINI-

« La stagione, anche se deve ancora iniziare, parte con ottime impressioni. Arrivo qui con uno staff che mi ha già messo a mio agio. La struttura tecnica e dirigenziale di Prata permetterà di fare ottime cose. Poi toccherà a noi giocatori dare il massimo. Sono molto positivo e fiducioso, anche perché le idee e la filosofia di gestione della squadra da parte dello staff mi piacciono molto ».

Il Volley Prata ha subito una notevole evoluzione nel corso degli anni, così come ce l’hai avuta tu tecnicamente. Tu come sei cambiato dall’ultima esperienza in maglia Tinet?

« Mi sento cresciuto e maturato, com’è normale che sia col passare degli anni. Le esperienze che ho acquisito mi hanno arricchito e penso di poter dare molto di più di quanto ho fatto con questa stessa maglia quattro stagioni fa. Nel contempo credo di poter ancora migliorare in tutti gli aspetti e lavorerò per questo ».

In tutto questo è arrivata anche la soddisfazione della chiamata in azzurro. Ci racconti com’è andata?

« Non mi era mai capitata questa grandissima gratificazione. E’ stata una vera gioia. La cosa più bella, oltre ad allenarsi ad un ritmo ed una qualità tecnica eccelsa sotto la guida di Fefè De Giorgi c’è stata l’emozione di indossare la maglia azzurra che ha sempre il suo indubbio fascino ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DARIO SANNA-

« Abbiamo seguito Alessio durante tutto il campionato e lo abbiamo sempre ritenuto una priorità nel ruolo di palleggiatore. Crediamo sia il profilo ideale per il nostro gioco e siamo convinti che la sua regia ci permetterà di inseguire risultati prestigiosi. Ne siamo talmente sicuri che abbiamo proposto ad Alberini un contratto biennale, che ha accettato con piacere ».