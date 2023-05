Claudia Consoli torna a giocare a S.Giovanni in Marignano

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI) – Claudia Consoli ha deciso di tornare, dopo una sola stagione, di tornare a vestire la maglia della Omag San Giovanni in Marignano. Conclusa l'esperienza alla Valsabbina Brescia la ventunenne centrale romana ha accettato le proposte del presidente Stefano Marconi e del suo staff firmando, per la prossima stagione, un contratto che la legherà alla formazione nella quale è stata già protagonista nella stagione 2021/2022.

LA CARRIERA-

Nata a Roma il 4 febbraio 2002, alta 183 centrale è cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal de Pazzi dove ha vinto 5 titoli italiani giovanili e dove è rimasta sino al 2020.

Nell'estate del 2020 è passata al Roma Volley Club contribuendo alla promozione nella massima serie del sodalizio capitolino. Nel 2021/2022 ha giocato per la Consolini Volley San Giovanni in Marignano, per poi passare, nella stagione 2022/2023 alla Valsabbina Brescia. Dopo un solo anno il ritorno in Romagna

Ha vestito la maglia della Nazionale Under 18, fregiandosi del titolo di Campionessa d’Europa Under 16, ed è stata nominata miglior centrale agli europei Under 16 e Under 17 del 2017 e del 2018.

LE PAROLE DI CLAUDIA CONSOLI-

“È un’emozione unica tornare in una squadra dove sono stata così bene. Due anni fa la Consolini Volley è stata come una seconda famiglia che mi ha sempre supportata, anche in un momento per me molto difficile. Non vedo l’ora di tornare a combattere per questa maglia, in quel palazzetto, con la carica dei fantastici Nipoti. Sono pronta a dare il meglio di me per la nuova stagione e già non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.